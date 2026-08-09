Giá Pangolin hôm nay

Giá Pangolin (PNG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02005, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PNG sang VND là ₫ 0.02005 mỗi PNG.

Pangolin hiện xếp hạng #1195 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.69M, với nguồn cung lưu hành 233.96M PNG. Trong vòng 24 giờ qua, PNG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02 (thấp) đến ₫ 0.0203 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,245.84040140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 286.08982955295720845.

Về hiệu suất ngắn hạn, PNG biến động -0.45% trong giờ qua và -4.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.80K.

Thông tin thị trường Pangolin (PNG)

Xếp hạng No.1195 Vốn hóa thị trường ₫ 4.69M₫ 4.69M ₫ 4.69M Khối lượng (24H) ₫ 56.80K₫ 56.80K ₫ 56.80K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.79M₫ 10.79M ₫ 10.79M Nguồn cung lưu thông 233.96M 233.96M 233.96M Nguồn cung tối đa 538,000,000 538,000,000 538,000,000 Tổng cung 230,000,000 230,000,000 230,000,000 Tỷ lệ lưu hành 43.48% Blockchain công khai AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pangolin là ₫ 4.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.80K. Nguồn cung lưu hành của PNG là 233.96M, với tổng nguồn cung là 230000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.79M.