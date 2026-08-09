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Giá Pangolin theo thời gian thực hôm nay là 0.02005 VND. Vốn hoá thị trường của PNG là 4,690,821.06815 VND. Theo dõi cập nhật giá PNG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Pangolin theo thời gian thực hôm nay là 0.02005 VND. Vốn hoá thị trường của PNG là 4,690,821.06815 VND. Theo dõi cập nhật giá PNG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Pangolin(PNG)

Giá theo thời gian thực 1 PNG sang VND

₫527.61575
₫527.61575₫527.61575
-0.93%1D
VND
Biểu đồ giá Pangolin (PNG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:06:15 (UTC+8)

Giá Pangolin hôm nay

Giá Pangolin (PNG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02005, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PNG sang VND là ₫ 0.02005 mỗi PNG.

Pangolin hiện xếp hạng #1195 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.69M, với nguồn cung lưu hành 233.96M PNG. Trong vòng 24 giờ qua, PNG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02 (thấp) đến ₫ 0.0203 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,245.84040140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 286.08982955295720845.

Về hiệu suất ngắn hạn, PNG biến động -0.45% trong giờ qua và -4.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.80K.

Thông tin thị trường Pangolin (PNG)

No.1195

₫ 4.69M
₫ 4.69M₫ 4.69M

₫ 56.80K
₫ 56.80K₫ 56.80K

₫ 10.79M
₫ 10.79M₫ 10.79M

233.96M
233.96M 233.96M

538,000,000
538,000,000 538,000,000

230,000,000
230,000,000 230,000,000

43.48%

AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pangolin là ₫ 4.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.80K. Nguồn cung lưu hành của PNG là 233.96M, với tổng nguồn cung là 230000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.79M.

Lịch sử giá Pangolin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02
₫ 0.02₫ 0.02
Thấp nhất 24H
₫ 0.0203
₫ 0.0203₫ 0.0203
Cao nhất 24H

₫ 0.02
₫ 0.02₫ 0.02

₫ 0.0203
₫ 0.0203₫ 0.0203

₫ 131,245.84040140
₫ 131,245.84040140₫ 131,245.84040140

₫ 286.08982955295720845
₫ 286.08982955295720845₫ 286.08982955295720845

-0.45%

-0.92%

-4.67%

-4.67%

Lịch sử giá theo VND của Pangolin (PNG)

Theo dõi biến động giá của Pangolin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -4.9528883-0.92%
30 ngày₫ -0.00158-7.31%
60 ngày₫ -0.00172-7.91%
90 ngày₫ -0.01604-44.45%
Biến động giá Pangolin hôm nay

Hôm nay, PNG đã biến động ₫ -4.9528883 (-0.92%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Pangolin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00158 (-7.31%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Pangolin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PNG đã biến động ₫ -0.00172 (-7.91%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Pangolin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01604 (-44.45%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Pangolin (PNG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Pangolin.

Phân tích Pangolin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Pangolin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Pangolin?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token Pangolin (PNG):

1. Khối lượng giao dịch: Hoạt động giao dịch trên DEX Pangolin càng cao thì nhu cầu về PNG càng tăng.
2. Sự phát triển của hệ sinh thái Avalanche: PNG được hưởng lợi từ việc mạng lưới AVAX ngày càng được áp dụng rộng rãi.
3. Thưởng cung cấp thanh khoản: Lợi nhuận từ việc staking ảnh hưởng đến tính hữu dụng của token.
4. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của DeFi và thị trường tiền mã hóa.
5. Đốt token: Các cơ chế giảm phát giúp giảm nguồn cung.
6. Quan hệ đối tác: Những hợp tác mới thúc đẩy mức độ phổ biến của token.
7. Cạnh tranh: Các DEX khác có thể tác động đến thị phần.

Tại sao mọi người muốn biết giá Pangolin hôm nay?

Người ta muốn biết giá của Pangolin (PNG) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần có giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ trong danh mục.
3. Định thời điểm thị trường – Biến động giá giúp xác định điểm vào/ra thị trường.
4. Nghiên cứu đầu tư – Giá cả hiện tại hỗ trợ đánh giá tiềm năng của PNG.
5. Quản lý rủi ro – Giá thực tế theo thời gian giúp đánh giá quy mô vị thế và mức cắt lỗ.

PNG là token quản trị của Pangolin DEX trên Avalanche, do đó việc theo dõi giá cả trở nên vô cùng thiết yếu đối với những người tham gia DeFi cũng như các nhà đầu tư trong hệ sinh thái AVAX.

Dự đoán giá Pangolin

Dự đoán giá Pangolin (PNG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PNG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Pangolin (PNG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Pangolin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Pangolin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PNG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Pangolin.

Giới thiệu Pangolin

Pangolin (PNG) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên mạng lưới Avalanche, tận dụng khả năng của các nhà tạo lập thị trường tự động (AMMs). Chức năng chính của nó là tạo điều kiện cho việc hoán đổi tài sản mã hóa, cung cấp thanh khoản và kiếm được phần thưởng dưới hình thức token PNG. PNG hoạt động trên một cơ chế đồng thuận được biết đến với tên gọi chứng minh cổ phần (PoS), được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng so với các hệ thống chứng minh công việc. Token PNG đóng vai trò kép trong hệ sinh thái Pangolin, vừa là token quản trị, cho phép người giữ cơ hội bỏ phiếu về các đề xuất và thay đổi trên nền tảng, vừa là token tiện ích bản địa để thanh toán phí giao dịch và kiếm được phần thưởng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Pangolin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Pangolin? Mua PNG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Pangolin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Pangolin (PNG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Pangolin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Pangolin (PNG)

Bạn có thể làm gì với Pangolin

Sở hữu Pangolin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Pangolin (PNG) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Pangolin (PNG) là gì

Pangolin là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chạy trên Avalanche, sử dụng mô hình tạo thị trường tự động (AMM) tương tự như Uniswap, có mã thông báo quản trị gốc gọi là PNG được phân phối hoàn toàn trong cộng đồng và có khả năng giao dịch tất cả các mã thông báo được phát hành trên Ethereum và Avalanche.

Nguồn Pangolin

Để hiểu thêm về Pangolin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Pangolin
Block Explorer

Danh mục :

Avalanche EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Pangolin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:06:15 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Pangolin (PNG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Pangolin

PNG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PNG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PNG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Pangolin (PNG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Pangolin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PNG/USDT
₫527.61575
₫527.61575₫527.61575
-0.98%
2.83M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 PNG = 527.61575 VND