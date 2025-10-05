Giá Newton Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.2056 USD. Theo dõi cập nhật giá NEWT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NEWT dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Newton Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.2056 USD. Theo dõi cập nhật giá NEWT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NEWT dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về NEWT

Thông tin giá NEWT

Whitepaper NEWT

Website chính thức NEWT

Tokenomics của NEWT

Dự báo giá NEWT

Lịch sử NEWT

Hướng dẫn mua NEWT

Chuyển đổi NEWT sang fiat

NEWT Spot

NEWT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Newton Protocol

Giá Newton Protocol(NEWT)

Giá theo thời gian thực 1 NEWT sang USD

$0.2055
$0.2055$0.2055
+3.05%1D
USD
Biểu đồ giá Newton Protocol (NEWT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:32:05 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Newton Protocol (NEWT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
Thấp nhất 24H
$ 0.21
$ 0.21$ 0.21
Cao nhất 24H

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.21
$ 0.21$ 0.21

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

-0.39%

+3.05%

-0.39%

-0.39%

Giá thời gian thực của Newton Protocol (NEWT) là $ 0.2056. Trong 24 giờ qua, NEWT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.1978 và cao nhất là $ 0.21, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEWT là $ 0.83373560557428, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.18424447847964207.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEWT đã biến động -0.39% trong 1 giờ qua, +3.05% trong 24 giờ và -0.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Newton Protocol (NEWT)

No.635

$ 44.20M
$ 44.20M$ 44.20M

$ 375.76K
$ 375.76K$ 375.76K

$ 205.60M
$ 205.60M$ 205.60M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Newton Protocol là $ 44.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 375.76K. Nguồn cung lưu hành của NEWT là 215.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 205.60M.

Lịch sử giá theo USD của Newton Protocol (NEWT)

Theo dõi biến động giá của Newton Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.006082+3.05%
30 ngày$ -0.0504-19.69%
60 ngày$ -0.1421-40.87%
90 ngày$ -0.1217-37.19%
Biến động giá Newton Protocol hôm nay

Hôm nay, NEWT đã biến động $ +0.006082 (+3.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Newton Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0504 (-19.69%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Newton Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NEWT đã biến động $ -0.1421 (-40.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Newton Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.1217 (-37.19%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Newton Protocol (NEWT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Newton Protocol.

Newton Protocol (NEWT) là gì

Newton Protocol là lớp tự động hoá có thể xác minh dành cho tài chính trên chuỗi, cho phép người dùng uỷ quyền các hành động phức tạp, chuỗi chéo cho AI Agent mà vẫn giữ được đảm bảo mật mã rằng mỗi bước đều tuân thủ các giới hạn được người dùng thiết lập. Giao thức này kết hợp tài khoản thông minh theo chuẩn ERC-4337/EIP-7702 để phân quyền chi tiết, xác thực thông qua môi trường thực thi tin cậy (TEE), và bằng chứng không tiết lộ (ZKP) để chứng minh tính đúng đắn của mọi quyết định ngoài chuỗi. Mục tiêu là biến quá trình tự động hóa trở thành một thành phần tối giản về niềm tin (trust-minimized primitive), từ đó mở ra khả năng tài chính tác tử trên nhiều blockchain khác nhau.

Newton Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Newton Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake NEWT để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Newton Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Newton Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Newton Protocol (USD)

Newton Protocol (NEWT) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Newton Protocol (NEWT) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Newton Protocol.

Xem ngay dự đoán giá Newton Protocol!

Tokenomics của Newton Protocol (NEWT)

Hiểu rõ tokenomics của Newton Protocol (NEWT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token NEWT ngay!

Cách mua Newton Protocol (NEWT)

Bạn đang tìm cách mua Newton Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Newton Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

NEWT/Tiền tệ địa phương

1 Newton Protocol (NEWT) sang VND
5,410.364
1 Newton Protocol (NEWT) sang AUD
A$0.310456
1 Newton Protocol (NEWT) sang GBP
0.152144
1 Newton Protocol (NEWT) sang EUR
0.17476
1 Newton Protocol (NEWT) sang USD
$0.2056
1 Newton Protocol (NEWT) sang MYR
RM0.86352
1 Newton Protocol (NEWT) sang TRY
8.56324
1 Newton Protocol (NEWT) sang JPY
¥30.2232
1 Newton Protocol (NEWT) sang ARS
ARS$292.8772
1 Newton Protocol (NEWT) sang RUB
16.902376
1 Newton Protocol (NEWT) sang INR
18.242888
1 Newton Protocol (NEWT) sang IDR
Rp3,426.665296
1 Newton Protocol (NEWT) sang KRW
289.57732
1 Newton Protocol (NEWT) sang PHP
11.90424
1 Newton Protocol (NEWT) sang EGP
￡E.9.813288
1 Newton Protocol (NEWT) sang BRL
R$1.095848
1 Newton Protocol (NEWT) sang CAD
C$0.285784
1 Newton Protocol (NEWT) sang BDT
25.01124
1 Newton Protocol (NEWT) sang NGN
301.023072
1 Newton Protocol (NEWT) sang COP
$799.99988
1 Newton Protocol (NEWT) sang ZAR
R.3.540432
1 Newton Protocol (NEWT) sang UAH
8.478944
1 Newton Protocol (NEWT) sang TZS
T.Sh.505.1592
1 Newton Protocol (NEWT) sang VES
Bs37.4192
1 Newton Protocol (NEWT) sang CLP
$198.404
1 Newton Protocol (NEWT) sang PKR
Rs57.833224
1 Newton Protocol (NEWT) sang KZT
112.533104
1 Newton Protocol (NEWT) sang THB
฿6.649104
1 Newton Protocol (NEWT) sang TWD
NT$6.248184
1 Newton Protocol (NEWT) sang AED
د.إ0.754552
1 Newton Protocol (NEWT) sang CHF
Fr0.162424
1 Newton Protocol (NEWT) sang HKD
HK$1.599568
1 Newton Protocol (NEWT) sang AMD
֏78.773584
1 Newton Protocol (NEWT) sang MAD
.د.م1.868904
1 Newton Protocol (NEWT) sang MXN
$3.780984
1 Newton Protocol (NEWT) sang SAR
ريال0.768944
1 Newton Protocol (NEWT) sang ETB
Br29.830504
1 Newton Protocol (NEWT) sang KES
KSh26.551184
1 Newton Protocol (NEWT) sang JOD
د.أ0.1457704
1 Newton Protocol (NEWT) sang PLN
0.744272
1 Newton Protocol (NEWT) sang RON
лв0.890248
1 Newton Protocol (NEWT) sang SEK
kr1.926472
1 Newton Protocol (NEWT) sang BGN
лв0.341296
1 Newton Protocol (NEWT) sang HUF
Ft67.987808
1 Newton Protocol (NEWT) sang CZK
4.247696
1 Newton Protocol (NEWT) sang KWD
د.ك0.062708
1 Newton Protocol (NEWT) sang ILS
0.67848
1 Newton Protocol (NEWT) sang BOB
Bs1.41864
1 Newton Protocol (NEWT) sang AZN
0.34952
1 Newton Protocol (NEWT) sang TJS
SM1.914136
1 Newton Protocol (NEWT) sang GEL
0.559232
1 Newton Protocol (NEWT) sang AOA
Kz188.450904
1 Newton Protocol (NEWT) sang BHD
.د.ب0.0773056
1 Newton Protocol (NEWT) sang BMD
$0.2056
1 Newton Protocol (NEWT) sang DKK
kr1.307616
1 Newton Protocol (NEWT) sang HNL
L5.37644
1 Newton Protocol (NEWT) sang MUR
9.315736
1 Newton Protocol (NEWT) sang NAD
$3.542488
1 Newton Protocol (NEWT) sang NOK
kr2.04572
1 Newton Protocol (NEWT) sang NZD
$0.351576
1 Newton Protocol (NEWT) sang PAB
B/.0.2056
1 Newton Protocol (NEWT) sang PGK
K0.8738
1 Newton Protocol (NEWT) sang QAR
ر.ق0.748384
1 Newton Protocol (NEWT) sang RSD
дин.20.512712
1 Newton Protocol (NEWT) sang UZS
soʻm2,477.107864
1 Newton Protocol (NEWT) sang ALL
L16.939384
1 Newton Protocol (NEWT) sang ANG
ƒ0.368024
1 Newton Protocol (NEWT) sang AWG
ƒ0.37008
1 Newton Protocol (NEWT) sang BBD
$0.4112
1 Newton Protocol (NEWT) sang BAM
KM0.341296
1 Newton Protocol (NEWT) sang BIF
Fr604.6696
1 Newton Protocol (NEWT) sang BND
$0.263168
1 Newton Protocol (NEWT) sang BSD
$0.2056
1 Newton Protocol (NEWT) sang JMD
$33.011136
1 Newton Protocol (NEWT) sang KHR
825.701936
1 Newton Protocol (NEWT) sang KMF
Fr86.1464
1 Newton Protocol (NEWT) sang LAK
4,469.565128
1 Newton Protocol (NEWT) sang LKR
Rs62.169328
1 Newton Protocol (NEWT) sang MDL
L3.441744
1 Newton Protocol (NEWT) sang MGA
Ar917.855968
1 Newton Protocol (NEWT) sang MOP
P1.646856
1 Newton Protocol (NEWT) sang MVR
3.14568
1 Newton Protocol (NEWT) sang MWK
MK356.944216
1 Newton Protocol (NEWT) sang MZN
MT13.13784
1 Newton Protocol (NEWT) sang NPR
Rs29.23632
1 Newton Protocol (NEWT) sang PYG
1,447.8352
1 Newton Protocol (NEWT) sang RWF
Fr297.5032
1 Newton Protocol (NEWT) sang SBD
$1.694144
1 Newton Protocol (NEWT) sang SCR
3.005872
1 Newton Protocol (NEWT) sang SRD
$7.83336
1 Newton Protocol (NEWT) sang SVC
$1.796944
1 Newton Protocol (NEWT) sang SZL
L3.540432
1 Newton Protocol (NEWT) sang TMT
m0.7196
1 Newton Protocol (NEWT) sang TND
د.ت0.5987072
1 Newton Protocol (NEWT) sang TTD
$1.391912
1 Newton Protocol (NEWT) sang UGX
Sh711.376
1 Newton Protocol (NEWT) sang XAF
Fr114.7248
1 Newton Protocol (NEWT) sang XCD
$0.55512
1 Newton Protocol (NEWT) sang XOF
Fr114.7248
1 Newton Protocol (NEWT) sang XPF
Fr20.7656
1 Newton Protocol (NEWT) sang BWP
P2.730368
1 Newton Protocol (NEWT) sang BZD
$0.413256
1 Newton Protocol (NEWT) sang CVE
$19.307896
1 Newton Protocol (NEWT) sang DJF
Fr36.5968
1 Newton Protocol (NEWT) sang DOP
$12.87056
1 Newton Protocol (NEWT) sang DZD
د.ج26.621088
1 Newton Protocol (NEWT) sang FJD
$0.4626
1 Newton Protocol (NEWT) sang GNF
Fr1,787.692
1 Newton Protocol (NEWT) sang GTQ
Q1.574896
1 Newton Protocol (NEWT) sang GYD
$42.993016
1 Newton Protocol (NEWT) sang ISK
kr24.672

Nguồn Newton Protocol

Để hiểu thêm về Newton Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Newton Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Newton Protocol

Hôm nay giá của Newton Protocol (NEWT) là bao nhiêu?
Giá NEWT theo thời gian thực bằng USD là 0.2056 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của NEWT sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của NEWT sang USD là $ 0.2056. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Newton Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của NEWT là $ 44.20M USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của NEWT là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của NEWT là 215.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEWT là bao nhiêu?
NEWT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.83373560557428 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của NEWT là bao nhiêu?
NEWT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.18424447847964207 USD.
Khối lượng giao dịch của NEWT là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của NEWT là $ 375.76K USD.
NEWT có tăng giá trong năm nay không?
NEWT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NEWT để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:32:05 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Newton Protocol (NEWT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-04 13:39:16Số liệu on-chain
ETF Ethereum Spot của Hoa Kỳ Ghi Nhận Dòng Tiền Ròng 233,5 Triệu Đô La Hôm Qua
10-04 11:26:38Xu hướng ngành tiền mã hóa
Phát hành USDC vượt quá 75 tỷ, thị phần đạt 24,9%
10-03 10:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trở lại mức trên 4,2 nghìn tỷ USD, với mức tăng 2,3% trong 24 giờ
10-03 05:17:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phá mốc 120,000 đô la lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám
10-01 14:11:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, các ETF giao ngay Ethereum của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào là 127,5 triệu đô la, trong khi các ETF giao ngay Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng vào là 430 triệu đô la
09-30 18:14:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tỷ lệ Funding hiện tại của các sàn CEX và DEX chính thống cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập với xu hướng bearish nhẹ

Thông tin hàng đầu

Lợi suất giao dịch Margin Futures MEXC: Cơ hội và thách thức trong việc kiếm thu nhập kép từ giao dịch

October 3, 2025

Giao dịch thông minh hơn, Không phí: Cách mà các lệnh hỗ trợ AI của MEXC đang thay đổi cuộc chơi

October 3, 2025

GameFi 2.0: Tại sao Kinh tế Token sẽ quyết định Tương lai của Game Blockchain

October 3, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NEWT sang USD

Số lượng

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2056 USD

Giao dịch NEWT

NEWT/USDC
$0.2056
$0.2056$0.2056
+2.95%
NEWT/USDT
$0.2055
$0.2055$0.2055
+2.95%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures