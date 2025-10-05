Newton Protocol (NEWT) là gì

Newton Protocol là lớp tự động hoá có thể xác minh dành cho tài chính trên chuỗi, cho phép người dùng uỷ quyền các hành động phức tạp, chuỗi chéo cho AI Agent mà vẫn giữ được đảm bảo mật mã rằng mỗi bước đều tuân thủ các giới hạn được người dùng thiết lập. Giao thức này kết hợp tài khoản thông minh theo chuẩn ERC-4337/EIP-7702 để phân quyền chi tiết, xác thực thông qua môi trường thực thi tin cậy (TEE), và bằng chứng không tiết lộ (ZKP) để chứng minh tính đúng đắn của mọi quyết định ngoài chuỗi. Mục tiêu là biến quá trình tự động hóa trở thành một thành phần tối giản về niềm tin (trust-minimized primitive), từ đó mở ra khả năng tài chính tác tử trên nhiều blockchain khác nhau.

Tokenomics của Newton Protocol (NEWT)

Hiểu rõ tokenomics của Newton Protocol (NEWT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token NEWT ngay!

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Newton Protocol Hôm nay giá của Newton Protocol (NEWT) là bao nhiêu? Giá NEWT theo thời gian thực bằng USD là 0.2056 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của NEWT sang USD là bao nhiêu? $ 0.2056 . Truy cập Giá hiện tại của NEWT sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Newton Protocol là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của NEWT là $ 44.20M USD . Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của NEWT là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của NEWT là 215.00M USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEWT là bao nhiêu? NEWT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.83373560557428 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của NEWT là bao nhiêu? NEWT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.18424447847964207 USD . Khối lượng giao dịch của NEWT là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của NEWT là $ 375.76K USD . NEWT có tăng giá trong năm nay không? NEWT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NEWT để xem phân tích chi tiết hơn.

