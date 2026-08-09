Giá Ontology Token(ONT)
Giá Ontology Token (ONT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03872, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONT sang VND là ₫ 0.03872 mỗi ONT.
Ontology Token hiện xếp hạng #404 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.72M, với nguồn cung lưu hành 1.00B ONT. Trong vòng 24 giờ qua, ONT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0383 (thấp) đến ₫ 0.03914 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 294,112.241005897522795, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,024.64701581769417285.
Về hiệu suất ngắn hạn, ONT biến động +0.12% trong giờ qua và +3.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.25K.
No.404
100.00%
2018-02-26 00:00:00
ONT
Vốn hoá thị trường hiện tại của Ontology Token là ₫ 38.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.25K. Nguồn cung lưu hành của ONT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 38.72M.
+0.12%
+0.85%
+3.52%
+3.52%
Theo dõi biến động giá của Ontology Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +8.5877965
|+0.85%
|30 ngày
|₫ -0.00739
|-16.03%
|60 ngày
|₫ -0.00881
|-18.54%
|90 ngày
|₫ -0.02648
|-40.62%
Hôm nay, ONT đã biến động ₫ +8.5877965 (+0.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00739 (-16.03%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ONT đã biến động ₫ -0.00881 (-18.54%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02648 (-40.62%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ontology Token (ONT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ontology Token.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ontology Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ONT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ONT_USDT在4小时周期内运行于0.03828中枢上方。当前价格0.03852紧贴R2阻力位0.03853，价格已突破S1至R1的区间束缚。多空双方在中枢体系上沿形成对峙，结构重心仍维持在中枢偏上区域，短期波动范围受限于R2与中枢之间。 MA组与EMA组呈现1-2买入信号排列，MACD指标已完成金叉动作，RSI读数处于中性区域。快慢线指标方向出现分层，动能未呈现单边集中释放特征，波动率维持常态水平。买盘力量在均线系统得到确认，震荡指标显示短期动能平稳。 近端关键价位为R2阻力0.03853，该价位距离现价仅0.00001；下方最近支撑位于中枢0.03828，两者间距为0.00024。远端参考位为S2支撑0.03803，该价位距离现价0.00049。R1价位0.03838构成次级近端参照，价格需有效站稳R2才能打开上行空间；若跌破中枢，则将测试S1价位0.03813。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Ontology Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ontology (ONT) là một dự án blockchain công cộng hiệu suất cao và một nền tảng hợp tác tin cậy phân tán. Nó cung cấp một loạt các sổ cái phân tán hoàn chỉnh và hệ thống hợp đồng thông minh, nhằm tăng tốc độ, khả năng mở rộng và ổn định của blockchain. Khung làm việc của Ontology hỗ trợ hệ thống blockchain công cộng và có khả năng tùy chỉnh các blockchain công cộng khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Nó sử dụng mô hình token kép (ONT và ONG), nơi ONT là đồng tiền được sử dụng để cược trong sự đồng thuận, trong khi ONG là token tiện ích được sử dụng cho các dịch vụ trên chuỗi. Mục đích chính của Ontology là loại bỏ các rào cản giữa blockchain và ngành kinh doanh và giúp các doanh nghiệp với các nhu cầu khác nhau sử dụng công nghệ blockchain.
Sẵn sàng bắt đầu với Ontology Token? Mua ONT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Ontology Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Ontology Token (ONT).
Sở hữu Ontology Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Ontology Token (ONT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
"" Ontology (ONT) cung cấp một thế hệ mới của chuỗi công cộng cơ bản hiệu suất cao, bao gồm sổ cái phân tán hoàn chỉnh và hỗ trợ hệ thống hợp đồng thông minh. Đồng thời, kiến trúc Ontology hỗ trợ hệ thống mạng chuỗi công cộng. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuỗi công cộng cơ bản, khuôn khổ blockchain Ontology hỗ trợ tùy chỉnh chuỗi công cộng cho các ứng dụng khác nhau và hỗ trợ cộng tác mạng chuỗi thông qua các nhóm giao thức khác nhau. Trên đầu lớp cơ sở, Ontology sẽ tiếp tục cung cấp các mô-đun chung trong các ứng dụng phân tán khác nhau, chẳng hạn như khung nhận dạng phân tán, giao thức trao đổi dữ liệu phân tán, v.v. để hỗ trợ các thành phần cộng tác tin cậy phân tán và sẽ tiếp tục mở rộng các mô-đun mới theo yêu cầu ứng dụng . Mod phổ quát. Ontology là một chế độ Mã thông báo kép được ràng buộc (ONT và ONG). Mã thông báo ONT trong giai đoạn đầu tiên là Mã thông báo NEP-5 (ONG sẽ không được phát hành ở giai đoạn này). Sau khi mạng chính cơ bản của Ontology trực tuyến, nó sẽ được chuyển đổi vào mạng chính Mã thông báo ONT, đồng thời Mã thông báo ONG liên kết với ONT sẽ dần dần được phát hành. ""
Để hiểu thêm về Ontology Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short ONT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ONT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ontology Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.