Giá Ontology Token hôm nay

Giá Ontology Token (ONT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03872, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONT sang VND là ₫ 0.03872 mỗi ONT.

Ontology Token hiện xếp hạng #404 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.72M, với nguồn cung lưu hành 1.00B ONT. Trong vòng 24 giờ qua, ONT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0383 (thấp) đến ₫ 0.03914 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 294,112.241005897522795, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,024.64701581769417285.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONT biến động +0.12% trong giờ qua và +3.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.25K.

Thông tin thị trường Ontology Token (ONT)

Xếp hạng No.404 Vốn hóa thị trường ₫ 38.72M₫ 38.72M ₫ 38.72M Khối lượng (24H) ₫ 50.25K₫ 50.25K ₫ 50.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 38.72M₫ 38.72M ₫ 38.72M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Ngày phát hành 2018-02-26 00:00:00 Giá phát hành ₫ 5,263.0₫ 5,263.0 ₫ 5,263.0 Blockchain công khai ONT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ontology Token là ₫ 38.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.25K. Nguồn cung lưu hành của ONT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 38.72M.