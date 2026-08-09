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Giá Ontology Token theo thời gian thực hôm nay là 0.03872 VND. Vốn hoá thị trường của ONT là 38,720,000 VND. Theo dõi cập nhật giá ONT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Ontology Token theo thời gian thực hôm nay là 0.03872 VND. Vốn hoá thị trường của ONT là 38,720,000 VND. Theo dõi cập nhật giá ONT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Ontology Token(ONT)

Giá theo thời gian thực 1 ONT sang VND

₫1,018.9168
₫1,018.9168₫1,018.9168
+0.85%1D
VND
Biểu đồ giá Ontology Token (ONT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:41:27 (UTC+8)

Giá Ontology Token hôm nay

Giá Ontology Token (ONT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03872, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ONT sang VND là ₫ 0.03872 mỗi ONT.

Ontology Token hiện xếp hạng #404 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.72M, với nguồn cung lưu hành 1.00B ONT. Trong vòng 24 giờ qua, ONT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0383 (thấp) đến ₫ 0.03914 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 294,112.241005897522795, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,024.64701581769417285.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONT biến động +0.12% trong giờ qua và +3.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.25K.

Thông tin thị trường Ontology Token (ONT)

No.404

₫ 38.72M
₫ 38.72M₫ 38.72M

₫ 50.25K
₫ 50.25K₫ 50.25K

₫ 38.72M
₫ 38.72M₫ 38.72M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

2018-02-26 00:00:00

₫ 5,263.0
₫ 5,263.0₫ 5,263.0

ONT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ontology Token là ₫ 38.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.25K. Nguồn cung lưu hành của ONT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 38.72M.

Lịch sử giá Ontology Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0383
₫ 0.0383₫ 0.0383
Thấp nhất 24H
₫ 0.03914
₫ 0.03914₫ 0.03914
Cao nhất 24H

₫ 0.0383
₫ 0.0383₫ 0.0383

₫ 0.03914
₫ 0.03914₫ 0.03914

₫ 294,112.241005897522795
₫ 294,112.241005897522795₫ 294,112.241005897522795

₫ 1,024.64701581769417285
₫ 1,024.64701581769417285₫ 1,024.64701581769417285

+0.12%

+0.85%

+3.52%

+3.52%

Lịch sử giá theo VND của Ontology Token (ONT)

Theo dõi biến động giá của Ontology Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +8.5877965+0.85%
30 ngày₫ -0.00739-16.03%
60 ngày₫ -0.00881-18.54%
90 ngày₫ -0.02648-40.62%
Biến động giá Ontology Token hôm nay

Hôm nay, ONT đã biến động ₫ +8.5877965 (+0.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ontology Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00739 (-16.03%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ontology Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ONT đã biến động ₫ -0.00881 (-18.54%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ontology Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02648 (-40.62%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ontology Token (ONT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ontology Token.

Phân tích Ontology Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ontology Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Ontology Token hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ONT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ONT_USDT在4小时周期内运行于0.03828中枢上方。当前价格0.03852紧贴R2阻力位0.03853，价格已突破S1至R1的区间束缚。多空双方在中枢体系上沿形成对峙，结构重心仍维持在中枢偏上区域，短期波动范围受限于R2与中枢之间。 MA组与EMA组呈现1-2买入信号排列，MACD指标已完成金叉动作，RSI读数处于中性区域。快慢线指标方向出现分层，动能未呈现单边集中释放特征，波动率维持常态水平。买盘力量在均线系统得到确认，震荡指标显示短期动能平稳。 近端关键价位为R2阻力0.03853，该价位距离现价仅0.00001；下方最近支撑位于中枢0.03828，两者间距为0.00024。远端参考位为S2支撑0.03803，该价位距离现价0.00049。R1价位0.03838构成次级近端参照，价格需有效站稳R2才能打开上行空间；若跌破中枢，则将测试S1价位0.03813。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Ontology Token?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của Ontology Token (ONT):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Mức độ áp dụng nền tảng blockchain của Ontology bởi các doanh nghiệp
3. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái
4. Những tiến bộ kỹ thuật và các bản nâng cấp giao thức
5. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
6. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án blockchain
7. Sự cạnh tranh từ các giải pháp blockchain dành cho doanh nghiệp khác
8. Động lực cung ứng token và mức thưởng staking
9. Tích hợp với các giao thức DeFi và dApp
10. Tình hình kinh tế chung và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Ontology Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ONT hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Giá cả theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động và lên kế hoạch chiến lược.

Dự đoán giá Ontology Token

Dự đoán giá Ontology Token (ONT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ONT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Ontology Token (ONT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Ontology Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Ontology Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ONT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Ontology Token.

Giới thiệu Ontology Token

Ontology (ONT) là một dự án blockchain công cộng hiệu suất cao và một nền tảng hợp tác tin cậy phân tán. Nó cung cấp một loạt các sổ cái phân tán hoàn chỉnh và hệ thống hợp đồng thông minh, nhằm tăng tốc độ, khả năng mở rộng và ổn định của blockchain. Khung làm việc của Ontology hỗ trợ hệ thống blockchain công cộng và có khả năng tùy chỉnh các blockchain công cộng khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Nó sử dụng mô hình token kép (ONT và ONG), nơi ONT là đồng tiền được sử dụng để cược trong sự đồng thuận, trong khi ONG là token tiện ích được sử dụng cho các dịch vụ trên chuỗi. Mục đích chính của Ontology là loại bỏ các rào cản giữa blockchain và ngành kinh doanh và giúp các doanh nghiệp với các nhu cầu khác nhau sử dụng công nghệ blockchain.

Hướng dẫn mua & đầu tư Ontology Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Ontology Token? Mua ONT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Ontology Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Ontology Token (ONT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Ontology Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Ontology Token (ONT)

Bạn có thể làm gì với Ontology Token

Sở hữu Ontology Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Ontology Token (ONT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ontology Token (ONT) là gì

"" Ontology (ONT) cung cấp một thế hệ mới của chuỗi công cộng cơ bản hiệu suất cao, bao gồm sổ cái phân tán hoàn chỉnh và hỗ trợ hệ thống hợp đồng thông minh. Đồng thời, kiến ​​trúc Ontology hỗ trợ hệ thống mạng chuỗi công cộng. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuỗi công cộng cơ bản, khuôn khổ blockchain Ontology hỗ trợ tùy chỉnh chuỗi công cộng cho các ứng dụng khác nhau và hỗ trợ cộng tác mạng chuỗi thông qua các nhóm giao thức khác nhau. Trên đầu lớp cơ sở, Ontology sẽ tiếp tục cung cấp các mô-đun chung trong các ứng dụng phân tán khác nhau, chẳng hạn như khung nhận dạng phân tán, giao thức trao đổi dữ liệu phân tán, v.v. để hỗ trợ các thành phần cộng tác tin cậy phân tán và sẽ tiếp tục mở rộng các mô-đun mới theo yêu cầu ứng dụng . Mod phổ quát. Ontology là một chế độ Mã thông báo kép được ràng buộc (ONT và ONG). Mã thông báo ONT trong giai đoạn đầu tiên là Mã thông báo NEP-5 (ONG sẽ không được phát hành ở giai đoạn này). Sau khi mạng chính cơ bản của Ontology trực tuyến, nó sẽ được chuyển đổi vào mạng chính Mã thông báo ONT, đồng thời Mã thông báo ONG liên kết với ONT sẽ dần dần được phát hành. ""

Nguồn Ontology Token

Để hiểu thêm về Ontology Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Ontology Token
Block Explorer

Danh mục :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMade in China

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ontology Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:41:27 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Ontology Token (ONT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Ontology Token

ONT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ONT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ONT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Ontology Token (ONT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ontology Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ONT/USDT
₫1,020.4957
₫1,020.4957₫1,020.4957
+1.01%
1.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ONT sang VND

Số lượng

ONT
ONT
VND
VND

1 ONT = 1,018.9168 VND