Giá CELO(CELO)
Giá CELO (CELO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0631, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CELO sang VND là ₫ 0.0631 mỗi CELO.
CELO hiện xếp hạng #503 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.00M, với nguồn cung lưu hành 602.21M CELO. Trong vòng 24 giờ qua, CELO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06214 (thấp) đến ₫ 0.06424 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,474.6828755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,484.68079105720048445.
Về hiệu suất ngắn hạn, CELO biến động +0.28% trong giờ qua và +0.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.83K.
No.503
60.22%
CELO
Vốn hoá thị trường hiện tại của CELO là ₫ 38.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.83K. Nguồn cung lưu hành của CELO là 602.21M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 63.10M.
+0.28%
+0.83%
+0.36%
+0.36%
Theo dõi biến động giá của CELO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +13.6663402
|+0.83%
|30 ngày
|₫ -0.00624
|-9.00%
|60 ngày
|₫ +0.00534
|+9.24%
|90 ngày
|₫ -0.03686
|-36.88%
Hôm nay, CELO đã biến động ₫ +13.6663402 (+0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00624 (-9.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CELO đã biến động ₫ +0.00534 (+9.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03686 (-36.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CELO (CELO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá CELO.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CELO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CELO: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
CELO_USDT在4小时周期内运行于0.06088枢纽点下方。价格位于S1与中枢之间。短期均线组呈现买入信号排列，EMA组确认短线多头方向。MACD形成金叉结构，RSI处于中性区域震荡，KDJ指标数值未显示极端超买或超卖状态。StochRSI维持常规波动区间，布林带开口形态平稳，动能分布呈现快慢指标分层特征。短期买盘力量略占优势，但长期趋势动能尚未完全同步。波动率维持在近期平均水平。近端阻力位位于0.06099，该价位距离现价不足0.2%。上方关键参考位为0.06128中枢，下方近端支撑位于0.06051，该价位距离现价约0.6%。远端参考位设于0.06176。多空双方在狭窄区间内博弈，价格围绕枢纽点反复测试，市场正处于方向选择前的整理阶段。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của CELO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Celo (CELO) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để tăng cường việc sử dụng tiền điện tử trong số người dùng điện thoại thông minh. Bằng cách sử dụng số điện thoại làm khóa công khai, Celo hy vọng giới thiệu cho hàng tỷ người sở hữu điện thoại thông minh trên thế giới về tiềm năng mạnh mẽ của công nghệ blockchain. Tài sản bản địa của nền tảng, CELO, được sử dụng cho phí giao dịch và để cược trong cơ chế đồng thuận của mạng lưới. Nền tảng Celo cũng bao gồm một stablecoin, Celo Dollar (cUSD), được gắn kết với đô la Mỹ và dự định sẽ được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày. Sự kết hợp này giữa stablecoin cho việc sử dụng hàng ngày và token cược cho an ninh mạng lưới được thiết kế để tạo ra một hệ sinh thái cân đối khuyến khích sử dụng rộng rãi.
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Sở hữu CELO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua CELO (CELO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
Để hiểu thêm về CELO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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