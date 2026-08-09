Giá CELO hôm nay

Giá CELO (CELO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0631, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CELO sang VND là ₫ 0.0631 mỗi CELO.

CELO hiện xếp hạng #503 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.00M, với nguồn cung lưu hành 602.21M CELO. Trong vòng 24 giờ qua, CELO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06214 (thấp) đến ₫ 0.06424 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,474.6828755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,484.68079105720048445.

Về hiệu suất ngắn hạn, CELO biến động +0.28% trong giờ qua và +0.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.83K.

Thông tin thị trường CELO (CELO)

Xếp hạng No.503 Vốn hóa thị trường ₫ 38.00M₫ 38.00M ₫ 38.00M Khối lượng (24H) ₫ 54.83K₫ 54.83K ₫ 54.83K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 63.10M₫ 63.10M ₫ 63.10M Nguồn cung lưu thông 602.21M 602.21M 602.21M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 60.22% Blockchain công khai CELO

Vốn hoá thị trường hiện tại của CELO là ₫ 38.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.83K. Nguồn cung lưu hành của CELO là 602.21M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 63.10M.