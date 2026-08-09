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Giá CELO theo thời gian thực hôm nay là 0.0631 VND. Vốn hoá thị trường của CELO là 37,999,518.6432 VND. Theo dõi cập nhật giá CELO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá CELO theo thời gian thực hôm nay là 0.0631 VND. Vốn hoá thị trường của CELO là 37,999,518.6432 VND. Theo dõi cập nhật giá CELO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá CELO(CELO)

Giá theo thời gian thực 1 CELO sang VND

₫1,660.21335
₫1,660.21335₫1,660.21335
+0.83%1D
VND
Biểu đồ giá CELO (CELO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:01:43 (UTC+8)

Giá CELO hôm nay

Giá CELO (CELO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0631, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CELO sang VND là ₫ 0.0631 mỗi CELO.

CELO hiện xếp hạng #503 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.00M, với nguồn cung lưu hành 602.21M CELO. Trong vòng 24 giờ qua, CELO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06214 (thấp) đến ₫ 0.06424 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,474.6828755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,484.68079105720048445.

Về hiệu suất ngắn hạn, CELO biến động +0.28% trong giờ qua và +0.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.83K.

Thông tin thị trường CELO (CELO)

No.503

₫ 38.00M
₫ 38.00M₫ 38.00M

₫ 54.83K
₫ 54.83K₫ 54.83K

₫ 63.10M
₫ 63.10M₫ 63.10M

602.21M
602.21M 602.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.22%

CELO

Vốn hoá thị trường hiện tại của CELO là ₫ 38.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.83K. Nguồn cung lưu hành của CELO là 602.21M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 63.10M.

Lịch sử giá CELO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.06214
₫ 0.06214₫ 0.06214
Thấp nhất 24H
₫ 0.06424
₫ 0.06424₫ 0.06424
Cao nhất 24H

₫ 0.06214
₫ 0.06214₫ 0.06214

₫ 0.06424
₫ 0.06424₫ 0.06424

₫ 280,474.6828755
₫ 280,474.6828755₫ 280,474.6828755

₫ 1,484.68079105720048445
₫ 1,484.68079105720048445₫ 1,484.68079105720048445

+0.28%

+0.83%

+0.36%

+0.36%

Lịch sử giá theo VND của CELO (CELO)

Theo dõi biến động giá của CELO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +13.6663402+0.83%
30 ngày₫ -0.00624-9.00%
60 ngày₫ +0.00534+9.24%
90 ngày₫ -0.03686-36.88%
Biến động giá CELO hôm nay

Hôm nay, CELO đã biến động ₫ +13.6663402 (+0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá CELO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00624 (-9.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá CELO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CELO đã biến động ₫ +0.00534 (+9.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá CELO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03686 (-36.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CELO (CELO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá CELO.

Phân tích CELO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CELO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường CELO hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CELO: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

CELO_USDT在4小时周期内运行于0.06088枢纽点下方。价格位于S1与中枢之间。短期均线组呈现买入信号排列，EMA组确认短线多头方向。MACD形成金叉结构，RSI处于中性区域震荡，KDJ指标数值未显示极端超买或超卖状态。StochRSI维持常规波动区间，布林带开口形态平稳，动能分布呈现快慢指标分层特征。短期买盘力量略占优势，但长期趋势动能尚未完全同步。波动率维持在近期平均水平。近端阻力位位于0.06099，该价位距离现价不足0.2%。上方关键参考位为0.06128中枢，下方近端支撑位于0.06051，该价位距离现价约0.6%。远端参考位设于0.06176。多空双方在狭窄区间内博弈，价格围绕枢纽点反复测试，市场正处于方向选择前的整理阶段。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá CELO?

Giá Celo bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Việc áp dụng hệ sinh thái DeFi ưu tiên di động của Celo và các trường hợp sử dụng thanh toán trong thế giới thực.
2. Nhu cầu staking và mức độ tham gia của các validator vào mạng lưới.
3. Sự tích hợp với các hệ thống tài chính truyền thống và các mối quan hệ đối tác.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử và mối tương quan với Bitcoin.
5. Những diễn biến về quy định có ảnh hưởng đến DeFi và thanh toán di động.
6. Mức độ sử dụng mạng, khối lượng giao dịch và sự phát triển của dApp.
7. Động lực cung cấp token thông qua cơ chế ổn định giá.
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain tập trung vào di động khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá CELO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá CELO hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm vào/ra thị trường. CELO là một nền tảng blockchain ưu tiên thiết bị di động, tập trung vào việc thúc đẩy tài chính toàn diện, nên các nhà đầu tư theo dõi giá của nó để tận dụng sự biến động và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Dự đoán giá CELO

Dự đoán giá CELO (CELO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CELO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá CELO (CELO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của CELO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá CELO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CELO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá CELO.

Giới thiệu CELO

Celo (CELO) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để tăng cường việc sử dụng tiền điện tử trong số người dùng điện thoại thông minh. Bằng cách sử dụng số điện thoại làm khóa công khai, Celo hy vọng giới thiệu cho hàng tỷ người sở hữu điện thoại thông minh trên thế giới về tiềm năng mạnh mẽ của công nghệ blockchain. Tài sản bản địa của nền tảng, CELO, được sử dụng cho phí giao dịch và để cược trong cơ chế đồng thuận của mạng lưới. Nền tảng Celo cũng bao gồm một stablecoin, Celo Dollar (cUSD), được gắn kết với đô la Mỹ và dự định sẽ được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày. Sự kết hợp này giữa stablecoin cho việc sử dụng hàng ngày và token cược cho an ninh mạng lưới được thiết kế để tạo ra một hệ sinh thái cân đối khuyến khích sử dụng rộng rãi.

Hướng dẫn mua & đầu tư CELO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với CELO? Mua CELO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua CELO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua CELO (CELO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và CELO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua CELO (CELO)

Bạn có thể làm gì với CELO

Sở hữu CELO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua CELO (CELO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

CELO (CELO) là gì

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

Whitepaper

Nguồn CELO

Để hiểu thêm về CELO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức CELO
Block Explorer

Danh mục :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CELO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:01:43 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành CELO (CELO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về CELO

CELO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CELO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CELO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường CELO (CELO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá CELO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CELO/USDT
₫1,662.5817
₫1,662.5817₫1,662.5817
+0.99%
871.65K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CELO sang VND

Số lượng

CELO
CELO
VND
VND

1 CELO = 1,660.4765 VND