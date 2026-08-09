Giá TOFU Story hôm nay

Giá TOFU Story (TOFU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000575, biến động 12.99% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TOFU sang VND là ₫ 0.000575 mỗi TOFU.

TOFU Story hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TOFU. Trong vòng 24 giờ qua, TOFU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000504 (thấp) đến ₫ 0.000779 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOFU biến động +1.76% trong giờ qua và -42.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 596.92K.

Thông tin thị trường TOFU Story (TOFU)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 596.92K₫ 596.92K ₫ 596.92K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 287.50K₫ 287.50K ₫ 287.50K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của TOFU Story là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 596.92K. Nguồn cung lưu hành của TOFU là --, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 287.50K.