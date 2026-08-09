Giá Internet Computer hôm nay

Giá Internet Computer (ICP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.179, biến động 1.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ICP sang VND là ₫ 2.179 mỗi ICP.

Internet Computer hiện xếp hạng #48 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.21B, với nguồn cung lưu hành 554.13M ICP. Trong vòng 24 giờ qua, ICP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.101 (thấp) đến ₫ 2.254 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 19,755,472.50067610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52,031.3975498804593225.

Về hiệu suất ngắn hạn, ICP biến động +0.18% trong giờ qua và +5.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 245.60K.

Thông tin thị trường Internet Computer (ICP)

Xếp hạng No.48 Vốn hóa thị trường ₫ 1.21B₫ 1.21B ₫ 1.21B Khối lượng (24H) ₫ 245.60K₫ 245.60K ₫ 245.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.21B₫ 1.21B ₫ 1.21B Nguồn cung lưu thông 554.13M 554.13M 554.13M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 Thị phần 0.06% Blockchain công khai ICP

Vốn hoá thị trường hiện tại của Internet Computer là ₫ 1.21B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 245.60K. Nguồn cung lưu hành của ICP là 554.13M, với tổng nguồn cung là 554134935.29136547. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.21B.