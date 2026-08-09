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Giá Internet Computer theo thời gian thực hôm nay là 2.179 VND. Vốn hoá thị trường của ICP là 1,207,460,023.99988535913 VND. Theo dõi cập nhật giá ICP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Internet Computer theo thời gian thực hôm nay là 2.179 VND. Vốn hoá thị trường của ICP là 1,207,460,023.99988535913 VND. Theo dõi cập nhật giá ICP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Internet Computer(ICP)

Giá theo thời gian thực 1 ICP sang VND

₫57,340.385
₫57,340.385₫57,340.385
+1.96%1D
VND
Biểu đồ giá Internet Computer (ICP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:59:35 (UTC+8)

Giá Internet Computer hôm nay

Giá Internet Computer (ICP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.179, biến động 1.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ICP sang VND là ₫ 2.179 mỗi ICP.

Internet Computer hiện xếp hạng #48 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.21B, với nguồn cung lưu hành 554.13M ICP. Trong vòng 24 giờ qua, ICP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.101 (thấp) đến ₫ 2.254 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 19,755,472.50067610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52,031.3975498804593225.

Về hiệu suất ngắn hạn, ICP biến động +0.18% trong giờ qua và +5.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 245.60K.

Thông tin thị trường Internet Computer (ICP)

No.48

₫ 1.21B
₫ 1.21B₫ 1.21B

₫ 245.60K
₫ 245.60K₫ 245.60K

₫ 1.21B
₫ 1.21B₫ 1.21B

554.13M
554.13M 554.13M

--
----

554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547

0.06%

ICP

Vốn hoá thị trường hiện tại của Internet Computer là ₫ 1.21B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 245.60K. Nguồn cung lưu hành của ICP là 554.13M, với tổng nguồn cung là 554134935.29136547. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.21B.

Lịch sử giá Internet Computer theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 2.101
₫ 2.101₫ 2.101
Thấp nhất 24H
₫ 2.254
₫ 2.254₫ 2.254
Cao nhất 24H

₫ 2.101
₫ 2.101₫ 2.101

₫ 2.254
₫ 2.254₫ 2.254

₫ 19,755,472.50067610
₫ 19,755,472.50067610₫ 19,755,472.50067610

₫ 52,031.3975498804593225
₫ 52,031.3975498804593225₫ 52,031.3975498804593225

+0.18%

+1.96%

+5.82%

+5.82%

Lịch sử giá theo VND của Internet Computer (ICP)

Theo dõi biến động giá của Internet Computer trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1,102.26711+1.96%
30 ngày₫ -0.14-6.04%
60 ngày₫ -0.042-1.90%
90 ngày₫ -1.326-37.84%
Biến động giá Internet Computer hôm nay

Hôm nay, ICP đã biến động ₫ +1,102.26711 (+1.96%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Internet Computer trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.14 (-6.04%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Internet Computer trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ICP đã biến động ₫ -0.042 (-1.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Internet Computer trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.326 (-37.84%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Internet Computer (ICP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Internet Computer.

Phân tích Internet Computer

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Internet Computer. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Internet Computer hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ICP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

ICP_USDT đang giao dịch tại mức giá 2.232 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên vùng trung tâm 2.1043. Hệ thống kênh giá cho thấy giá đã bứt phá qua ngưỡng kháng cự R2 ở mức 2.1253. Cấu trúc phe mua đang chiếm ưu thế, đồng thời các chỉ báo cũng xác nhận tính hiệu quả của đà tăng này. Thị trường đang trong giai đoạn mở rộng theo cấp độ. Chỉ báo MACD đang hình thành mô hình giao cắt vàng. Hai đường nhanh và chậm có xu hướng phân kỳ cùng chiều, với động lượng tập trung đẩy mạnh về phía trên. Chỉ số RSI đang ở vùng trung lập, chưa xuất hiện tín hiệu quá mua. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đều đồng bộ với xu hướng chung của thị trường. Biến động giá duy trì trạng thái ổn định, trong khi nhóm đường trung bình động (MA) vẫn phát ra tín hiệu mua ở mức zero. Nhóm EMA cũng cho thấy tín hiệu mua tương tự. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng kháng cự R2 ở mức 2.1253, cách giá hiện tại 0.1067. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng phía dưới nằm tại vùng trung tâm 2.1043, cách giá hiện tại 0.1277. Mức phòng thủ xa hơn được thiết lập tại ngưỡng hỗ trợ S1 ở mức 2.0936, cách giá hiện tại 0.1384. Thêm vào đó, mức hỗ trợ sâu hơn nữa là S2 ở mức 2.0833, cách giá hiện tại 0.1487. Nếu giá quay trở lại kiểm tra vùng trung tâm, điều này sẽ giúp xác minh sức mạnh của cấu trúc hiện tại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Internet Computer?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá của Internet Computer (ICP):

1. Mức độ áp dụng công nghệ và tiến độ phát triển của giao thức Internet Computer
2. Mức độ sử dụng mạng lưới cũng như việc triển khai dApp trên nền tảng
3. Tính tiện ích của token trong việc bỏ phiếu quản trị và chi trả phí tính toán
4. Sự cạnh tranh với các nền tảng blockchain khác như Ethereum
5. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin
6. Các diễn biến về quy định pháp luật có tác động đến các dự án blockchain
7. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự tham gia của các tổ chức
8. Động lực cung cấp token và cơ chế staking

Tại sao mọi người muốn biết giá Internet Computer hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ICP hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là một loại tiền điện tử có tính biến động cao, những biến động giá hàng ngày của ICP ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Các nhà giao dịch cần nắm bắt giá hiện tại để đưa ra quyết định mua/bán, trong khi những người nắm giữ lại theo dõi sự thay đổi về giá trị. Việc nắm rõ giá cả giúp đánh giá xu hướng thị trường, so sánh hiệu suất với các đồng tiền điện tử khác, cũng như đưa ra những lựa chọn tài chính sáng suốt liên quan đến quy mô vị thế hoặc chốt lời.

Dự đoán giá Internet Computer

Dự đoán giá Internet Computer (ICP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ICP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Internet Computer (ICP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Internet Computer có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Internet Computer sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ICP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Internet Computer.

Giới thiệu Internet Computer

Internet Computer (ICP) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế bởi Dfinity Foundation với mục tiêu mở rộng chức năng của internet công cộng. Mục tiêu chính của dự án là trở thành một hệ thống tính toán toàn cầu, phi tập trung, loại bỏ hiệu quả nhu cầu đối với máy chủ trung tâm truyền thống. Giao thức của ICP sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Threshold Relay, hỗ trợ giao dịch mạng tốc độ cao và tính toán hợp đồng thông minh. Token ICP phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái, bao gồm hỗ trợ quản lý mạng thông qua một hệ thống được gọi là Hệ thống Thần kinh Mạng (NNS), cũng như được sử dụng cho phí giao dịch và thưởng cho người tham gia.

Hướng dẫn mua & đầu tư Internet Computer tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Internet Computer? Mua ICP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Internet Computer. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Internet Computer (ICP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Internet Computer sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Internet Computer (ICP)

Bạn có thể làm gì với Internet Computer

Sở hữu Internet Computer mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Internet Computer (ICP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Internet Computer (ICP) là gì

Internet Computer là một blockchain đám mây phi tập trung. Dự án lưu trữ các ứng dụng, trang web và hệ thống doanh nghiệp một cách an toàn và bền vững, đồng thời hỗ trợ đa chuỗi không cần sự tin cậy. Đây cũng là một "đám mây tự viết", nơi AI tạo ra ứng dụng cho người dùng đại chúng dựa trên hướng dẫn qua trò chuyện. Thử trải nghiệm caffeine.ai và icp.ninja. Việc tính toán trên chuỗi sẽ đốt token ICP.

Whitepaper

Nguồn Internet Computer

Để hiểu thêm về Internet Computer, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Internet Computer
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Internet Computer

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:59:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Internet Computer (ICP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Internet Computer

ICP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ICP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ICP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Internet Computer (ICP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Internet Computer theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ICP/USDT
₫57,287.755
₫57,287.755₫57,287.755
+1.82%
112.32K (USDT)
ICP/USDC
₫57,235.125
₫57,235.125₫57,235.125
+1.87%
31.74K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ICP sang VND

Số lượng

ICP
ICP
VND
VND

1 ICP = 57,340.385 VND