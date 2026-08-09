Giá Internet Computer(ICP)
Giá Internet Computer (ICP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.179, biến động 1.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ICP sang VND là ₫ 2.179 mỗi ICP.
Internet Computer hiện xếp hạng #48 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.21B, với nguồn cung lưu hành 554.13M ICP. Trong vòng 24 giờ qua, ICP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.101 (thấp) đến ₫ 2.254 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 19,755,472.50067610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52,031.3975498804593225.
Về hiệu suất ngắn hạn, ICP biến động +0.18% trong giờ qua và +5.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 245.60K.
No.48
0.06%
ICP
Vốn hoá thị trường hiện tại của Internet Computer là ₫ 1.21B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 245.60K. Nguồn cung lưu hành của ICP là 554.13M, với tổng nguồn cung là 554134935.29136547. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.21B.
+0.18%
+1.96%
+5.82%
+5.82%
Theo dõi biến động giá của Internet Computer trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +1,102.26711
|+1.96%
|30 ngày
|₫ -0.14
|-6.04%
|60 ngày
|₫ -0.042
|-1.90%
|90 ngày
|₫ -1.326
|-37.84%
Hôm nay, ICP đã biến động ₫ +1,102.26711 (+1.96%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.14 (-6.04%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ICP đã biến động ₫ -0.042 (-1.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.326 (-37.84%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Internet Computer (ICP)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Internet Computer.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Internet Computer. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ICP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ICP_USDT đang giao dịch tại mức giá 2.232 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên vùng trung tâm 2.1043. Hệ thống kênh giá cho thấy giá đã bứt phá qua ngưỡng kháng cự R2 ở mức 2.1253. Cấu trúc phe mua đang chiếm ưu thế, đồng thời các chỉ báo cũng xác nhận tính hiệu quả của đà tăng này. Thị trường đang trong giai đoạn mở rộng theo cấp độ. Chỉ báo MACD đang hình thành mô hình giao cắt vàng. Hai đường nhanh và chậm có xu hướng phân kỳ cùng chiều, với động lượng tập trung đẩy mạnh về phía trên. Chỉ số RSI đang ở vùng trung lập, chưa xuất hiện tín hiệu quá mua. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đều đồng bộ với xu hướng chung của thị trường. Biến động giá duy trì trạng thái ổn định, trong khi nhóm đường trung bình động (MA) vẫn phát ra tín hiệu mua ở mức zero. Nhóm EMA cũng cho thấy tín hiệu mua tương tự. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng kháng cự R2 ở mức 2.1253, cách giá hiện tại 0.1067. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng phía dưới nằm tại vùng trung tâm 2.1043, cách giá hiện tại 0.1277. Mức phòng thủ xa hơn được thiết lập tại ngưỡng hỗ trợ S1 ở mức 2.0936, cách giá hiện tại 0.1384. Thêm vào đó, mức hỗ trợ sâu hơn nữa là S2 ở mức 2.0833, cách giá hiện tại 0.1487. Nếu giá quay trở lại kiểm tra vùng trung tâm, điều này sẽ giúp xác minh sức mạnh của cấu trúc hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Internet Computer có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Internet Computer (ICP) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế bởi Dfinity Foundation với mục tiêu mở rộng chức năng của internet công cộng. Mục tiêu chính của dự án là trở thành một hệ thống tính toán toàn cầu, phi tập trung, loại bỏ hiệu quả nhu cầu đối với máy chủ trung tâm truyền thống. Giao thức của ICP sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Threshold Relay, hỗ trợ giao dịch mạng tốc độ cao và tính toán hợp đồng thông minh. Token ICP phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái, bao gồm hỗ trợ quản lý mạng thông qua một hệ thống được gọi là Hệ thống Thần kinh Mạng (NNS), cũng như được sử dụng cho phí giao dịch và thưởng cho người tham gia.
Sẵn sàng bắt đầu với Internet Computer? Mua ICP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Internet Computer. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Internet Computer (ICP).
Sở hữu Internet Computer mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Internet Computer (ICP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Internet Computer là một blockchain đám mây phi tập trung. Dự án lưu trữ các ứng dụng, trang web và hệ thống doanh nghiệp một cách an toàn và bền vững, đồng thời hỗ trợ đa chuỗi không cần sự tin cậy. Đây cũng là một "đám mây tự viết", nơi AI tạo ra ứng dụng cho người dùng đại chúng dựa trên hướng dẫn qua trò chuyện. Thử trải nghiệm caffeine.ai và icp.ninja. Việc tính toán trên chuỗi sẽ đốt token ICP.
Để hiểu thêm về Internet Computer, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short ICP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ICP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Internet Computer theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.