Giá Circle Internet theo thời gian thực hôm nay là 125.24 USD. Theo dõi cập nhật giá CRCLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CRCLON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Circle Internet theo thời gian thực hôm nay là 125.24 USD. Theo dõi cập nhật giá CRCLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CRCLON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về CRCLON

Thông tin giá CRCLON

Website chính thức CRCLON

Tokenomics của CRCLON

Dự báo giá CRCLON

Lịch sử CRCLON

Hướng dẫn mua CRCLON

Chuyển đổi CRCLON sang fiat

CRCLON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Circle Internet

Giá Circle Internet(CRCLON)

Giá theo thời gian thực 1 CRCLON sang USD

$125.19
$125.19$125.19
-0.95%1D
USD
Biểu đồ giá Circle Internet (CRCLON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:31:10 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Circle Internet (CRCLON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 122.71
$ 122.71$ 122.71
Thấp nhất 24H
$ 130.86
$ 130.86$ 130.86
Cao nhất 24H

$ 122.71
$ 122.71$ 122.71

$ 130.86
$ 130.86$ 130.86

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

+0.41%

-0.95%

-7.33%

-7.33%

Giá thời gian thực của Circle Internet (CRCLON) là $ 125.24. Trong 24 giờ qua, CRCLON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 122.71 và cao nhất là $ 130.86, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRCLON là $ 157.6281918017911, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 108.2495922443734.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRCLON đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, -0.95% trong 24 giờ và -7.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Circle Internet (CRCLON)

No.1871

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 61.54K
$ 61.54K$ 61.54K

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

14.31K
14.31K 14.31K

14,305.66630811
14,305.66630811 14,305.66630811

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Circle Internet là $ 1.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 61.54K. Nguồn cung lưu hành của CRCLON là 14.31K, với tổng nguồn cung là 14305.66630811. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.79M.

Lịch sử giá theo USD của Circle Internet (CRCLON)

Theo dõi biến động giá của Circle Internet trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -1.2007-0.95%
30 ngày$ -12.62-9.16%
60 ngày$ +45.24+56.55%
90 ngày$ +45.24+56.55%
Biến động giá Circle Internet hôm nay

Hôm nay, CRCLON đã biến động $ -1.2007 (-0.95%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Circle Internet trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -12.62 (-9.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Circle Internet trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CRCLON đã biến động $ +45.24 (+56.55%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Circle Internet trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +45.24 (+56.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Circle Internet (CRCLON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Circle Internet.

Circle Internet (CRCLON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Circle Internet đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Circle Internet một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake CRCLON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Circle Internet trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Circle Internet trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Circle Internet (USD)

Circle Internet (CRCLON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Circle Internet (CRCLON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Circle Internet.

Xem ngay dự đoán giá Circle Internet!

Tokenomics của Circle Internet (CRCLON)

Hiểu rõ tokenomics của Circle Internet (CRCLON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CRCLON ngay!

Cách mua Circle Internet (CRCLON)

Bạn đang tìm cách mua Circle Internet? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Circle Internet trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

CRCLON/Tiền tệ địa phương

1 Circle Internet (CRCLON) sang VND
3,295,690.6
1 Circle Internet (CRCLON) sang AUD
A$192.8696
1 Circle Internet (CRCLON) sang GBP
92.6776
1 Circle Internet (CRCLON) sang EUR
107.7064
1 Circle Internet (CRCLON) sang USD
$125.24
1 Circle Internet (CRCLON) sang MYR
RM528.5128
1 Circle Internet (CRCLON) sang TRY
5,256.3228
1 Circle Internet (CRCLON) sang JPY
¥19,036.48
1 Circle Internet (CRCLON) sang ARS
ARS$182,564.8528
1 Circle Internet (CRCLON) sang RUB
10,205.8076
1 Circle Internet (CRCLON) sang INR
10,988.5576
1 Circle Internet (CRCLON) sang IDR
Rp2,087,332.4984
1 Circle Internet (CRCLON) sang PHP
7,321.5304
1 Circle Internet (CRCLON) sang EGP
￡E.5,957.6668
1 Circle Internet (CRCLON) sang BRL
R$676.296
1 Circle Internet (CRCLON) sang CAD
C$174.0836
1 Circle Internet (CRCLON) sang BDT
15,276.7752
1 Circle Internet (CRCLON) sang NGN
183,366.3888
1 Circle Internet (CRCLON) sang COP
$487,315.102
1 Circle Internet (CRCLON) sang ZAR
R.2,182.9332
1 Circle Internet (CRCLON) sang UAH
5,218.7508
1 Circle Internet (CRCLON) sang TZS
T.Sh.310,768.0312
1 Circle Internet (CRCLON) sang VES
Bs26,300.4
1 Circle Internet (CRCLON) sang CLP
$118,978
1 Circle Internet (CRCLON) sang PKR
Rs35,367.776
1 Circle Internet (CRCLON) sang KZT
67,332.7812
1 Circle Internet (CRCLON) sang THB
฿4,114.134
1 Circle Internet (CRCLON) sang TWD
NT$3,851.13
1 Circle Internet (CRCLON) sang AED
د.إ459.6308
1 Circle Internet (CRCLON) sang CHF
Fr98.9396
1 Circle Internet (CRCLON) sang HKD
HK$973.1148
1 Circle Internet (CRCLON) sang AMD
֏47,819.1368
1 Circle Internet (CRCLON) sang MAD
.د.م1,155.9652
1 Circle Internet (CRCLON) sang MXN
$2,309.4256
1 Circle Internet (CRCLON) sang SAR
ريال469.65
1 Circle Internet (CRCLON) sang ETB
Br18,827.3292
1 Circle Internet (CRCLON) sang KES
KSh16,132.1644
1 Circle Internet (CRCLON) sang JOD
د.أ88.79516
1 Circle Internet (CRCLON) sang PLN
455.8736
1 Circle Internet (CRCLON) sang RON
лв548.5512
1 Circle Internet (CRCLON) sang SEK
kr1,178.5084
1 Circle Internet (CRCLON) sang BGN
лв210.4032
1 Circle Internet (CRCLON) sang HUF
Ft42,040.5632
1 Circle Internet (CRCLON) sang CZK
2,622.5256
1 Circle Internet (CRCLON) sang KWD
د.ك38.32344
1 Circle Internet (CRCLON) sang ILS
412.0396
1 Circle Internet (CRCLON) sang BOB
Bs862.9036
1 Circle Internet (CRCLON) sang AZN
212.908
1 Circle Internet (CRCLON) sang TJS
SM1,152.208
1 Circle Internet (CRCLON) sang GEL
338.148
1 Circle Internet (CRCLON) sang AOA
Kz114,583.3284
1 Circle Internet (CRCLON) sang BHD
.د.ب47.09024
1 Circle Internet (CRCLON) sang BMD
$125.24
1 Circle Internet (CRCLON) sang DKK
kr805.2932
1 Circle Internet (CRCLON) sang HNL
L3,280.0356
1 Circle Internet (CRCLON) sang MUR
5,693.4104
1 Circle Internet (CRCLON) sang NAD
$2,185.438
1 Circle Internet (CRCLON) sang NOK
kr1,254.9048
1 Circle Internet (CRCLON) sang NZD
$217.9176
1 Circle Internet (CRCLON) sang PAB
B/.125.24
1 Circle Internet (CRCLON) sang PGK
K524.7556
1 Circle Internet (CRCLON) sang QAR
ر.ق455.8736
1 Circle Internet (CRCLON) sang RSD
дин.12,656.7544
1 Circle Internet (CRCLON) sang UZS
soʻm1,508,915.3156
1 Circle Internet (CRCLON) sang ALL
L10,423.7252
1 Circle Internet (CRCLON) sang ANG
ƒ224.1796
1 Circle Internet (CRCLON) sang AWG
ƒ225.432
1 Circle Internet (CRCLON) sang BBD
$250.48
1 Circle Internet (CRCLON) sang BAM
KM210.4032
1 Circle Internet (CRCLON) sang BIF
Fr368,330.84
1 Circle Internet (CRCLON) sang BND
$161.5596
1 Circle Internet (CRCLON) sang BSD
$125.24
1 Circle Internet (CRCLON) sang JMD
$20,089.7484
1 Circle Internet (CRCLON) sang KHR
504,998.99
1 Circle Internet (CRCLON) sang KMF
Fr53,101.76
1 Circle Internet (CRCLON) sang LAK
2,722,608.6412
1 Circle Internet (CRCLON) sang LKR
රු37,893.8668
1 Circle Internet (CRCLON) sang MDL
L2,124.0704
1 Circle Internet (CRCLON) sang MGA
Ar561,613.732
1 Circle Internet (CRCLON) sang MOP
P999.4152
1 Circle Internet (CRCLON) sang MVR
1,916.172
1 Circle Internet (CRCLON) sang MWK
MK217,053.444
1 Circle Internet (CRCLON) sang MZN
MT8,002.836
1 Circle Internet (CRCLON) sang NPR
रु17,542.3668
1 Circle Internet (CRCLON) sang PYG
881,940.08
1 Circle Internet (CRCLON) sang RWF
Fr181,472.76
1 Circle Internet (CRCLON) sang SBD
$1,030.7252
1 Circle Internet (CRCLON) sang SCR
1,698.2544
1 Circle Internet (CRCLON) sang SRD
$4,964.5136
1 Circle Internet (CRCLON) sang SVC
$1,092.0928
1 Circle Internet (CRCLON) sang SZL
L2,185.438
1 Circle Internet (CRCLON) sang TMT
m439.5924
1 Circle Internet (CRCLON) sang TND
د.ت367.32892
1 Circle Internet (CRCLON) sang TTD
$847.8748
1 Circle Internet (CRCLON) sang UGX
Sh436,336.16
1 Circle Internet (CRCLON) sang XAF
Fr70,760.6
1 Circle Internet (CRCLON) sang XCD
$338.148
1 Circle Internet (CRCLON) sang XOF
Fr70,760.6
1 Circle Internet (CRCLON) sang XPF
Fr12,774.48
1 Circle Internet (CRCLON) sang BWP
P1,794.6892
1 Circle Internet (CRCLON) sang BZD
$250.48
1 Circle Internet (CRCLON) sang CVE
$11,889.0332
1 Circle Internet (CRCLON) sang DJF
Fr22,167.48
1 Circle Internet (CRCLON) sang DOP
$7,961.5068
1 Circle Internet (CRCLON) sang DZD
د.ج16,341.3152
1 Circle Internet (CRCLON) sang FJD
$288.052
1 Circle Internet (CRCLON) sang GNF
Fr1,088,961.8
1 Circle Internet (CRCLON) sang GTQ
Q956.8336
1 Circle Internet (CRCLON) sang GYD
$26,135.0832
1 Circle Internet (CRCLON) sang ISK
kr15,279.28

Nguồn Circle Internet

Để hiểu thêm về Circle Internet, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Circle Internet
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Circle Internet

Hôm nay giá của Circle Internet (CRCLON) là bao nhiêu?
Giá CRCLON theo thời gian thực bằng USD là 125.24 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CRCLON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CRCLON sang USD là $ 125.24. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Circle Internet là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CRCLON là $ 1.79M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CRCLON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CRCLON là 14.31K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRCLON là bao nhiêu?
CRCLON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 157.6281918017911 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CRCLON là bao nhiêu?
CRCLON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 108.2495922443734 USD.
Khối lượng giao dịch của CRCLON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CRCLON là $ 61.54K USD.
CRCLON có tăng giá trong năm nay không?
CRCLON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CRCLON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:31:10 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Circle Internet (CRCLON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CRCLON sang USD

Số lượng

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 125.24 USD

Giao dịch CRCLON

CRCLON/USDT
$125.19
$125.19$125.19
-0.94%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures