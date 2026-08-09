Giá Espresso hôm nay

Giá Espresso (ESP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.07172, biến động 10.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ESP sang VND là ₫ 0.07172 mỗi ESP.

Espresso hiện xếp hạng #512 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.33M, với nguồn cung lưu hành 520.55M ESP. Trong vòng 24 giờ qua, ESP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06279 (thấp) đến ₫ 0.07451 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,752.14488592233872520, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,373.44702565416333625.

Về hiệu suất ngắn hạn, ESP biến động -1.52% trong giờ qua và +7.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 156.23K.

Thông tin thị trường Espresso (ESP)

Xếp hạng No.512 Vốn hóa thị trường ₫ 37.33M₫ 37.33M ₫ 37.33M Khối lượng (24H) ₫ 156.23K₫ 156.23K ₫ 156.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 257.47M₫ 257.47M ₫ 257.47M Nguồn cung lưu thông 520.55M 520.55M 520.55M Nguồn cung tối đa 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 Tổng cung 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 Tỷ lệ lưu hành 14.50% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Espresso là ₫ 37.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 156.23K. Nguồn cung lưu hành của ESP là 520.55M, với tổng nguồn cung là 3590000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 257.47M.