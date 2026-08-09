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Giá Espresso theo thời gian thực hôm nay là 0.07172 VND. Vốn hoá thị trường của ESP là 37,333,846 VND. Theo dõi cập nhật giá ESP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Espresso theo thời gian thực hôm nay là 0.07172 VND. Vốn hoá thị trường của ESP là 37,333,846 VND. Theo dõi cập nhật giá ESP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Espresso(ESP)

Giá theo thời gian thực 1 ESP sang VND

₫1,881.25935
₫1,881.25935₫1,881.25935
+10.06%1D
VND
Biểu đồ giá Espresso (ESP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:03:15 (UTC+8)

Giá Espresso hôm nay

Giá Espresso (ESP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.07172, biến động 10.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ESP sang VND là ₫ 0.07172 mỗi ESP.

Espresso hiện xếp hạng #512 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.33M, với nguồn cung lưu hành 520.55M ESP. Trong vòng 24 giờ qua, ESP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06279 (thấp) đến ₫ 0.07451 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,752.14488592233872520, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,373.44702565416333625.

Về hiệu suất ngắn hạn, ESP biến động -1.52% trong giờ qua và +7.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 156.23K.

Thông tin thị trường Espresso (ESP)

No.512

₫ 37.33M
₫ 37.33M₫ 37.33M

₫ 156.23K
₫ 156.23K₫ 156.23K

₫ 257.47M
₫ 257.47M₫ 257.47M

520.55M
520.55M 520.55M

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

14.50%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Espresso là ₫ 37.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 156.23K. Nguồn cung lưu hành của ESP là 520.55M, với tổng nguồn cung là 3590000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 257.47M.

Lịch sử giá Espresso theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.06279
₫ 0.06279₫ 0.06279
Thấp nhất 24H
₫ 0.07451
₫ 0.07451₫ 0.07451
Cao nhất 24H

₫ 0.06279
₫ 0.06279₫ 0.06279

₫ 0.07451
₫ 0.07451₫ 0.07451

₫ 5,752.14488592233872520
₫ 5,752.14488592233872520₫ 5,752.14488592233872520

₫ 1,373.44702565416333625
₫ 1,373.44702565416333625₫ 1,373.44702565416333625

-1.52%

+10.06%

+7.76%

+7.76%

Lịch sử giá theo VND của Espresso (ESP)

Theo dõi biến động giá của Espresso trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +171.9559246+10.06%
30 ngày₫ +0.0076+11.85%
60 ngày₫ +0.00726+11.26%
90 ngày₫ -0.00341-4.54%
Biến động giá Espresso hôm nay

Hôm nay, ESP đã biến động ₫ +171.9559246 (+10.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Espresso trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0076 (+11.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Espresso trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ESP đã biến động ₫ +0.00726 (+11.26%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Espresso trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00341 (-4.54%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Espresso (ESP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Espresso.

Phân tích Espresso

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Espresso. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Espresso hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ESP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

ESP_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận hành dưới mức điểm trung tâm 0,06884. Mức giá hiện tại 0,06721 nằm giữa các ngưỡng S1 và S2. Giá cả đang ở trong phân tầng xu hướng giảm của hệ thống trung tâm. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Chỉ báo MACD đã hình thành cấu trúc giao cắt vàng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Phân bố động lượng chưa thể hiện trạng thái tập trung theo một hướng nhất định. Biến động vẫn duy trì ở mức hiện tại. Lực cản phía trên gần nhất nằm tại ngưỡng S1 là 0,06772, cách mức giá hiện tại khoảng 0,7%. Mốc tham chiếu xa hơn là điểm trung tâm 0,06884, cách mức giá hiện tại khoảng 2,5%. Ngưỡng hỗ trợ phía dưới gần nhất nằm tại ngưỡng S2 là 0,06679, cách mức giá hiện tại khoảng 0,6%. Ngưỡng R1 ở mức 0,06977 đóng vai trò như lực cản ở cấp độ cao hơn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Dự đoán giá Espresso

Dự đoán giá Espresso (ESP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ESP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Espresso (ESP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Espresso có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Espresso sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ESP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Espresso.

Hướng dẫn mua & đầu tư Espresso tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Espresso? Mua ESP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Espresso. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Espresso (ESP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Espresso sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Espresso (ESP)

Bạn có thể làm gì với Espresso

Sở hữu Espresso mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Espresso (ESP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Espresso (ESP) là gì

Espresso là lớp nền tảng hiệu suất cao dành cho các rollup, giúp giao dịch trên L2 trở nên an toàn, nhanh chóng và liền mạch cho người dùng. Espresso được tin dùng bởi các đội ngũ hàng đầu bao gồm Offchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.

Nguồn Espresso

Để hiểu thêm về Espresso, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Espresso
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Espresso

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:03:15 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Espresso (ESP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Espresso

ESP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ESP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ESP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Espresso (ESP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Espresso theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ESP/USDT
₫1,935.2051
₫1,935.2051₫1,935.2051
+13.20%
2.25M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ESP sang VND

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ESP
ESP
VND
VND

1 ESP = 1,887.3118 VND