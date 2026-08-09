Giá ADLUNAM INC hôm nay

Giá ADLUNAM INC (LUNAM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00022018, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUNAM sang VND là ₫ 0.00022018 mỗi LUNAM.

ADLUNAM INC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- LUNAM. Trong vòng 24 giờ qua, LUNAM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002184 (thấp) đến ₫ 0.00022106 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUNAM biến động -0.03% trong giờ qua và -13.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 9.72K.

Thông tin thị trường ADLUNAM INC (LUNAM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 9.72K₫ 9.72K ₫ 9.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 220.18K₫ 220.18K ₫ 220.18K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của ADLUNAM INC là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 9.72K. Nguồn cung lưu hành của LUNAM là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 220.18K.