Giá SaucerSwap hôm nay

Giá SaucerSwap (SAUCE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0131, biến động 1.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SAUCE sang VND là ₫ 0.0131 mỗi SAUCE.

SaucerSwap hiện xếp hạng #821 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.87M, với nguồn cung lưu hành 906.43M SAUCE. Trong vòng 24 giờ qua, SAUCE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01291 (thấp) đến ₫ 0.0131 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,115.8471572364842785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 262.46635041570441090.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAUCE biến động 0.00% trong giờ qua và -1.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 189.21.

Thông tin thị trường SaucerSwap (SAUCE)

Xếp hạng No.821 Vốn hóa thị trường ₫ 11.87M₫ 11.87M ₫ 11.87M Khối lượng (24H) ₫ 189.21₫ 189.21 ₫ 189.21 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.10M₫ 13.10M ₫ 13.10M Nguồn cung lưu thông 906.43M 906.43M 906.43M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 906,632,320.30059 906,632,320.30059 906,632,320.30059 Tỷ lệ lưu hành 90.64% Blockchain công khai HBAR

Vốn hoá thị trường hiện tại của SaucerSwap là ₫ 11.87M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 189.21. Nguồn cung lưu hành của SAUCE là 906.43M, với tổng nguồn cung là 906632320.30059. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.10M.