Giá Goldfish Gold hôm nay

Giá Goldfish Gold (GGBR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.337, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GGBR sang VND là ₫ 4.337 mỗi GGBR.

Goldfish Gold hiện xếp hạng #3848 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 GGBR. Trong vòng 24 giờ qua, GGBR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.234 (thấp) đến ₫ 4.37 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 205,266.6011631583981525, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 81,070.7638315396931740.

Về hiệu suất ngắn hạn, GGBR biến động -0.28% trong giờ qua và +7.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.94K.

Thông tin thị trường Goldfish Gold (GGBR)

Xếp hạng No.3848 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 58.94K₫ 58.94K ₫ 58.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 108.43M₫ 108.43M ₫ 108.43M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Tổng cung 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Goldfish Gold là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.94K. Nguồn cung lưu hành của GGBR là 0.00, với tổng nguồn cung là 25000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 108.43M.