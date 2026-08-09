Giá Ultiland hôm nay

Giá Ultiland (ARTX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08739, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARTX sang VND là ₫ 0.08739 mỗi ARTX.

Ultiland hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ARTX. Trong vòng 24 giờ qua, ARTX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08713 (thấp) đến ₫ 0.08767 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARTX biến động +0.01% trong giờ qua và -6.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.88K.

Thông tin thị trường Ultiland (ARTX)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 62.88K₫ 62.88K ₫ 62.88K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 24.47M₫ 24.47M ₫ 24.47M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 280,000,000 280,000,000 280,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ultiland là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.88K. Nguồn cung lưu hành của ARTX là --, với tổng nguồn cung là 280000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 24.47M.