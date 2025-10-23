Giá Tradoor theo thời gian thực hôm nay là 2.3558 USD. Theo dõi cập nhật giá TRADOOR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TRADOOR dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Tradoor theo thời gian thực hôm nay là 2.3558 USD. Theo dõi cập nhật giá TRADOOR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TRADOOR dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về TRADOOR

Thông tin giá TRADOOR

Whitepaper TRADOOR

Website chính thức TRADOOR

Tokenomics của TRADOOR

Dự báo giá TRADOOR

Lịch sử TRADOOR

Hướng dẫn mua TRADOOR

Chuyển đổi TRADOOR sang fiat

TRADOOR Spot

TRADOOR USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Tradoor

Giá Tradoor(TRADOOR)

Giá theo thời gian thực 1 TRADOOR sang USD

$2.355
$2.355$2.355
-2.71%1D
USD
Biểu đồ giá Tradoor (TRADOOR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:44:01 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Tradoor (TRADOOR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 2.1447
$ 2.1447$ 2.1447
Thấp nhất 24H
$ 2.5042
$ 2.5042$ 2.5042
Cao nhất 24H

$ 2.1447
$ 2.1447$ 2.1447

$ 2.5042
$ 2.5042$ 2.5042

--
----

--
----

-0.08%

-2.71%

-3.74%

-3.74%

Giá thời gian thực của Tradoor (TRADOOR) là $ 2.3558. Trong 24 giờ qua, TRADOOR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 2.1447 và cao nhất là $ 2.5042, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRADOOR là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRADOOR đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, -2.71% trong 24 giờ và -3.74% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tradoor (TRADOOR)

--
----

$ 120.64K
$ 120.64K$ 120.64K

$ 141.35M
$ 141.35M$ 141.35M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tradoor là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 120.64K. Nguồn cung lưu hành của TRADOOR là --, với tổng nguồn cung là 60000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 141.35M.

Lịch sử giá theo USD của Tradoor (TRADOOR)

Theo dõi biến động giá của Tradoor trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.065598-2.71%
30 ngày$ -0.1507-6.02%
60 ngày$ +2.2558+2,255.80%
90 ngày$ +2.2558+2,255.80%
Biến động giá Tradoor hôm nay

Hôm nay, TRADOOR đã biến động $ -0.065598 (-2.71%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tradoor trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.1507 (-6.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tradoor trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TRADOOR đã biến động $ +2.2558 (+2,255.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tradoor trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +2.2558 (+2,255.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tradoor (TRADOOR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tradoor.

Tradoor (TRADOOR) là gì

Tradoor là cách nhanh nhất và thân thiện nhất để giao dịch Options và Perps trên web, di động và Telegram. Bắt đầu với số vốn nhỏ, giao dịch riêng tư chỉ với một lần nhấn, không chi phí ẩn.

Tradoor đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Tradoor một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TRADOOR để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Tradoor trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Tradoor trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Tradoor (USD)

Tradoor (TRADOOR) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Tradoor (TRADOOR) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Tradoor.

Xem ngay dự đoán giá Tradoor!

Tokenomics của Tradoor (TRADOOR)

Hiểu rõ tokenomics của Tradoor (TRADOOR) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TRADOOR ngay!

Cách mua Tradoor (TRADOOR)

Bạn đang tìm cách mua Tradoor? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Tradoor trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TRADOOR/Tiền tệ địa phương

1 Tradoor (TRADOOR) sang VND
61,992.877
1 Tradoor (TRADOOR) sang AUD
A$3.627932
1 Tradoor (TRADOOR) sang GBP
1.743292
1 Tradoor (TRADOOR) sang EUR
2.025988
1 Tradoor (TRADOOR) sang USD
$2.3558
1 Tradoor (TRADOOR) sang MYR
RM9.941476
1 Tradoor (TRADOOR) sang TRY
98.896484
1 Tradoor (TRADOOR) sang JPY
¥358.0816
1 Tradoor (TRADOOR) sang ARS
ARS$3,434.096776
1 Tradoor (TRADOOR) sang RUB
191.974142
1 Tradoor (TRADOOR) sang INR
206.792124
1 Tradoor (TRADOOR) sang IDR
Rp39,263.317628
1 Tradoor (TRADOOR) sang PHP
137.908532
1 Tradoor (TRADOOR) sang EGP
￡E.112.041848
1 Tradoor (TRADOOR) sang BRL
R$12.72132
1 Tradoor (TRADOOR) sang CAD
C$3.274562
1 Tradoor (TRADOOR) sang BDT
287.596064
1 Tradoor (TRADOOR) sang NGN
3,444.132484
1 Tradoor (TRADOOR) sang COP
$9,166.53559
1 Tradoor (TRADOOR) sang ZAR
R.41.061594
1 Tradoor (TRADOOR) sang UAH
98.23686
1 Tradoor (TRADOOR) sang TZS
T.Sh.5,845.635004
1 Tradoor (TRADOOR) sang VES
Bs494.718
1 Tradoor (TRADOOR) sang CLP
$2,238.01
1 Tradoor (TRADOOR) sang PKR
Rs666.22024
1 Tradoor (TRADOOR) sang KZT
1,267.231936
1 Tradoor (TRADOOR) sang THB
฿77.340914
1 Tradoor (TRADOOR) sang TWD
NT$72.535082
1 Tradoor (TRADOOR) sang AED
د.إ8.645786
1 Tradoor (TRADOOR) sang CHF
Fr1.861082
1 Tradoor (TRADOOR) sang HKD
HK$18.304566
1 Tradoor (TRADOOR) sang AMD
֏899.491556
1 Tradoor (TRADOOR) sang MAD
.د.م21.744034
1 Tradoor (TRADOOR) sang MXN
$43.440952
1 Tradoor (TRADOOR) sang SAR
ريال8.83425
1 Tradoor (TRADOOR) sang ETB
Br353.228652
1 Tradoor (TRADOOR) sang KES
KSh303.733294
1 Tradoor (TRADOOR) sang JOD
د.أ1.6702622
1 Tradoor (TRADOOR) sang PLN
8.575112
1 Tradoor (TRADOOR) sang RON
лв10.318404
1 Tradoor (TRADOOR) sang SEK
kr22.168078
1 Tradoor (TRADOOR) sang BGN
лв3.957744
1 Tradoor (TRADOOR) sang HUF
Ft790.794944
1 Tradoor (TRADOOR) sang CZK
49.330452
1 Tradoor (TRADOOR) sang KWD
د.ك0.7208748
1 Tradoor (TRADOOR) sang ILS
7.750582
1 Tradoor (TRADOOR) sang BOB
Bs16.231462
1 Tradoor (TRADOOR) sang AZN
4.00486
1 Tradoor (TRADOOR) sang TJS
SM21.67336
1 Tradoor (TRADOOR) sang GEL
6.36066
1 Tradoor (TRADOOR) sang AOA
Kz2,155.344978
1 Tradoor (TRADOOR) sang BHD
.د.ب0.8881366
1 Tradoor (TRADOOR) sang BMD
$2.3558
1 Tradoor (TRADOOR) sang DKK
kr15.147794
1 Tradoor (TRADOOR) sang HNL
L61.792634
1 Tradoor (TRADOOR) sang MUR
107.094668
1 Tradoor (TRADOOR) sang NAD
$41.10871
1 Tradoor (TRADOOR) sang NOK
kr23.605116
1 Tradoor (TRADOOR) sang NZD
$4.099092
1 Tradoor (TRADOOR) sang PAB
B/.2.3558
1 Tradoor (TRADOOR) sang PGK
K9.89436
1 Tradoor (TRADOOR) sang QAR
ر.ق8.551554
1 Tradoor (TRADOOR) sang RSD
дин.238.030032
1 Tradoor (TRADOOR) sang UZS
soʻm28,383.126002
1 Tradoor (TRADOOR) sang ALL
L195.979002
1 Tradoor (TRADOOR) sang ANG
ƒ4.216882
1 Tradoor (TRADOOR) sang AWG
ƒ4.24044
1 Tradoor (TRADOOR) sang BBD
$4.7116
1 Tradoor (TRADOOR) sang BAM
KM3.957744
1 Tradoor (TRADOOR) sang BIF
Fr6,928.4078
1 Tradoor (TRADOOR) sang BND
$3.038982
1 Tradoor (TRADOOR) sang BSD
$2.3558
1 Tradoor (TRADOOR) sang JMD
$378.176574
1 Tradoor (TRADOOR) sang KHR
9,499.17455
1 Tradoor (TRADOOR) sang KMF
Fr998.8592
1 Tradoor (TRADOOR) sang LAK
51,213.042454
1 Tradoor (TRADOOR) sang LKR
රු713.430472
1 Tradoor (TRADOOR) sang MDL
L40.095716
1 Tradoor (TRADOOR) sang MGA
Ar10,516.950824
1 Tradoor (TRADOOR) sang MOP
P18.822842
1 Tradoor (TRADOOR) sang MVR
36.04374
1 Tradoor (TRADOOR) sang MWK
MK4,075.76958
1 Tradoor (TRADOOR) sang MZN
MT150.53562
1 Tradoor (TRADOOR) sang NPR
रु330.259602
1 Tradoor (TRADOOR) sang PYG
16,707.3336
1 Tradoor (TRADOOR) sang RWF
Fr3,413.5542
1 Tradoor (TRADOOR) sang SBD
$19.388234
1 Tradoor (TRADOOR) sang SCR
31.944648
1 Tradoor (TRADOOR) sang SRD
$93.383912
1 Tradoor (TRADOOR) sang SVC
$20.566134
1 Tradoor (TRADOOR) sang SZL
L41.10871
1 Tradoor (TRADOOR) sang TMT
m8.268858
1 Tradoor (TRADOOR) sang TND
د.ت6.9166288
1 Tradoor (TRADOOR) sang TTD
$15.948766
1 Tradoor (TRADOOR) sang UGX
Sh8,207.6072
1 Tradoor (TRADOOR) sang XAF
Fr1,331.027
1 Tradoor (TRADOOR) sang XCD
$6.36066
1 Tradoor (TRADOOR) sang XOF
Fr1,331.027
1 Tradoor (TRADOOR) sang XPF
Fr240.2916
1 Tradoor (TRADOOR) sang BWP
P33.782172
1 Tradoor (TRADOOR) sang BZD
$4.7116
1 Tradoor (TRADOOR) sang CVE
$223.824558
1 Tradoor (TRADOOR) sang DJF
Fr416.9766
1 Tradoor (TRADOOR) sang DOP
$149.47551
1 Tradoor (TRADOOR) sang DZD
د.ج307.384784
1 Tradoor (TRADOOR) sang FJD
$5.41834
1 Tradoor (TRADOOR) sang GNF
Fr20,483.681
1 Tradoor (TRADOOR) sang GTQ
Q17.998312
1 Tradoor (TRADOOR) sang GYD
$492.00883
1 Tradoor (TRADOOR) sang ISK
kr287.4076

Nguồn Tradoor

Để hiểu thêm về Tradoor, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Tradoor
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tradoor

Hôm nay giá của Tradoor (TRADOOR) là bao nhiêu?
Giá TRADOOR theo thời gian thực bằng USD là 2.3558 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TRADOOR sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TRADOOR sang USD là $ 2.3558. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Tradoor là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TRADOOR là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TRADOOR là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TRADOOR là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRADOOR là bao nhiêu?
TRADOOR đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TRADOOR là bao nhiêu?
TRADOOR từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TRADOOR là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TRADOOR là $ 120.64K USD.
TRADOOR có tăng giá trong năm nay không?
TRADOOR có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TRADOOR để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:44:01 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Tradoor (TRADOOR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TRADOOR sang USD

Số lượng

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 2.3558 USD

Giao dịch TRADOOR

TRADOOR/USDT
$2.355
$2.355$2.355
-2.94%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures