Giá Cisco Systems theo thời gian thực hôm nay là 71.02 USD. Theo dõi cập nhật giá CSCOON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CSCOON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Cisco Systems theo thời gian thực hôm nay là 71.02 USD. Theo dõi cập nhật giá CSCOON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CSCOON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về CSCOON

Thông tin giá CSCOON

Website chính thức CSCOON

Tokenomics của CSCOON

Dự báo giá CSCOON

Lịch sử CSCOON

Hướng dẫn mua CSCOON

Chuyển đổi CSCOON sang fiat

CSCOON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Cisco Systems

Giá Cisco Systems(CSCOON)

Giá theo thời gian thực 1 CSCOON sang USD

$71.04
$71.04$71.04
+0.48%1D
USD
Biểu đồ giá Cisco Systems (CSCOON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:32:39 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Cisco Systems (CSCOON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 70.21
$ 70.21$ 70.21
Thấp nhất 24H
$ 71.32
$ 71.32$ 71.32
Cao nhất 24H

$ 70.21
$ 70.21$ 70.21

$ 71.32
$ 71.32$ 71.32

$ 71.61371977719382
$ 71.61371977719382$ 71.61371977719382

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-0.10%

+0.48%

+1.66%

+1.66%

Giá thời gian thực của Cisco Systems (CSCOON) là $ 71.02. Trong 24 giờ qua, CSCOON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 70.21 và cao nhất là $ 71.32, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CSCOON là $ 71.61371977719382, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 66.14352617950215.

Về hiệu suất ngắn hạn, CSCOON đã biến động -0.10% trong 1 giờ qua, +0.48% trong 24 giờ và +1.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cisco Systems (CSCOON)

No.1887

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 57.76K
$ 57.76K$ 57.76K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

24.86K
24.86K 24.86K

24,859.76214725
24,859.76214725 24,859.76214725

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cisco Systems là $ 1.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 57.76K. Nguồn cung lưu hành của CSCOON là 24.86K, với tổng nguồn cung là 24859.76214725. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.77M.

Lịch sử giá theo USD của Cisco Systems (CSCOON)

Theo dõi biến động giá của Cisco Systems trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.3394+0.48%
30 ngày$ +3.26+4.81%
60 ngày$ +31.02+77.55%
90 ngày$ +31.02+77.55%
Biến động giá Cisco Systems hôm nay

Hôm nay, CSCOON đã biến động $ +0.3394 (+0.48%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cisco Systems trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +3.26 (+4.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cisco Systems trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CSCOON đã biến động $ +31.02 (+77.55%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cisco Systems trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +31.02 (+77.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cisco Systems (CSCOON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cisco Systems.

Cisco Systems (CSCOON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Cisco Systems đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Cisco Systems một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake CSCOON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Cisco Systems trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Cisco Systems trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Cisco Systems (USD)

Cisco Systems (CSCOON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Cisco Systems (CSCOON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Cisco Systems.

Xem ngay dự đoán giá Cisco Systems!

Tokenomics của Cisco Systems (CSCOON)

Hiểu rõ tokenomics của Cisco Systems (CSCOON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CSCOON ngay!

Cách mua Cisco Systems (CSCOON)

Bạn đang tìm cách mua Cisco Systems? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Cisco Systems trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

CSCOON/Tiền tệ địa phương

1 Cisco Systems (CSCOON) sang VND
1,868,891.3
1 Cisco Systems (CSCOON) sang AUD
A$109.3708
1 Cisco Systems (CSCOON) sang GBP
52.5548
1 Cisco Systems (CSCOON) sang EUR
61.0772
1 Cisco Systems (CSCOON) sang USD
$71.02
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MYR
RM299.7044
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TRY
2,980.7094
1 Cisco Systems (CSCOON) sang JPY
¥10,795.04
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ARS
ARS$103,527.2744
1 Cisco Systems (CSCOON) sang RUB
5,787.4198
1 Cisco Systems (CSCOON) sang INR
6,231.2948
1 Cisco Systems (CSCOON) sang IDR
Rp1,183,666.1932
1 Cisco Systems (CSCOON) sang PHP
4,151.8292
1 Cisco Systems (CSCOON) sang EGP
￡E.3,378.4214
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BRL
R$383.508
1 Cisco Systems (CSCOON) sang CAD
C$98.7178
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BDT
8,663.0196
1 Cisco Systems (CSCOON) sang NGN
103,981.8024
1 Cisco Systems (CSCOON) sang COP
$276,342.371
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ZAR
R.1,237.8786
1 Cisco Systems (CSCOON) sang UAH
2,959.4034
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TZS
T.Sh.176,227.6076
1 Cisco Systems (CSCOON) sang VES
Bs14,914.2
1 Cisco Systems (CSCOON) sang CLP
$67,469
1 Cisco Systems (CSCOON) sang PKR
Rs20,056.048
1 Cisco Systems (CSCOON) sang KZT
38,182.4826
1 Cisco Systems (CSCOON) sang THB
฿2,333.007
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TWD
NT$2,183.865
1 Cisco Systems (CSCOON) sang AED
د.إ260.6434
1 Cisco Systems (CSCOON) sang CHF
Fr56.1058
1 Cisco Systems (CSCOON) sang HKD
HK$551.8254
1 Cisco Systems (CSCOON) sang AMD
֏27,116.8564
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MAD
.د.م655.5146
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MXN
$1,309.6088
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SAR
ريال266.325
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ETB
Br10,676.4366
1 Cisco Systems (CSCOON) sang KES
KSh9,148.0862
1 Cisco Systems (CSCOON) sang JOD
د.أ50.35318
1 Cisco Systems (CSCOON) sang PLN
258.5128
1 Cisco Systems (CSCOON) sang RON
лв311.0676
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SEK
kr668.2982
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BGN
лв119.3136
1 Cisco Systems (CSCOON) sang HUF
Ft23,839.9936
1 Cisco Systems (CSCOON) sang CZK
1,487.1588
1 Cisco Systems (CSCOON) sang KWD
د.ك21.73212
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ILS
233.6558
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BOB
Bs489.3278
1 Cisco Systems (CSCOON) sang AZN
120.734
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TJS
SM653.384
1 Cisco Systems (CSCOON) sang GEL
191.754
1 Cisco Systems (CSCOON) sang AOA
Kz64,976.9082
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BHD
.د.ب26.70352
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BMD
$71.02
1 Cisco Systems (CSCOON) sang DKK
kr456.6586
1 Cisco Systems (CSCOON) sang HNL
L1,860.0138
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MUR
3,228.5692
1 Cisco Systems (CSCOON) sang NAD
$1,239.299
1 Cisco Systems (CSCOON) sang NOK
kr711.6204
1 Cisco Systems (CSCOON) sang NZD
$123.5748
1 Cisco Systems (CSCOON) sang PAB
B/.71.02
1 Cisco Systems (CSCOON) sang PGK
K297.5738
1 Cisco Systems (CSCOON) sang QAR
ر.ق258.5128
1 Cisco Systems (CSCOON) sang RSD
дин.7,177.2812
1 Cisco Systems (CSCOON) sang UZS
soʻm855,662.4538
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ALL
L5,910.9946
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ANG
ƒ127.1258
1 Cisco Systems (CSCOON) sang AWG
ƒ127.836
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BBD
$142.04
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BAM
KM119.3136
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BIF
Fr208,869.82
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BND
$91.6158
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BSD
$71.02
1 Cisco Systems (CSCOON) sang JMD
$11,392.3182
1 Cisco Systems (CSCOON) sang KHR
286,370.395
1 Cisco Systems (CSCOON) sang KMF
Fr30,112.48
1 Cisco Systems (CSCOON) sang LAK
1,543,913.0126
1 Cisco Systems (CSCOON) sang LKR
රු21,488.5214
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MDL
L1,204.4992
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MGA
Ar318,474.986
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MOP
P566.7396
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MVR
1,086.606
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MWK
MK123,084.762
1 Cisco Systems (CSCOON) sang MZN
MT4,538.178
1 Cisco Systems (CSCOON) sang NPR
रु9,947.7714
1 Cisco Systems (CSCOON) sang PYG
500,122.84
1 Cisco Systems (CSCOON) sang RWF
Fr102,907.98
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SBD
$584.4946
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SCR
963.0312
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SRD
$2,815.2328
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SVC
$619.2944
1 Cisco Systems (CSCOON) sang SZL
L1,239.299
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TMT
m249.2802
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TND
د.ت208.30166
1 Cisco Systems (CSCOON) sang TTD
$480.8054
1 Cisco Systems (CSCOON) sang UGX
Sh247,433.68
1 Cisco Systems (CSCOON) sang XAF
Fr40,126.3
1 Cisco Systems (CSCOON) sang XCD
$191.754
1 Cisco Systems (CSCOON) sang XOF
Fr40,126.3
1 Cisco Systems (CSCOON) sang XPF
Fr7,244.04
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BWP
P1,017.7166
1 Cisco Systems (CSCOON) sang BZD
$142.04
1 Cisco Systems (CSCOON) sang CVE
$6,741.9286
1 Cisco Systems (CSCOON) sang DJF
Fr12,570.54
1 Cisco Systems (CSCOON) sang DOP
$4,514.7414
1 Cisco Systems (CSCOON) sang DZD
د.ج9,266.6896
1 Cisco Systems (CSCOON) sang FJD
$163.346
1 Cisco Systems (CSCOON) sang GNF
Fr617,518.9
1 Cisco Systems (CSCOON) sang GTQ
Q542.5928
1 Cisco Systems (CSCOON) sang GYD
$14,820.4536
1 Cisco Systems (CSCOON) sang ISK
kr8,664.44

Nguồn Cisco Systems

Để hiểu thêm về Cisco Systems, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Cisco Systems
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cisco Systems

Hôm nay giá của Cisco Systems (CSCOON) là bao nhiêu?
Giá CSCOON theo thời gian thực bằng USD là 71.02 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CSCOON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CSCOON sang USD là $ 71.02. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Cisco Systems là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CSCOON là $ 1.77M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CSCOON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CSCOON là 24.86K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CSCOON là bao nhiêu?
CSCOON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 71.61371977719382 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CSCOON là bao nhiêu?
CSCOON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 66.14352617950215 USD.
Khối lượng giao dịch của CSCOON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CSCOON là $ 57.76K USD.
CSCOON có tăng giá trong năm nay không?
CSCOON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CSCOON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:32:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Cisco Systems (CSCOON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CSCOON sang USD

Số lượng

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 71.02 USD

Giao dịch CSCOON

CSCOON/USDT
$71.04
$71.04$71.04
+0.50%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures