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Giá Nietzschean Penguin theo thời gian thực hôm nay là 0.0010141 VND. Vốn hoá thị trường của PENGUIN là 1,014,032.7002738204894 VND. Theo dõi cập nhật giá PENGUIN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Nietzschean Penguin theo thời gian thực hôm nay là 0.0010141 VND. Vốn hoá thị trường của PENGUIN là 1,014,032.7002738204894 VND. Theo dõi cập nhật giá PENGUIN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Nietzschean Penguin(PENGUIN)

Giá theo thời gian thực 1 PENGUIN sang VND

₫26.699199
₫26.699199₫26.699199
-5.79%1D
VND
Biểu đồ giá Nietzschean Penguin (PENGUIN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:55:00 (UTC+8)

Giá Nietzschean Penguin hôm nay

Giá Nietzschean Penguin (PENGUIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0010141, biến động 5.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PENGUIN sang VND là ₫ 0.0010141 mỗi PENGUIN.

Nietzschean Penguin hiện xếp hạng #1317 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.01M, với nguồn cung lưu hành 999.93M PENGUIN. Trong vòng 24 giờ qua, PENGUIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0009759 (thấp) đến ₫ 0.0011025 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,397.83936978090318435, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.97541776781616845.

Về hiệu suất ngắn hạn, PENGUIN biến động -0.59% trong giờ qua và -13.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.67K.

Thông tin thị trường Nietzschean Penguin (PENGUIN)

No.1317

₫ 1.01M
₫ 1.01M₫ 1.01M

₫ 66.67K
₫ 66.67K₫ 66.67K

₫ 1.01M
₫ 1.01M₫ 1.01M

999.93M
999.93M 999.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nietzschean Penguin là ₫ 1.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.67K. Nguồn cung lưu hành của PENGUIN là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999933636.006134. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.01M.

Lịch sử giá Nietzschean Penguin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0009759
₫ 0.0009759₫ 0.0009759
Thấp nhất 24H
₫ 0.0011025
₫ 0.0011025₫ 0.0011025
Cao nhất 24H

₫ 0.0009759
₫ 0.0009759₫ 0.0009759

₫ 0.0011025
₫ 0.0011025₫ 0.0011025

₫ 4,397.83936978090318435
₫ 4,397.83936978090318435₫ 4,397.83936978090318435

₫ 0.97541776781616845
₫ 0.97541776781616845₫ 0.97541776781616845

-0.59%

-5.79%

-13.26%

-13.26%

Lịch sử giá theo VND của Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Theo dõi biến động giá của Nietzschean Penguin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.640891224-5.79%
30 ngày₫ -0.0007299-41.86%
60 ngày₫ -0.0014139-58.24%
90 ngày₫ -0.0036859-78.43%
Biến động giá Nietzschean Penguin hôm nay

Hôm nay, PENGUIN đã biến động ₫ -1.640891224 (-5.79%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Nietzschean Penguin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0007299 (-41.86%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Nietzschean Penguin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PENGUIN đã biến động ₫ -0.0014139 (-58.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Nietzschean Penguin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0036859 (-78.43%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Nietzschean Penguin (PENGUIN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Nietzschean Penguin.

Phân tích Nietzschean Penguin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Nietzschean Penguin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Nietzschean Penguin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường PENGUIN: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

**Cấu trúc thị trường** PENGUIN_USDT trên khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại đang ở mức 0.003124 USDT, nằm phía trên ngưỡng trung tâm của vùng hỗ trợ – kháng cự là 0.00307, đồng thời vận động trong khoảng cách 2,97% so với mức kháng cự R1 (0.003217). Nhóm đường trung bình động MA giai đoạn 1-2 và nhóm EMA giai đoạn 3-4 đều cho thấy tỷ lệ mua vào chiếm ưu thế, trong khi giá hiện đang duy trì trên hệ thống đường trung bình động đa chu kỳ. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD đang hình thành mô hình cắt chéo tăng, với hai đường nhanh và chậm nằm trong vùng gần trục số không. Chỉ số RSI duy trì ở mức trung tính, các chỉ báo động lượng chưa xuất hiện phân bố cực đoan. Các chỉ báo ngắn hạn và trung hạn có hướng di chuyển đồng nhất, trong khi biến động giá vẫn chưa phát sinh tín hiệu mở rộng. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, mức kháng cự R1 nằm tại 0.003217 (cao hơn giá hiện tại 2,97%), còn R2 được xác định ở mức 0.003399 (cao hơn 8,80%). Ở phía dưới, mức hỗ trợ S1 nằm tại 0.002888 (thấp hơn giá hiện tại 7,55%), trong khi S2 được xác định ở mức 0.002741 (thấp hơn 12,26%). Ngưỡng trung tâm của vùng hỗ trợ – kháng cự 0.00307 đóng vai trò như một điểm tham chiếu gần (thấp hơn giá hiện tại 1,73%).

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Nietzschean Penguin?

Giá token PENGUIN bị ảnh hưởng bởi: tâm lý thị trường và mức độ tương tác của cộng đồng, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản, các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa, mức độ thổi phồng trên mạng xã hội và độ phổ biến của các đồng meme, chuyển động của cá voi và các giao dịch lớn, việc niêm yết trên sàn giao dịch cũng như các mối quan hệ đối tác, mức độ chấp nhận rủi ro tổng thể đối với các tài sản đầu cơ, cùng với những tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các đồng meme.

Tại sao mọi người muốn biết giá Nietzschean Penguin hôm nay?

Người dùng muốn biết giá của Nietzschean Penguin (PENGUIN) hôm nay để đưa ra các quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp đánh giá lợi nhuận/thua lỗ, nhận diện cơ hội mua/bán cũng như theo dõi mức độ biến động của thị trường đối với đồng meme token này.

Dự đoán giá Nietzschean Penguin

Dự đoán giá Nietzschean Penguin (PENGUIN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PENGUIN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Nietzschean Penguin (PENGUIN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Nietzschean Penguin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Nietzschean Penguin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PENGUIN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Nietzschean Penguin.

Hướng dẫn mua & đầu tư Nietzschean Penguin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Nietzschean Penguin? Mua PENGUIN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Nietzschean Penguin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Nietzschean Penguin (PENGUIN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Nietzschean Penguin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Bạn có thể làm gì với Nietzschean Penguin

Sở hữu Nietzschean Penguin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Nguồn Nietzschean Penguin

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Website chính thức Nietzschean Penguin
Block Explorer

Danh mục :

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Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Nietzschean Penguin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:55:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Nietzschean Penguin

PENGUIN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PENGUIN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PENGUIN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Nietzschean Penguin (PENGUIN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Nietzschean Penguin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PENGUIN/USDT
₫26.6386745
₫26.6386745₫26.6386745
-5.99%
64.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán PENGUIN sang VND

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PENGUIN
PENGUIN
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VND

1 PENGUIN = 26.6860415 VND