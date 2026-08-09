Giá Nietzschean Penguin hôm nay

Giá Nietzschean Penguin (PENGUIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0010141, biến động 5.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PENGUIN sang VND là ₫ 0.0010141 mỗi PENGUIN.

Nietzschean Penguin hiện xếp hạng #1317 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.01M, với nguồn cung lưu hành 999.93M PENGUIN. Trong vòng 24 giờ qua, PENGUIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0009759 (thấp) đến ₫ 0.0011025 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,397.83936978090318435, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.97541776781616845.

Về hiệu suất ngắn hạn, PENGUIN biến động -0.59% trong giờ qua và -13.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.67K.

Thông tin thị trường Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Xếp hạng No.1317 Vốn hóa thị trường ₫ 1.01M₫ 1.01M ₫ 1.01M Khối lượng (24H) ₫ 66.67K₫ 66.67K ₫ 66.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.01M₫ 1.01M ₫ 1.01M Nguồn cung lưu thông 999.93M 999.93M 999.93M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 Tỷ lệ lưu hành 99.99% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nietzschean Penguin là ₫ 1.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.67K. Nguồn cung lưu hành của PENGUIN là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999933636.006134. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.01M.