Giá BEAM hôm nay

Giá BEAM (BEAM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008824, biến động 3.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEAM sang VND là ₫ 0.008824 mỗi BEAM.

BEAM hiện xếp hạng #1491 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.33M, với nguồn cung lưu hành 150.75M BEAM. Trong vòng 24 giờ qua, BEAM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008824 (thấp) đến ₫ 0.009512 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 83,760.1144974945, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 381.12683580532192370.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAM biến động -0.93% trong giờ qua và +11.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 927.79.

Thông tin thị trường BEAM (BEAM)

Xếp hạng No.1491 Vốn hóa thị trường ₫ 1.33M₫ 1.33M ₫ 1.33M Khối lượng (24H) ₫ 927.79₫ 927.79 ₫ 927.79 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.32M₫ 2.32M ₫ 2.32M Nguồn cung lưu thông 150.75M 150.75M 150.75M Nguồn cung tối đa 262,800,000 262,800,000 262,800,000 Tổng cung 150,753,560 150,753,560 150,753,560 Tỷ lệ lưu hành 57.36% Ngày phát hành 2019-01-03 00:00:00 Blockchain công khai BEAM

Vốn hoá thị trường hiện tại của BEAM là ₫ 1.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 927.79. Nguồn cung lưu hành của BEAM là 150.75M, với tổng nguồn cung là 150753560. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.32M.