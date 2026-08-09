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Giá Solana theo thời gian thực hôm nay là 76.92 VND. Vốn hoá thị trường của SOL là 44,609,099,260.2921882456 VND. Theo dõi cập nhật giá SOL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Solana theo thời gian thực hôm nay là 76.92 VND. Vốn hoá thị trường của SOL là 44,609,099,260.2921882456 VND. Theo dõi cập nhật giá SOL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Solana(SOL)

Giá theo thời gian thực 1 SOL sang VND

₫2,024,412.95
₫2,024,412.95₫2,024,412.95
+0.69%1D
VND
Biểu đồ giá Solana (SOL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:19:04 (UTC+8)

Giá Solana hôm nay

Giá Solana (SOL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 76.92, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOL sang VND là ₫ 76.92 mỗi SOL.

Solana hiện xếp hạng #7 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.61B, với nguồn cung lưu hành 579.94M SOL. Trong vòng 24 giờ qua, SOL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 75.75 (thấp) đến ₫ 77.07 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,745,424.17528486214260, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,294.170552155165.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOL biến động +0.35% trong giờ qua và +5.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 21.71M.

Thông tin thị trường Solana (SOL)

No.7

₫ 44.61B
₫ 44.61B₫ 44.61B

₫ 21.71M
₫ 21.71M₫ 21.71M

₫ 48.34B
₫ 48.34B₫ 48.34B

579.94M
579.94M 579.94M

--
----

628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251

1.84%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solana là ₫ 44.61B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 21.71M. Nguồn cung lưu hành của SOL là 579.94M, với tổng nguồn cung là 628433495.50211251. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 48.34B.

Lịch sử giá Solana theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 75.75
₫ 75.75₫ 75.75
Thấp nhất 24H
₫ 77.07
₫ 77.07₫ 77.07
Cao nhất 24H

₫ 75.75
₫ 75.75₫ 75.75

₫ 77.07
₫ 77.07₫ 77.07

₫ 7,745,424.17528486214260
₫ 7,745,424.17528486214260₫ 7,745,424.17528486214260

₫ 13,294.170552155165
₫ 13,294.170552155165₫ 13,294.170552155165

+0.35%

+0.69%

+5.22%

+5.22%

Lịch sử giá theo VND của Solana (SOL)

Theo dõi biến động giá của Solana trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +13,872.7275+0.69%
30 ngày₫ -1.23-1.58%
60 ngày₫ +11.48+17.54%
90 ngày₫ -19.86-20.52%
Biến động giá Solana hôm nay

Hôm nay, SOL đã biến động ₫ +13,872.7275 (+0.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Solana trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -1.23 (-1.58%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Solana trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SOL đã biến động ₫ +11.48 (+17.54%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Solana trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -19.86 (-20.52%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Solana (SOL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Solana.

Phân tích Solana

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Solana. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Solana hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SOL: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

SOL_USDT在4小时周期内运行于中枢体系的下方。当前价格75.94位于S1支撑位75.8866与中枢阻力位76.1933之间，价格处于窄幅震荡区间，多空双方在此位置暂时形成平衡，市场结构呈现收敛形态。上方中枢构成直接压制，而下方S1则提供近端承接。 MACD指标显示金叉信号，短期动能呈现向上修复态势。均线组与EMA组的买卖信号均为零，趋势方向尚未确立。RSI指标处于中性区域，动能分布较为分散，快慢指标出现分层现象。波动率维持低位运行，布林带开口收窄，市场缺乏单边驱动力量，交易活跃度处于常规水平。 近端关键价位为S1支撑75.89，该位置距离现价不足0.1%；上行首要参考R1阻力76.44，该位置距离现价约0.66%。远端参考S2支撑75.64，以及R2阻力76.74。目前价格紧贴S1运行，若突破中枢76.19将改变短期结构，而跌破S1则将测试S2支撑的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Solana?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá Solana (SOL):

1. Mức độ phổ biến của mạng lưới và sự phát triển của hệ sinh thái – Việc ngày càng có nhiều dApp, giao thức DeFi và dự án NFT làm tăng nhu cầu.
2. Khối lượng giao dịch và mức độ sử dụng mạng lưới – Hoạt động giao dịch cao hơn thúc đẩy giá trị tiện ích.
3. Tâm lý thị trường và mối tương quan với Bitcoin – Các xu hướng trên thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến SOL.
4. Những tiến bộ kỹ thuật và các bản nâng cấp – Những cải tiến của mạng lưới giúp củng cố niềm tin.
5. Sự tham gia của các tổ chức và các mối quan hệ đối tác – Sự hậu thuẫn từ các doanh nghiệp làm tăng tính chính danh.
6. Cạnh tranh từ các blockchain khác – Cuộc đua với Ethereum và Cardano ảnh hưởng đến vị thế của SOL.
7. Tin tức về quy định và tuân thủ pháp luật – Các chính sách của chính phủ tác động đến hoạt động giao dịch.
8. Động lực cung ứng token – Lãi suất staking và tỷ lệ lạm phát.
9. Sự cố ngừng hoạt động hoặc vấn đề kỹ thuật của mạng lưới – Thời gian ngừng hoạt động gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá.
10. Các xu hướng chung của thị trường DeFi và Web3.

Tại sao mọi người muốn biết giá Solana hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Solana (SOL) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng sau đây:

1. Quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Các nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ trong danh mục.
3. Định thời điểm thị trường – Biến động giá giúp xác định các điểm vào/ra thị trường tối ưu.
4. Hoạt động DeFi – SOL được sử dụng cho hoạt động staking, cho vay và các giao dịch tài chính phi tập trung khác trên mạng lưới Solana.
5. Lập kế hoạch đầu tư – Giá hiện tại ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư tương lai và quản lý rủi ro.

Dự đoán giá Solana

Dự đoán giá Solana (SOL) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SOL vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Solana (SOL) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Solana có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Solana sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SOL cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Solana.

Giới thiệu Solana

Solana (SOL) là một blockchain mã nguồn mở, hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng phi tập trung và tiền điện tử. Nó sử dụng một hệ thống dấu thời gian độc đáo được gọi là Proof of History (PoH) và một thuật toán đồng thuận Proof of Stake được ủy quyền (dPoS) để đạt được tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng, khẳng định hỗ trợ lên đến 65.000 giao dịch mỗi giây. SOL, tiền điện tử bản địa của mạng lưới Solana, được sử dụng cho phí giao dịch và staking để bảo mật mạng lưới. Hệ sinh thái Solana hỗ trợ một loạt các ứng dụng, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng web3 và sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), cùng với những ứng dụng khác. Giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp của nó khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp.

Hướng dẫn mua & đầu tư Solana tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Solana? Mua SOL nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Solana. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Solana (SOL).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Solana sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Solana (SOL)

Bạn có thể làm gì với Solana

Sở hữu Solana mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Solana (SOL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Solana (SOL) là gì

Trong thế giới tiền mã hoá, Solana (SOL) nổi bật với tốc độ cao, phí thấp và khả năng mở rộng mạnh mẽ. Là một nền tảng blockchain phi tập trung, Solana hướng đến việc cung cấp một môi trường nhanh chóng, an toàn và phí thấp cho các ứng dụng phi tập trung (dApp) và giao dịch tài sản tiền mã hoá.

Solana là gì?

Solana là một nền tảng blockchain hiệu suất cao được thiết kế để khắc phục những hạn chế về khả năng mở rộng và tốc độ của các blockchain truyền thống. Token gốc của Solana, SOL, được sử dụng để trả phí giao dịch, thực thi hợp đồng thông minh, tham gia quản trị mạng lưới và stake để nhận phần thưởng.

Điểm khác biệt của Solana nằm ở việc kết hợp cơ chế đồng thuận Proof of History (PoH) và Proof of Stake (PoS), cho phép mạng lưới xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây mà vẫn duy trì tính bảo mật. Điều này khiến Solana trở thành lựa chọn phổ biến cho DeFi, NFT, gaming và các ứng dụng Web3.

Cách Solana hoạt động

Blockchain của Solana hoạt động như một sổ cái công khai ghi lại tất cả các giao dịch. Cơ chế PoH độc đáo của Solana đảm bảo thứ tự và tính bất biến của giao dịch. Người xác thực trong mạng lưới được nhận phần thưởng khi xác minh giao dịch và duy trì sổ cái, trong khi người dùng có thể stake SOL để tham gia đồng thuận mạng lưới và nhận thêm phần thưởng.

Điều gì làm Solana trở nên đặc biệt

- Tốc độ: Chuyển khoản ngân hàng truyền thống mất vài ngày, thanh toán thẻ tín dụng xác nhận trong vài giây nhưng được thanh toán sau nhiều ngày, trong khi giao dịch Solana được hoàn tất dưới 1 giây, mang lại trải nghiệm theo thời gian thực.

- Chi phí: Phí giao dịch trên Solana thường chỉ khoảng $0.00025, giúp các khoản thanh toán nhỏ và thường xuyên trở nên khả thi.

- Khả năng mở rộng: Solana có thể xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây, nghĩa là mạng lưới vẫn duy trì nhanh và phí thấp ngay cả khi lượng người dùng tăng cao.

- Khả năng tiếp cận toàn cầu: Bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể sử dụng Solana mà không cần tài khoản ngân hàng, kiểm tra tín dụng hoặc giới hạn địa lý.

Hướng dẫn mua Solana (SOL)

Việc mua Solana rất dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn mua SOL trên MEXC:

- Đăng ký và hoàn thành xác minh KYC

- Nạp tài sản (thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, v.v.)

- Tìm SOL và nhập số lượng bạn muốn mua

- Xác nhận lệnh để sở hữu SOL

Với MEXC, bạn có thể theo dõi giá Solana theo thời gian thực, nắm bắt xu hướng thị trường và quản lý khoản đầu tư một cách an toàn.

Hướng dẫn stake Solana

Solana cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách stake SOL và tham gia đồng thuận mạng lưới. Việc stake rất đơn giản:

- Chuyển SOL vào ví hoặc sàn hỗ trợ stake

- Chọn nhà xác thực để stake cùng

- Nhận phần thưởng thường xuyên dựa trên số lượng và thời gian stake

Staking giúp bảo mật mạng lưới Solana và tạo thu nhập thụ động, khiến đây trở thành chiến lược phổ biến cho những người nắm giữ dài hạn.

Có nên đầu tư vào Solana?

Việc Solana có phải là một khoản đầu tư tốt hay không phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và chiến lược của bạn. Với tốc độ, phí thấp và hệ sinh thái năng động, Solana đã thu hút nhiều nhà phát triển và người dùng. SOL được sử dụng rộng rãi trong DeFi, NFT và các dự án Web3, khiến SOL trở thành một tài sản tiền mã hoá nổi bật. Tuy nhiên, giá Solana có thể biến động. Mặc dù công nghệ và tiềm năng hệ sinh thái mạnh, nhưng phí duy trì mạng lưới, tâm lý thị trường và sự cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến biến động giá. Nhà đầu tư nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và đầu tư thận trọng.

Xu hướng giá Solana

Giá Solana bị ảnh hưởng bởi cung cầu, tâm lý thị trường, nâng cấp công nghệ và sự phát triển hệ sinh thái. Mặc dù lịch sử giá biến động mạnh, tiềm năng dài hạn của SOL được công nhận rộng rãi khi hệ sinh thái trưởng thành. Trên MEXC, bạn có thể theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực để tối ưu thời điểm mua và bán.

Whitepaper

Nguồn Solana

Để hiểu thêm về Solana, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Solana
Block Explorer

Danh mục :

AI MemeCrypto-Backed TokensAvalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Solana

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:19:04 (UTC+8)

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Giao dịch thị trường Solana (SOL) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Solana theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SOL/USDT
₫2,024,676.1
₫2,024,676.1₫2,024,676.1
+0.71%
291.86K (USDT)
SOL/USDC
₫2,023,623.5
₫2,023,623.5₫2,023,623.5
+0.70%
1.45K (USDT)
SOL/USD1
₫2,023,886.65
₫2,023,886.65₫2,023,886.65
+0.73%
1.66K (USDT)
SOL/BTC
₫31.02985855
₫31.02985855₫31.02985855
+0.46%
258.31 (USDT)
SOL/EUR
₫1,751,263.25
₫1,751,263.25₫1,751,263.25
+0.72%
995.46 (USDT)
SOL/USDE
₫2,022,570.9
₫2,022,570.9₫2,022,570.9
+0.73%
767.32 (USDT)
SOL/BRL
₫10,352,321
₫10,352,321₫10,352,321
+0.87%
723.07 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 SOL = 2,024,149.8 VND