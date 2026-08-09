Giá Solana(SOL)
Giá Solana (SOL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 76.92, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOL sang VND là ₫ 76.92 mỗi SOL.
Solana hiện xếp hạng #7 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.61B, với nguồn cung lưu hành 579.94M SOL. Trong vòng 24 giờ qua, SOL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 75.75 (thấp) đến ₫ 77.07 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,745,424.17528486214260, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,294.170552155165.
Về hiệu suất ngắn hạn, SOL biến động +0.35% trong giờ qua và +5.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 21.71M.
No.7
1.84%
2020-03-23 00:00:00
SOL
Vốn hoá thị trường hiện tại của Solana là ₫ 44.61B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 21.71M. Nguồn cung lưu hành của SOL là 579.94M, với tổng nguồn cung là 628433495.50211251. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 48.34B.
+0.35%
+0.69%
+5.22%
+5.22%
Theo dõi biến động giá của Solana trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +13,872.7275
|+0.69%
|30 ngày
|₫ -1.23
|-1.58%
|60 ngày
|₫ +11.48
|+17.54%
|90 ngày
|₫ -19.86
|-20.52%
Hôm nay, SOL đã biến động ₫ +13,872.7275 (+0.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -1.23 (-1.58%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SOL đã biến động ₫ +11.48 (+17.54%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -19.86 (-20.52%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Solana (SOL)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Solana.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Solana. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SOL: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
SOL_USDT在4小时周期内运行于中枢体系的下方。当前价格75.94位于S1支撑位75.8866与中枢阻力位76.1933之间，价格处于窄幅震荡区间，多空双方在此位置暂时形成平衡，市场结构呈现收敛形态。上方中枢构成直接压制，而下方S1则提供近端承接。 MACD指标显示金叉信号，短期动能呈现向上修复态势。均线组与EMA组的买卖信号均为零，趋势方向尚未确立。RSI指标处于中性区域，动能分布较为分散，快慢指标出现分层现象。波动率维持低位运行，布林带开口收窄，市场缺乏单边驱动力量，交易活跃度处于常规水平。 近端关键价位为S1支撑75.89，该位置距离现价不足0.1%；上行首要参考R1阻力76.44，该位置距离现价约0.66%。远端参考S2支撑75.64，以及R2阻力76.74。目前价格紧贴S1运行，若突破中枢76.19将改变短期结构，而跌破S1则将测试S2支撑的有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Solana có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Solana (SOL) là một blockchain mã nguồn mở, hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng phi tập trung và tiền điện tử. Nó sử dụng một hệ thống dấu thời gian độc đáo được gọi là Proof of History (PoH) và một thuật toán đồng thuận Proof of Stake được ủy quyền (dPoS) để đạt được tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng, khẳng định hỗ trợ lên đến 65.000 giao dịch mỗi giây. SOL, tiền điện tử bản địa của mạng lưới Solana, được sử dụng cho phí giao dịch và staking để bảo mật mạng lưới. Hệ sinh thái Solana hỗ trợ một loạt các ứng dụng, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng web3 và sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), cùng với những ứng dụng khác. Giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp của nó khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp.
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Sở hữu Solana mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Solana (SOL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Trong thế giới tiền mã hoá, Solana (SOL) nổi bật với tốc độ cao, phí thấp và khả năng mở rộng mạnh mẽ. Là một nền tảng blockchain phi tập trung, Solana hướng đến việc cung cấp một môi trường nhanh chóng, an toàn và phí thấp cho các ứng dụng phi tập trung (dApp) và giao dịch tài sản tiền mã hoá.
Solana là một nền tảng blockchain hiệu suất cao được thiết kế để khắc phục những hạn chế về khả năng mở rộng và tốc độ của các blockchain truyền thống. Token gốc của Solana, SOL, được sử dụng để trả phí giao dịch, thực thi hợp đồng thông minh, tham gia quản trị mạng lưới và stake để nhận phần thưởng.
Điểm khác biệt của Solana nằm ở việc kết hợp cơ chế đồng thuận Proof of History (PoH) và Proof of Stake (PoS), cho phép mạng lưới xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây mà vẫn duy trì tính bảo mật. Điều này khiến Solana trở thành lựa chọn phổ biến cho DeFi, NFT, gaming và các ứng dụng Web3.
Blockchain của Solana hoạt động như một sổ cái công khai ghi lại tất cả các giao dịch. Cơ chế PoH độc đáo của Solana đảm bảo thứ tự và tính bất biến của giao dịch. Người xác thực trong mạng lưới được nhận phần thưởng khi xác minh giao dịch và duy trì sổ cái, trong khi người dùng có thể stake SOL để tham gia đồng thuận mạng lưới và nhận thêm phần thưởng.
- Tốc độ: Chuyển khoản ngân hàng truyền thống mất vài ngày, thanh toán thẻ tín dụng xác nhận trong vài giây nhưng được thanh toán sau nhiều ngày, trong khi giao dịch Solana được hoàn tất dưới 1 giây, mang lại trải nghiệm theo thời gian thực.
- Chi phí: Phí giao dịch trên Solana thường chỉ khoảng $0.00025, giúp các khoản thanh toán nhỏ và thường xuyên trở nên khả thi.
- Khả năng mở rộng: Solana có thể xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây, nghĩa là mạng lưới vẫn duy trì nhanh và phí thấp ngay cả khi lượng người dùng tăng cao.
- Khả năng tiếp cận toàn cầu: Bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể sử dụng Solana mà không cần tài khoản ngân hàng, kiểm tra tín dụng hoặc giới hạn địa lý.
Việc mua Solana rất dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn mua SOL trên MEXC:
- Đăng ký và hoàn thành xác minh KYC
- Nạp tài sản (thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, v.v.)
- Tìm SOL và nhập số lượng bạn muốn mua
- Xác nhận lệnh để sở hữu SOL
Với MEXC, bạn có thể theo dõi giá Solana theo thời gian thực, nắm bắt xu hướng thị trường và quản lý khoản đầu tư một cách an toàn.
Solana cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách stake SOL và tham gia đồng thuận mạng lưới. Việc stake rất đơn giản:
- Chuyển SOL vào ví hoặc sàn hỗ trợ stake
- Chọn nhà xác thực để stake cùng
- Nhận phần thưởng thường xuyên dựa trên số lượng và thời gian stake
Staking giúp bảo mật mạng lưới Solana và tạo thu nhập thụ động, khiến đây trở thành chiến lược phổ biến cho những người nắm giữ dài hạn.
Việc Solana có phải là một khoản đầu tư tốt hay không phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và chiến lược của bạn. Với tốc độ, phí thấp và hệ sinh thái năng động, Solana đã thu hút nhiều nhà phát triển và người dùng. SOL được sử dụng rộng rãi trong DeFi, NFT và các dự án Web3, khiến SOL trở thành một tài sản tiền mã hoá nổi bật. Tuy nhiên, giá Solana có thể biến động. Mặc dù công nghệ và tiềm năng hệ sinh thái mạnh, nhưng phí duy trì mạng lưới, tâm lý thị trường và sự cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến biến động giá. Nhà đầu tư nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và đầu tư thận trọng.
Giá Solana bị ảnh hưởng bởi cung cầu, tâm lý thị trường, nâng cấp công nghệ và sự phát triển hệ sinh thái. Mặc dù lịch sử giá biến động mạnh, tiềm năng dài hạn của SOL được công nhận rộng rãi khi hệ sinh thái trưởng thành. Trên MEXC, bạn có thể theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực để tối ưu thời điểm mua và bán.
Để hiểu thêm về Solana, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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