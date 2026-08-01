Giá YearnFinance hôm nay

Giá YearnFinance (YFI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2,075, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YFI sang VND là ₫ 2,075 mỗi YFI.

YearnFinance hiện xếp hạng #318 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.32M, với nguồn cung lưu hành 35.82K YFI. Trong vòng 24 giờ qua, YFI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2,054.6 (thấp) đến ₫ 2,119.3 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,458,756,067.27371915, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,458,340.508298035.

Về hiệu suất ngắn hạn, YFI biến động +0.10% trong giờ qua và -2.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.12K.

Thông tin thị trường YearnFinance (YFI)

Xếp hạng No.318 Vốn hóa thị trường ₫ 74.32M₫ 74.32M ₫ 74.32M Khối lượng (24H) ₫ 60.12K₫ 60.12K ₫ 60.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 76.04M₫ 76.04M ₫ 76.04M Nguồn cung lưu thông 35.82K 35.82K 35.82K Tổng cung 36,646.35595035 36,646.35595035 36,646.35595035 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của YearnFinance là ₫ 74.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.12K. Nguồn cung lưu hành của YFI là 35.82K, với tổng nguồn cung là 36646.35595035. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 76.04M.