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Giá YearnFinance theo thời gian thực hôm nay là 2,075 VND. Vốn hoá thị trường của YFI là 74,318,090.05548175 VND. Theo dõi cập nhật giá YFI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá YearnFinance theo thời gian thực hôm nay là 2,075 VND. Vốn hoá thị trường của YFI là 74,318,090.05548175 VND. Theo dõi cập nhật giá YFI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá YearnFinance(YFI)

Giá theo thời gian thực 1 YFI sang VND

₫54,590,467.5
₫54,590,467.5₫54,590,467.5
+0.09%1D
VND
Biểu đồ giá YearnFinance (YFI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:04:13 (UTC+8)

Giá YearnFinance hôm nay

Giá YearnFinance (YFI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2,075, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YFI sang VND là ₫ 2,075 mỗi YFI.

YearnFinance hiện xếp hạng #318 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.32M, với nguồn cung lưu hành 35.82K YFI. Trong vòng 24 giờ qua, YFI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2,054.6 (thấp) đến ₫ 2,119.3 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,458,756,067.27371915, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,458,340.508298035.

Về hiệu suất ngắn hạn, YFI biến động +0.10% trong giờ qua và -2.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.12K.

Thông tin thị trường YearnFinance (YFI)

No.318

₫ 74.32M
₫ 74.32M₫ 74.32M

₫ 60.12K
₫ 60.12K₫ 60.12K

₫ 76.04M
₫ 76.04M₫ 76.04M

35.82K
35.82K 35.82K

36,646.35595035
36,646.35595035 36,646.35595035

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của YearnFinance là ₫ 74.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.12K. Nguồn cung lưu hành của YFI là 35.82K, với tổng nguồn cung là 36646.35595035. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 76.04M.

Lịch sử giá YearnFinance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 2,054.6
₫ 2,054.6₫ 2,054.6
Thấp nhất 24H
₫ 2,119.3
₫ 2,119.3₫ 2,119.3
Cao nhất 24H

₫ 2,054.6
₫ 2,054.6₫ 2,054.6

₫ 2,119.3
₫ 2,119.3₫ 2,119.3

₫ 2,458,756,067.27371915
₫ 2,458,756,067.27371915₫ 2,458,756,067.27371915

₫ 19,458,340.508298035
₫ 19,458,340.508298035₫ 19,458,340.508298035

+0.10%

+0.09%

-2.02%

-2.02%

Lịch sử giá theo VND của YearnFinance (YFI)

Theo dõi biến động giá của YearnFinance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +49,087.242+0.09%
30 ngày₫ -82-3.81%
60 ngày₫ +219.8+11.84%
90 ngày₫ -737.5-26.23%
Biến động giá YearnFinance hôm nay

Hôm nay, YFI đã biến động ₫ +49,087.242 (+0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá YearnFinance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -82 (-3.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá YearnFinance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, YFI đã biến động ₫ +219.8 (+11.84%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá YearnFinance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -737.5 (-26.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của YearnFinance (YFI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá YearnFinance.

Phân tích YearnFinance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của YearnFinance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường YearnFinance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường YFI: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

YFI_USDT在4小时周期内运行于2076.6666的中枢附近。当前价格为2077.4，略高于中枢轴线。价格目前处于由S1和R1构成的窄幅震荡区间内，多空双方在中枢点附近暂时形成平衡状态，但整体结构尚未出现明显的突破迹象。指标系统呈现分化态势：MA组与EMA组仍维持买入排列，而MACD指标则发出了死叉信号，快慢线动能方向不一致。RSI指标位于中性区域。波动率的压缩表明市场正在等待明确的方向选择。近期上方阻力位位于2083.3333，该价位距离当前价格约5.9 USDT；近期下方支撑位位于2065.3333，该价位距离当前价格约12.1 USDT。远端参考位分别为2094.6666和2058.6666。由于关键价位密集分布，短期价格空间较为有限。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá YearnFinance?

Giá YFI bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường DeFi và tỷ lệ áp dụng
2. Hiệu suất của giao thức Yearn Finance và TVL (Tổng giá trị bị khóa)
3. Các đề xuất quản trị và các bản nâng cấp giao thức
4. Cơ hội farming lợi nhuận và tỷ suất APY
5. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
6. Biến động giá Bitcoin và Ethereum
7. Những diễn biến về quy định ảnh hưởng đến DeFi
8. Sự cạnh tranh từ các nhà tổng hợp lợi nhuận khác
9. Cơ chế cung ứng token và các chương trình mua lại token
10. Tính thanh khoản thị trường và khối lượng giao dịch

Tại sao mọi người muốn biết giá YearnFinance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá YFI hôm nay vì đây là một token DeFi có mức độ biến động cao, với những dao động đáng kể về giá trị. Các nhà giao dịch cần nắm bắt giá hiện tại để đưa ra quyết định mua/bán, trong khi các nhà đầu tư lại theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của mình. Nguồn cung hạn chế của YFI và vai trò quản trị DeFi khiến việc theo dõi giá cả trở nên vô cùng quan trọng đối với các chiến lược farming lợi nhuận cũng như thời điểm đầu tư hợp lý.

Dự đoán giá YearnFinance

Dự đoán giá YearnFinance (YFI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của YFI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá YearnFinance (YFI) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của YearnFinance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá YearnFinance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá YFI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá YearnFinance.

Giới thiệu YearnFinance

Yearn.finance (YFI) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm đơn giản hóa không gian DeFi ngày càng phát triển cho các nhà đầu tư bằng cách cung cấp các chiến lược đào tạo tự động thông qua một số hợp đồng khác nhau. Token bản địa của nền tảng, YFI, chủ yếu được sử dụng cho quản trị, cho phép các chủ sở hữu bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, bao gồm cả nâng cấp hệ thống và thay đổi. YFI hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng chuẩn token ERC-20. Số lượng token được giới hạn ở 30,000, không có kế hoạch phát hành thêm, làm cho nó trở thành một trong những dự án DeFi hiếm hoi có nguồn cung cố định. Trường hợp sử dụng chính của nền tảng là tối đa hóa lợi nhuận của người dùng bằng cách tự động di chuyển quỹ của họ giữa các giao thức DeFi có lợi nhuận nhất.

Hướng dẫn mua & đầu tư YearnFinance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với YearnFinance? Mua YFI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua YearnFinance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua YearnFinance (YFI).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và YearnFinance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua YearnFinance (YFI)

Bạn có thể làm gì với YearnFinance

Sở hữu YearnFinance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua YearnFinance (YFI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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YearnFinance (YFI) là gì

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Nguồn YearnFinance

Để hiểu thêm về YearnFinance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức YearnFinance
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về YearnFinance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:04:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành YearnFinance (YFI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về YearnFinance

YFI USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short YFI với đòn bẩy. Khám phá giao dịch YFI USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường YearnFinance (YFI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá YearnFinance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
YFI/USDT
₫54,550,995
₫54,550,995₫54,550,995
0.00%
28.90 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán YFI sang VND

Số lượng

YFI
YFI
VND
VND

1 YFI = 54,603,625 VND