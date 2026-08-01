Giá YearnFinance(YFI)
Giá YearnFinance (YFI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2,075, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YFI sang VND là ₫ 2,075 mỗi YFI.
YearnFinance hiện xếp hạng #318 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.32M, với nguồn cung lưu hành 35.82K YFI. Trong vòng 24 giờ qua, YFI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2,054.6 (thấp) đến ₫ 2,119.3 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,458,756,067.27371915, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,458,340.508298035.
Về hiệu suất ngắn hạn, YFI biến động +0.10% trong giờ qua và -2.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.12K.
No.318
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của YearnFinance là ₫ 74.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.12K. Nguồn cung lưu hành của YFI là 35.82K, với tổng nguồn cung là 36646.35595035. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 76.04M.
+0.10%
+0.09%
-2.02%
-2.02%
Theo dõi biến động giá của YearnFinance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +49,087.242
|+0.09%
|30 ngày
|₫ -82
|-3.81%
|60 ngày
|₫ +219.8
|+11.84%
|90 ngày
|₫ -737.5
|-26.23%
Hôm nay, YFI đã biến động ₫ +49,087.242 (+0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -82 (-3.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, YFI đã biến động ₫ +219.8 (+11.84%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -737.5 (-26.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của YearnFinance (YFI)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá YearnFinance.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của YearnFinance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường YFI: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
YFI_USDT在4小时周期内运行于2076.6666的中枢附近。当前价格为2077.4，略高于中枢轴线。价格目前处于由S1和R1构成的窄幅震荡区间内，多空双方在中枢点附近暂时形成平衡状态，但整体结构尚未出现明显的突破迹象。指标系统呈现分化态势：MA组与EMA组仍维持买入排列，而MACD指标则发出了死叉信号，快慢线动能方向不一致。RSI指标位于中性区域。波动率的压缩表明市场正在等待明确的方向选择。近期上方阻力位位于2083.3333，该价位距离当前价格约5.9 USDT；近期下方支撑位位于2065.3333，该价位距离当前价格约12.1 USDT。远端参考位分别为2094.6666和2058.6666。由于关键价位密集分布，短期价格空间较为有限。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của YearnFinance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Yearn.finance (YFI) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm đơn giản hóa không gian DeFi ngày càng phát triển cho các nhà đầu tư bằng cách cung cấp các chiến lược đào tạo tự động thông qua một số hợp đồng khác nhau. Token bản địa của nền tảng, YFI, chủ yếu được sử dụng cho quản trị, cho phép các chủ sở hữu bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, bao gồm cả nâng cấp hệ thống và thay đổi. YFI hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng chuẩn token ERC-20. Số lượng token được giới hạn ở 30,000, không có kế hoạch phát hành thêm, làm cho nó trở thành một trong những dự án DeFi hiếm hoi có nguồn cung cố định. Trường hợp sử dụng chính của nền tảng là tối đa hóa lợi nhuận của người dùng bằng cách tự động di chuyển quỹ của họ giữa các giao thức DeFi có lợi nhuận nhất.
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Sở hữu YearnFinance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua YearnFinance (YFI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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