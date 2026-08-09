Giá Cattoverse hôm nay

Giá Cattoverse (CS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000084, biến động 19.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CS sang VND là ₫ 0.000084 mỗi CS.

Cattoverse hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CS. Trong vòng 24 giờ qua, CS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000083 (thấp) đến ₫ 0.000118 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CS biến động -1.18% trong giờ qua và -1.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.25K.

Thông tin thị trường Cattoverse (CS)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.25K₫ 1.25K ₫ 1.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.40K₫ 8.40K ₫ 8.40K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cattoverse là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.25K. Nguồn cung lưu hành của CS là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.40K.