Giá Holo Token(HOT)
Giá Holo Token (HOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003379, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOT sang VND là ₫ 0.0003379 mỗi HOT.
Holo Token hiện xếp hạng #375 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 59.55M, với nguồn cung lưu hành 176.23B HOT. Trong vòng 24 giờ qua, HOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003339 (thấp) đến ₫ 0.0003437 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 830.70165715, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.761142527749510.
Về hiệu suất ngắn hạn, HOT biến động -0.53% trong giờ qua và +0.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 68.11K.
No.375
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Holo Token là ₫ 59.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 68.11K. Nguồn cung lưu hành của HOT là 176.23B, với tổng nguồn cung là 177619433541.14131234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 60.02M.
-0.53%
+0.32%
+0.44%
+0.44%
Theo dõi biến động giá của Holo Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.028354727
|+0.32%
|30 ngày
|₫ +0.0000004
|+0.11%
|60 ngày
|₫ +0.0000343
|+11.29%
|90 ngày
|₫ -0.0001268
|-27.29%
Hôm nay, HOT đã biến động ₫ +0.028354727 (+0.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000004 (+0.11%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HOT đã biến động ₫ +0.0000343 (+11.29%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0001268 (-27.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Holo Token (HOT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Holo Token.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Holo Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HOT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
HOT_USDT在4小时周期内运行于3.345E-4中枢上方，当前价格为3.354E-4，紧邻R1阻力位3.358E-4。价格位于枢纽体系的上半区，短期结构呈现窄幅震荡特征。均线系统呈多头排列，但MACD死叉与之形成背离，指标一致性出现缺失。 动能分布呈现分层状态：MA7及EMA5-6维持买入信号，短周期趋势尚未被打破。然而，MACD已录得死叉，下方下行动能开始逐步积聚。RSI处于中性区域，KDJ和StochRSI数值显示市场存在超买后的修正需求。波动率受布林带收口影响逐渐降低，市场正等待方向选择。 近期关键价位包括：上方的3.358E-4（距离现价0.004E-4）以及下方的3.329E-4（距离现价0.025E-4）。远端参考点则分别为S2支撑位3.316E-4和R2阻力位3.373E-4。目前价格夹击于R1与中枢之间，上下空间均受到限制。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Holo Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Holo (HOT) là một nền tảng ứng dụng phi tập trung sử dụng mạng ngang hàng để xử lý thỏa thuận và cơ chế đồng thuận tập trung vào đại lý giữa người dùng. Nền tảng này tận dụng Holochain, một khung làm việc để phát triển DApps mà không cần sử dụng công nghệ blockchain. Mục tiêu chính của Holo là đóng vai trò là cây cầu giữa internet rộng lớn và các ứng dụng được xây dựng bằng Holochain, cung cấp một hệ sinh thái và thị trường nơi DApps dễ dàng tiếp cận, vì chúng có thể được lưu trữ trên internet bởi các thành viên tham gia vào mạng Holo. Token Holo (HOT) được sử dụng cho các giao dịch trong hệ sinh thái này, bao gồm việc bồi thường cho các thành viên đã lưu trữ DApps.
Sẵn sàng bắt đầu với Holo Token? Mua HOT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Holo Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Holo Token (HOT).
Sở hữu Holo Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Holo Token (HOT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Hydro (HOT) là Hybrid Decentralized Exchange Network Sharing Protocol thế hệ tiếp theo. Hydro xác định lại các quy tắc thực hiện lệnh trao đổi phi tập trung và cung cấp một cơ chế phù hợp để chia sẻ lệnh. Hydro đi tiên phong trong cơ chế ''Federated Liquidity Pools'' (FLP) để khuyến khích các sàn giao dịch phi tập trung tham gia. Nó có thể là một thành viên của một dòng chảy được chia sẻ thông qua Proof of Stake. Ngược lại, bằng cách cung cấp thanh khoản, hệ thống sẽ trở lại HOT như một động lực.
Để hiểu thêm về Holo Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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