Giá Holo Token hôm nay

Giá Holo Token (HOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003379, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOT sang VND là ₫ 0.0003379 mỗi HOT.

Holo Token hiện xếp hạng #375 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 59.55M, với nguồn cung lưu hành 176.23B HOT. Trong vòng 24 giờ qua, HOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003339 (thấp) đến ₫ 0.0003437 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 830.70165715, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.761142527749510.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOT biến động -0.53% trong giờ qua và +0.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 68.11K.

Thông tin thị trường Holo Token (HOT)

Xếp hạng No.375 Vốn hóa thị trường ₫ 59.55M₫ 59.55M ₫ 59.55M Khối lượng (24H) ₫ 68.11K₫ 68.11K ₫ 68.11K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 60.02M₫ 60.02M ₫ 60.02M Nguồn cung lưu thông 176.23B 176.23B 176.23B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Holo Token là ₫ 59.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 68.11K. Nguồn cung lưu hành của HOT là 176.23B, với tổng nguồn cung là 177619433541.14131234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 60.02M.