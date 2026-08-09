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Giá Holo Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0003379 VND. Vốn hoá thị trường của HOT là 59,547,618.056443807549542 VND. Theo dõi cập nhật giá HOT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Holo Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0003379 VND. Vốn hoá thị trường của HOT là 59,547,618.056443807549542 VND. Theo dõi cập nhật giá HOT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Holo Token(HOT)

Giá theo thời gian thực 1 HOT sang VND

₫8.889207
₫8.889207₫8.889207
+0.32%1D
VND
Biểu đồ giá Holo Token (HOT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:56:56 (UTC+8)

Giá Holo Token hôm nay

Giá Holo Token (HOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003379, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOT sang VND là ₫ 0.0003379 mỗi HOT.

Holo Token hiện xếp hạng #375 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 59.55M, với nguồn cung lưu hành 176.23B HOT. Trong vòng 24 giờ qua, HOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003339 (thấp) đến ₫ 0.0003437 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 830.70165715, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.761142527749510.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOT biến động -0.53% trong giờ qua và +0.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 68.11K.

Thông tin thị trường Holo Token (HOT)

No.375

₫ 59.55M
₫ 59.55M₫ 59.55M

₫ 68.11K
₫ 68.11K₫ 68.11K

₫ 60.02M
₫ 60.02M₫ 60.02M

176.23B
176.23B 176.23B

--
----

177,619,433,541.14131234
177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Holo Token là ₫ 59.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 68.11K. Nguồn cung lưu hành của HOT là 176.23B, với tổng nguồn cung là 177619433541.14131234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 60.02M.

Lịch sử giá Holo Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0003339
₫ 0.0003339₫ 0.0003339
Thấp nhất 24H
₫ 0.0003437
₫ 0.0003437₫ 0.0003437
Cao nhất 24H

₫ 0.0003339
₫ 0.0003339₫ 0.0003339

₫ 0.0003437
₫ 0.0003437₫ 0.0003437

₫ 830.70165715
₫ 830.70165715₫ 830.70165715

₫ 5.761142527749510
₫ 5.761142527749510₫ 5.761142527749510

-0.53%

+0.32%

+0.44%

+0.44%

Lịch sử giá theo VND của Holo Token (HOT)

Theo dõi biến động giá của Holo Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.028354727+0.32%
30 ngày₫ +0.0000004+0.11%
60 ngày₫ +0.0000343+11.29%
90 ngày₫ -0.0001268-27.29%
Biến động giá Holo Token hôm nay

Hôm nay, HOT đã biến động ₫ +0.028354727 (+0.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Holo Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000004 (+0.11%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Holo Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HOT đã biến động ₫ +0.0000343 (+11.29%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Holo Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0001268 (-27.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Holo Token (HOT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Holo Token.

Phân tích Holo Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Holo Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Holo Token hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HOT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

HOT_USDT在4小时周期内运行于3.345E-4中枢上方，当前价格为3.354E-4，紧邻R1阻力位3.358E-4。价格位于枢纽体系的上半区，短期结构呈现窄幅震荡特征。均线系统呈多头排列，但MACD死叉与之形成背离，指标一致性出现缺失。 动能分布呈现分层状态：MA7及EMA5-6维持买入信号，短周期趋势尚未被打破。然而，MACD已录得死叉，下方下行动能开始逐步积聚。RSI处于中性区域，KDJ和StochRSI数值显示市场存在超买后的修正需求。波动率受布林带收口影响逐渐降低，市场正等待方向选择。 近期关键价位包括：上方的3.358E-4（距离现价0.004E-4）以及下方的3.329E-4（距离现价0.025E-4）。远端参考点则分别为S2支撑位3.316E-4和R2阻力位3.373E-4。目前价格夹击于R1与中枢之间，上下空间均受到限制。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Holo Token?

Giá của Holo (HOT) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ ứng dụng công nghệ - Tiến độ phát triển của Holochain và các ứng dụng trong thế giới thực.
2. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
3. Các thông báo về đối tác - Những hợp tác chiến lược và tích hợp với các hệ sinh thái khác.
4. Tính tiện ích của token - Nhu cầu sử dụng HOT trong hệ sinh thái Holo.
5. Tin tức về quy định - Các chính sách của chính phủ liên quan đến tiền mã hóa.
6. Khối lượng giao dịch - Mức độ thanh khoản và hoạt động trên các sàn giao dịch.
7. Sự cạnh tranh - Hiệu suất của các nền tảng lưu trữ phi tập trung tương tự.
8. Các cột mốc phát triển - Những cập nhật kỹ thuật và những thành tựu trong lộ trình phát triển.

Tại sao mọi người muốn biết giá Holo Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá HOT hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần giá thực tế theo thời gian thực để mua/bán vào những thời điểm tối ưu. Các nhà đầu tư theo dõi giá trị hàng ngày để giám sát hiệu suất của danh mục nắm giữ và đưa ra các bước đi chiến lược.

Dự đoán giá Holo Token

Dự đoán giá Holo Token (HOT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của HOT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Holo Token (HOT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Holo Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Holo Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá HOT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Holo Token.

Giới thiệu Holo Token

Holo (HOT) là một nền tảng ứng dụng phi tập trung sử dụng mạng ngang hàng để xử lý thỏa thuận và cơ chế đồng thuận tập trung vào đại lý giữa người dùng. Nền tảng này tận dụng Holochain, một khung làm việc để phát triển DApps mà không cần sử dụng công nghệ blockchain. Mục tiêu chính của Holo là đóng vai trò là cây cầu giữa internet rộng lớn và các ứng dụng được xây dựng bằng Holochain, cung cấp một hệ sinh thái và thị trường nơi DApps dễ dàng tiếp cận, vì chúng có thể được lưu trữ trên internet bởi các thành viên tham gia vào mạng Holo. Token Holo (HOT) được sử dụng cho các giao dịch trong hệ sinh thái này, bao gồm việc bồi thường cho các thành viên đã lưu trữ DApps.

Hướng dẫn mua & đầu tư Holo Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Holo Token? Mua HOT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Holo Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Holo Token (HOT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Holo Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Holo Token (HOT)

Bạn có thể làm gì với Holo Token

Sở hữu Holo Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Holo Token (HOT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Holo Token (HOT) là gì

Hydro (HOT) là Hybrid Decentralized Exchange Network Sharing Protocol thế hệ tiếp theo. Hydro xác định lại các quy tắc thực hiện lệnh trao đổi phi tập trung và cung cấp một cơ chế phù hợp để chia sẻ lệnh. Hydro đi tiên phong trong cơ chế ''Federated Liquidity Pools'' (FLP) để khuyến khích các sàn giao dịch phi tập trung tham gia. Nó có thể là một thành viên của một dòng chảy được chia sẻ thông qua Proof of Stake. Ngược lại, bằng cách cung cấp thanh khoản, hệ thống sẽ trở lại HOT như một động lực.

Nguồn Holo Token

Để hiểu thêm về Holo Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Holo Token
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDePIN

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Holo Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:56:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Holo Token (HOT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Holo Token

HOT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short HOT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch HOT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Holo Token (HOT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Holo Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HOT/USDT
₫8.889207
₫8.889207₫8.889207
+0.38%
201.48M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán HOT sang VND

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HOT
HOT
VND
VND

1 HOT = 8.8918385 VND