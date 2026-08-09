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Giá FTX Token theo thời gian thực hôm nay là 0.1972 VND. Vốn hoá thị trường của FTT là 64,858,114.471964418428 VND. Theo dõi cập nhật giá FTT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FTX Token theo thời gian thực hôm nay là 0.1972 VND. Vốn hoá thị trường của FTT là 64,858,114.471964418428 VND. Theo dõi cập nhật giá FTT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá FTX Token(FTT)

Giá theo thời gian thực 1 FTT sang VND

₫5,189.318
₫5,189.318₫5,189.318
+1.59%1D
VND
Biểu đồ giá FTX Token (FTT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:24:34 (UTC+8)

Giá FTX Token hôm nay

Giá FTX Token (FTT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1972, biến động 1.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FTT sang VND là ₫ 0.1972 mỗi FTT.

FTX Token hiện xếp hạng #193 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 64.86M, với nguồn cung lưu hành 328.90M FTT. Trong vòng 24 giờ qua, FTT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1928 (thấp) đến ₫ 0.1987 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,237,218.4709060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,635.1253501108711795.

Về hiệu suất ngắn hạn, FTT biến động +0.20% trong giờ qua và +0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.75K.

Thông tin thị trường FTX Token (FTT)

No.193

₫ 64.86M
₫ 64.86M₫ 64.86M

₫ 62.75K
₫ 62.75K₫ 62.75K

₫ 69.45M
₫ 69.45M₫ 69.45M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.81320699
328,895,103.81320699 328,895,103.81320699

93.39%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của FTX Token là ₫ 64.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.75K. Nguồn cung lưu hành của FTT là 328.90M, với tổng nguồn cung là 328895103.81320699. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 69.45M.

Lịch sử giá FTX Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1928
₫ 0.1928₫ 0.1928
Thấp nhất 24H
₫ 0.1987
₫ 0.1987₫ 0.1987
Cao nhất 24H

₫ 0.1928
₫ 0.1928₫ 0.1928

₫ 0.1987
₫ 0.1987₫ 0.1987

₫ 2,237,218.4709060
₫ 2,237,218.4709060₫ 2,237,218.4709060

₫ 5,635.1253501108711795
₫ 5,635.1253501108711795₫ 5,635.1253501108711795

+0.20%

+1.59%

+0.10%

+0.10%

Lịch sử giá theo VND của FTX Token (FTT)

Theo dõi biến động giá của FTX Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +81.218778+1.59%
30 ngày₫ -0.0278-12.36%
60 ngày₫ -0.0736-27.18%
90 ngày₫ -0.1584-44.55%
Biến động giá FTX Token hôm nay

Hôm nay, FTT đã biến động ₫ +81.218778 (+1.59%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FTX Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0278 (-12.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FTX Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FTT đã biến động ₫ -0.0736 (-27.18%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FTX Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1584 (-44.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FTX Token (FTT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FTX Token.

Phân tích FTX Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FTX Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường FTX Token hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FTT: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJTrung lậpK ≈ D (±1%)Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

**Cấu trúc thị trường** FTT_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0.3238 đang nằm dưới mức trung tâm 0.3316 với khoảng cách 2.34%. Giá cả đang dao động giữa vùng S2 (0.3154) và S1 (0.3241), thuộc nửa dưới của hệ thống trung tâm. Các đường MA và EMA chu kỳ 5–6 đều cho thấy tỷ lệ mua chiếm ưu thế, đồng thời giá đang gần sát nhóm đường trung bình động ngắn hạn. **Trạng thái động lực** Chỉ báo MACD đã phát tín hiệu cắt giảm, hai đường nhanh và chậm hình thành cấu trúc giao nhau theo hướng xuống. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, còn các chỉ số KDJ và StochRSI bị thiếu dữ liệu nên không thể xác định được phân bố động lực nhanh. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cùng với MACD đang thể hiện sự phân tầng về hướng đi, nhưng chưa tạo ra sự đồng bộ trong động lực. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, ngưỡng kháng cự gần nhất là S1 (0.3241), cách giá hiện tại 0.09%, trong khi mức trung tâm 0.3316 cách 2.41% – đây là dải kháng cự cận biên. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tham khảo là S2 (0.3154), cách giá hiện tại 2.59%. Mức R1 (0.3403), cách 5.10% so với giá hiện tại, được xem như ngưỡng quan sát ở xa.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FTX Token?

Giá của FTX Token (FTT) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau đây:

1. Hiệu suất sàn giao dịch – Khối lượng giao dịch trên nền tảng FTX, tốc độ tăng trưởng người dùng và doanh thu đều tác động trực tiếp đến nhu cầu đối với FTT.
2. Tính tiện ích của token – Các trường hợp sử dụng FTT như giảm phí giao dịch, dùng làm tài sản thế chấp trong margin, cũng như quyền tham gia quản trị hệ sinh thái.
3. Tâm lý thị trường – Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
4. Tin tức về quy định – Những thay đổi trong các quy định liên quan đến tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các sàn giao dịch.
5. Cạnh tranh – Hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch đối thủ như Binance, Coinbase.
6. Đốt token – Các chương trình mua lại và đốt token hàng quý của FTX giúp giảm nguồn cung.
7. Ra mắt sản phẩm mới – Việc giới thiệu các tính năng, sản phẩm phái sinh hoặc dịch vụ mới trên nền tảng FTX.
8. Thông báo về các mối quan hệ đối tác – Các thỏa thuận liên minh chiến lược và các hợp đồng tài trợ.
9. Các yếu tố vĩ mô – Lãi suất, lạm phát và mức độ biến động của thị trường truyền thống.
10. Phân tích kỹ thuật – Các mô hình biểu đồ và chỉ báo giao dịch.

Những yếu tố này tương tác với nhau để tạo nên các chuyển động giá của FTT, trong đó yếu tố cơ bản của sàn giao dịch và tính tiện ích của token đóng vai trò là động lực chính.

Tại sao mọi người muốn biết giá FTX Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của FTX Token (FTT) hôm nay vì nhiều lý do: quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích đầu tư và đánh giá tâm lý thị trường. Mặc dù sàn giao dịch FTX đã sụp đổ, FTT vẫn được giao dịch trên một số nền tảng, thu hút sự quan tâm mang tính đầu cơ cũng như các diễn biến liên quan đến vụ phá sản.

Dự đoán giá FTX Token

Dự đoán giá FTX Token (FTT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FTT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FTX Token (FTT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FTX Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FTX Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FTT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FTX Token.

Giới thiệu FTX Token

FTT là token tiền điện tử bản địa của sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh FTX. FTT hoạt động trong hệ sinh thái FTX và được sử dụng để cung cấp một loạt các chức năng tiện ích như giảm phí, tài sản thế chấp cho vị thế tương lai, và tham gia vào chương trình mua và đốt token của sàn giao dịch. Token này được xây dựng trên blockchain Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, đảm bảo tương thích với một loạt các ví và các token dựa trên Ethereum khác. Nguyên tắc cung cấp FTT được xác định bởi sự kết hợp giữa việc phát hành ban đầu, việc đốt token định kỳ, và việc mở khóa token. Là một token tiện ích, mục đích chính của FTT là hỗ trợ hoạt động và chức năng của nền tảng giao dịch FTX, thay vì đóng vai trò như một loại tiền điện tử độc lập.

Hướng dẫn mua & đầu tư FTX Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FTX Token? Mua FTT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FTX Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FTX Token (FTT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FTX Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FTX Token (FTT)

Bạn có thể làm gì với FTX Token

Sở hữu FTX Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FTX Token (FTT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

FTX Token (FTT) là gì

FTT là token trao đổi của FTX. Người nắm giữ nhận được một phần nhỏ phí trao đổi, một phần nhỏ của quỹ bảo hiểm thanh lý và có thể sử dụng mã thông báo làm tài sản thế chấp và để có được chênh lệch OTC chặt chẽ hơn trên FTX.

Nguồn FTX Token

Để hiểu thêm về FTX Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FTX Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:24:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FTX Token (FTT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FTX Token

FTT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FTT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FTT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FTX Token (FTT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FTX Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FTT/USDT
₫5,176.1605
₫5,176.1605₫5,176.1605
+1.18%
321.10K (USDT)
FTT/USDC
₫5,168.266
₫5,168.266₫5,168.266
+0.97%
124.69K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FTT sang VND

Số lượng

FTT
FTT
VND
VND

1 FTT = 5,189.318 VND