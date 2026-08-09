Giá FTX Token hôm nay

Giá FTX Token (FTT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1972, biến động 1.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FTT sang VND là ₫ 0.1972 mỗi FTT.

FTX Token hiện xếp hạng #193 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 64.86M, với nguồn cung lưu hành 328.90M FTT. Trong vòng 24 giờ qua, FTT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1928 (thấp) đến ₫ 0.1987 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,237,218.4709060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,635.1253501108711795.

Về hiệu suất ngắn hạn, FTT biến động +0.20% trong giờ qua và +0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.75K.

Thông tin thị trường FTX Token (FTT)

Xếp hạng No.193 Vốn hóa thị trường ₫ 64.86M₫ 64.86M ₫ 64.86M Khối lượng (24H) ₫ 62.75K₫ 62.75K ₫ 62.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 69.45M₫ 69.45M ₫ 69.45M Nguồn cung lưu thông 328.90M 328.90M 328.90M Nguồn cung tối đa 352,170,015 352,170,015 352,170,015 Tổng cung 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 Tỷ lệ lưu hành 93.39% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của FTX Token là ₫ 64.86M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.75K. Nguồn cung lưu hành của FTT là 328.90M, với tổng nguồn cung là 328895103.81320699. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 69.45M.