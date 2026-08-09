Giá FLOW hôm nay

Giá FLOW (FLOW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02959, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLOW sang VND là ₫ 0.02959 mỗi FLOW.

FLOW hiện xếp hạng #425 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 49.36M, với nguồn cung lưu hành 1.67B FLOW. Trong vòng 24 giờ qua, FLOW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02787 (thấp) đến ₫ 0.03099 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,214,767.51614435, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 646.05916643992163475.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLOW biến động -0.14% trong giờ qua và +5.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.70K.

Thông tin thị trường FLOW (FLOW)

Xếp hạng No.425 Vốn hóa thị trường ₫ 49.36M₫ 49.36M ₫ 49.36M Khối lượng (24H) ₫ 67.70K₫ 67.70K ₫ 67.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 49.36M₫ 49.36M ₫ 49.36M Nguồn cung lưu thông 1.67B 1.67B 1.67B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 Thị phần 0.01% Blockchain công khai FLOW

Vốn hoá thị trường hiện tại của FLOW là ₫ 49.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.70K. Nguồn cung lưu hành của FLOW là 1.67B, với tổng nguồn cung là 1668166978.02274427. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 49.36M.