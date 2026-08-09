Giá FLOW(FLOW)
Giá FLOW (FLOW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02959, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLOW sang VND là ₫ 0.02959 mỗi FLOW.
FLOW hiện xếp hạng #425 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 49.36M, với nguồn cung lưu hành 1.67B FLOW. Trong vòng 24 giờ qua, FLOW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02787 (thấp) đến ₫ 0.03099 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,214,767.51614435, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 646.05916643992163475.
Về hiệu suất ngắn hạn, FLOW biến động -0.14% trong giờ qua và +5.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.70K.
No.425
0.01%
FLOW
Vốn hoá thị trường hiện tại của FLOW là ₫ 49.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.70K. Nguồn cung lưu hành của FLOW là 1.67B, với tổng nguồn cung là 1668166978.02274427. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 49.36M.
-0.14%
+0.88%
+5.79%
+5.79%
Theo dõi biến động giá của FLOW trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +6.792442
|+0.88%
|30 ngày
|₫ +0.00197
|+7.13%
|60 ngày
|₫ +0.00305
|+11.49%
|90 ngày
|₫ -0.01277
|-30.15%
Hôm nay, FLOW đã biến động ₫ +6.792442 (+0.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00197 (+7.13%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FLOW đã biến động ₫ +0.00305 (+11.49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01277 (-30.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FLOW (FLOW)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá FLOW.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FLOW. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FLOW: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
FLOW_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,02799 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên điểm trung tâm 0,02754, đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,0278 và đang kiểm tra ngưỡng quan trọng R2 ở 0,02795. Hệ thống kênh hỗ trợ và kháng cự cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, với vùng giao dịch ngắn hạn được đẩy lên cao hơn trong khoảng từ 0,0278 đến 0,0280. Mức hỗ trợ S1 tại 0,02739 và mức hỗ trợ S2 tại 0,02712 tạo thành các ngưỡng tham chiếu bên dưới. Chỉ báo MACD thể hiện hình thái giao cắt vàng, với đường nhanh và đường chậm phân kỳ phía trên đường trục zero. Nhóm đường trung bình MA và EMA chưa phát ra tín hiệu định hướng rõ ràng, vẫn đang ở trạng thái đan xen. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các cực trị quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI cần được đánh giá kết hợp với biến động thị trường thực tế để xác định tính bền vững của động lực tăng/giảm. Tình trạng mở rộng của dải Bollinger sẽ quyết định xu hướng mở rộng hay thu hẹp của biên độ dao động. Hiện tại, động lực tăng đang tập trung tại ngưỡng kháng cự gần R2 ở mức 0,02795, cách giá hiện tại chưa đầy 0,6%. Nếu có thể bứt phá hiệu quả khỏi ngưỡng này, cơ hội tăng giá sẽ được mở rộng. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại mức chuyển hóa R1 ở 0,0278, cách giá hiện tại 0,7%. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm tại điểm trung tâm 0,02754, cách giá hiện tại 1,6%. Ngưỡng S1 ở 0,02739 đóng vai trò như một mốc tham chiếu xa, cách giá hiện tại 2,1%. Nhà giao dịch cần theo dõi kỹ lưỡng khối lượng giao dịch tại khu vực xung quanh ngưỡng R2 để đánh giá sự phối hợp giữa giá cả và thanh khoản.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của FLOW có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Flow (FLOW) là một blockchain được thiết kế để nhanh chóng, an toàn và thân thiện với nhà phát triển, được xây dựng cụ thể để hỗ trợ thế hệ tiếp theo của trò chơi, ứng dụng và tài sản số. Được phát triển bởi Dapper Labs, những người sáng tạo ra CryptoKitties, Flow nhằm trở thành nền tảng cho một internet mới, phi tập trung và mở. Nó sử dụng một kiến trúc đa nút độc đáo cho phép mở rộng mà không cần phân mảnh, duy trì một hệ sinh thái cân đối và hiệu quả. Token gốc của Flow, FLOW, được sử dụng cho phí giao dịch, staking và tham gia vào quản trị của nền tảng. Blockchain được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng có lưu lượng xử lý cao, với các trường hợp sử dụng thông thường bao gồm trò chơi, đồ sưu tập số và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).
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Sở hữu FLOW mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua FLOW (FLOW) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
Để hiểu thêm về FLOW, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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