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Giá FLOW theo thời gian thực hôm nay là 0.02959 VND. Vốn hoá thị trường của FLOW là 49,361,060.8796930029493 VND. Theo dõi cập nhật giá FLOW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FLOW theo thời gian thực hôm nay là 0.02959 VND. Vốn hoá thị trường của FLOW là 49,361,060.8796930029493 VND. Theo dõi cập nhật giá FLOW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá FLOW(FLOW)

Giá theo thời gian thực 1 FLOW sang VND

₫778.66085
₫778.66085₫778.66085
+0.88%1D
VND
Biểu đồ giá FLOW (FLOW) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:16:13 (UTC+8)

Giá FLOW hôm nay

Giá FLOW (FLOW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02959, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FLOW sang VND là ₫ 0.02959 mỗi FLOW.

FLOW hiện xếp hạng #425 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 49.36M, với nguồn cung lưu hành 1.67B FLOW. Trong vòng 24 giờ qua, FLOW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02787 (thấp) đến ₫ 0.03099 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,214,767.51614435, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 646.05916643992163475.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLOW biến động -0.14% trong giờ qua và +5.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.70K.

Thông tin thị trường FLOW (FLOW)

No.425

₫ 49.36M
₫ 49.36M₫ 49.36M

₫ 67.70K
₫ 67.70K₫ 67.70K

₫ 49.36M
₫ 49.36M₫ 49.36M

1.67B
1.67B 1.67B

--
----

1,668,166,978.02274427
1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427

0.01%

FLOW

Vốn hoá thị trường hiện tại của FLOW là ₫ 49.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.70K. Nguồn cung lưu hành của FLOW là 1.67B, với tổng nguồn cung là 1668166978.02274427. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 49.36M.

Lịch sử giá FLOW theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02787
₫ 0.02787₫ 0.02787
Thấp nhất 24H
₫ 0.03099
₫ 0.03099₫ 0.03099
Cao nhất 24H

₫ 0.02787
₫ 0.02787₫ 0.02787

₫ 0.03099
₫ 0.03099₫ 0.03099

₫ 1,214,767.51614435
₫ 1,214,767.51614435₫ 1,214,767.51614435

₫ 646.05916643992163475
₫ 646.05916643992163475₫ 646.05916643992163475

-0.14%

+0.88%

+5.79%

+5.79%

Lịch sử giá theo VND của FLOW (FLOW)

Theo dõi biến động giá của FLOW trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +6.792442+0.88%
30 ngày₫ +0.00197+7.13%
60 ngày₫ +0.00305+11.49%
90 ngày₫ -0.01277-30.15%
Biến động giá FLOW hôm nay

Hôm nay, FLOW đã biến động ₫ +6.792442 (+0.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FLOW trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00197 (+7.13%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FLOW trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FLOW đã biến động ₫ +0.00305 (+11.49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FLOW trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01277 (-30.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FLOW (FLOW)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FLOW.

Phân tích FLOW

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FLOW. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường FLOW hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FLOW: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

FLOW_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,02799 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên điểm trung tâm 0,02754, đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,0278 và đang kiểm tra ngưỡng quan trọng R2 ở 0,02795. Hệ thống kênh hỗ trợ và kháng cự cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, với vùng giao dịch ngắn hạn được đẩy lên cao hơn trong khoảng từ 0,0278 đến 0,0280. Mức hỗ trợ S1 tại 0,02739 và mức hỗ trợ S2 tại 0,02712 tạo thành các ngưỡng tham chiếu bên dưới. Chỉ báo MACD thể hiện hình thái giao cắt vàng, với đường nhanh và đường chậm phân kỳ phía trên đường trục zero. Nhóm đường trung bình MA và EMA chưa phát ra tín hiệu định hướng rõ ràng, vẫn đang ở trạng thái đan xen. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các cực trị quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI cần được đánh giá kết hợp với biến động thị trường thực tế để xác định tính bền vững của động lực tăng/giảm. Tình trạng mở rộng của dải Bollinger sẽ quyết định xu hướng mở rộng hay thu hẹp của biên độ dao động. Hiện tại, động lực tăng đang tập trung tại ngưỡng kháng cự gần R2 ở mức 0,02795, cách giá hiện tại chưa đầy 0,6%. Nếu có thể bứt phá hiệu quả khỏi ngưỡng này, cơ hội tăng giá sẽ được mở rộng. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại mức chuyển hóa R1 ở 0,0278, cách giá hiện tại 0,7%. Mức hỗ trợ mạnh hơn nằm tại điểm trung tâm 0,02754, cách giá hiện tại 1,6%. Ngưỡng S1 ở 0,02739 đóng vai trò như một mốc tham chiếu xa, cách giá hiện tại 2,1%. Nhà giao dịch cần theo dõi kỹ lưỡng khối lượng giao dịch tại khu vực xung quanh ngưỡng R2 để đánh giá sự phối hợp giữa giá cả và thanh khoản.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FLOW?

Giá token FLOW bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

Sự Thụ Hưởng Mạng Lưới: Sự tăng trưởng của các dApp, dự án NFT và hoạt động của nhà phát triển trên blockchain Flow thúc đẩy nhu cầu.

Quan Hệ Đối Tác: Các hợp tác với những thương hiệu lớn như NBA (Top Shot) giúp nâng cao mức độ nhận diện và tăng cường tính ứng dụng.

Tính Ứng Dụng Của Token: Phần thưởng staking, phí giao dịch và quyền quản trị tạo nên động lực để nắm giữ token.

Thị Trường Tâm Lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư có tác động đến giá FLOW.

Phát Triển Kỹ Thuật: Các bản nâng cấp giao thức, cải thiện khả năng mở rộng và bổ sung tính năng mới đều ảnh hưởng đến giá trị.

Cạnh Tranh: Hiệu suất so với các nền tảng hợp đồng thông minh khác quyết định vị thế của FLOW.

Môi Trường Quy Định: Các quy định về tiền mã hóa và yêu cầu tuân thủ pháp luật ảnh hưởng đến việc áp dụng của các tổ chức.

Tại sao mọi người muốn biết giá FLOW hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FLOW hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, lập kế hoạch đầu tư và theo dõi lợi nhuận/lỗ. Độ biến động giá của FLOW tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch swing. Các nhà đầu tư theo dõi giá cả để đánh giá giá trị hiện tại của danh mục đầu tư và đưa ra quyết định mua/bán. Những chuyển động của giá cả phản ánh tâm lý thị trường cũng như mức độ áp dụng của hệ sinh thái blockchain Flow.

Dự đoán giá FLOW

Dự đoán giá FLOW (FLOW) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FLOW vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FLOW (FLOW) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FLOW có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FLOW sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FLOW cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FLOW.

Giới thiệu FLOW

Flow (FLOW) là một blockchain được thiết kế để nhanh chóng, an toàn và thân thiện với nhà phát triển, được xây dựng cụ thể để hỗ trợ thế hệ tiếp theo của trò chơi, ứng dụng và tài sản số. Được phát triển bởi Dapper Labs, những người sáng tạo ra CryptoKitties, Flow nhằm trở thành nền tảng cho một internet mới, phi tập trung và mở. Nó sử dụng một kiến trúc đa nút độc đáo cho phép mở rộng mà không cần phân mảnh, duy trì một hệ sinh thái cân đối và hiệu quả. Token gốc của Flow, FLOW, được sử dụng cho phí giao dịch, staking và tham gia vào quản trị của nền tảng. Blockchain được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng có lưu lượng xử lý cao, với các trường hợp sử dụng thông thường bao gồm trò chơi, đồ sưu tập số và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).

Hướng dẫn mua & đầu tư FLOW tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FLOW? Mua FLOW nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FLOW. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FLOW (FLOW).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FLOW sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FLOW (FLOW)

Bạn có thể làm gì với FLOW

Sở hữu FLOW mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FLOW (FLOW) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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FLOW (FLOW) là gì

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Whitepaper

Nguồn FLOW

Để hiểu thêm về FLOW, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức FLOW
Block Explorer

Danh mục :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAlleged SEC Securities

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FLOW

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:16:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FLOW (FLOW)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FLOW

FLOW USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FLOW với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FLOW USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FLOW (FLOW) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FLOW theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FLOW/USDT
₫781.81865
₫781.81865₫781.81865
+1.19%
2.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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VND
VND

1 FLOW = 778.66085 VND