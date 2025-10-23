Giá yieldbasis theo thời gian thực hôm nay là 0.4494 USD. Theo dõi cập nhật giá YB sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá YB dễ dàng ngay trên MEXC.Giá yieldbasis theo thời gian thực hôm nay là 0.4494 USD. Theo dõi cập nhật giá YB sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá YB dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá yieldbasis(YB)

Giá theo thời gian thực 1 YB sang USD

$0.4494
+8.49%1D
USD
Biểu đồ giá yieldbasis (YB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 15:49:35 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của yieldbasis (YB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.3568
Thấp nhất 24H
$ 0.5033
Cao nhất 24H

$ 0.3568
$ 0.5033
$ 0.9394352030918264
$ 0.35919482061601
+0.26%

+8.49%

-33.09%

-33.09%

Giá thời gian thực của yieldbasis (YB) là $ 0.4494. Trong 24 giờ qua, YB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.3568 và cao nhất là $ 0.5033, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YB là $ 0.9394352030918264, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.35919482061601.

Về hiệu suất ngắn hạn, YB đã biến động +0.26% trong 1 giờ qua, +8.49% trong 24 giờ và -33.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường yieldbasis (YB)

No.605

$ 39.51M
$ 1.69M
$ 449.40M
87.92M
1,000,000,000
700,000,000
8.79%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của yieldbasis là $ 39.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.69M. Nguồn cung lưu hành của YB là 87.92M, với tổng nguồn cung là 700000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 449.40M.

Lịch sử giá theo USD của yieldbasis (YB)

Theo dõi biến động giá của yieldbasis trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.035168+8.49%
30 ngày$ +0.0494+12.35%
60 ngày$ +0.0494+12.35%
90 ngày$ +0.0494+12.35%
Biến động giá yieldbasis hôm nay

Hôm nay, YB đã biến động $ +0.035168 (+8.49%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá yieldbasis trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0494 (+12.35%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá yieldbasis trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, YB đã biến động $ +0.0494 (+12.35%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá yieldbasis trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0494 (+12.35%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của yieldbasis (YB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá yieldbasis.

yieldbasis (YB) là gì

YieldBasis là một giao thức DeFi cho phép người dùng cung cấp thanh khoản vào các pool của nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) mà không gặp phải tổn thất tạm thời. Giao thức này đạt được điều đó thông qua cơ chế đòn bẩy kép 2×, được xây dựng trên hạ tầng của Curve Finance, nơi người dùng nạp tài sản tiền mã hoá và nhận về token LP YieldBasis, đại diện cho phần sở hữu của người dùng trong pool thanh khoản.

yieldbasis đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư yieldbasis một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake YB để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về yieldbasis trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch yieldbasis trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá yieldbasis (USD)

yieldbasis (YB) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản yieldbasis (YB) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho yieldbasis.

Xem ngay dự đoán giá yieldbasis!

Tokenomics của yieldbasis (YB)

Hiểu rõ tokenomics của yieldbasis (YB) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token YB ngay!

Cách mua yieldbasis (YB)

Bạn đang tìm cách mua yieldbasis? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua yieldbasis trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

YB/Tiền tệ địa phương

1 yieldbasis (YB) sang VND
11,825.961
1 yieldbasis (YB) sang AUD
A$0.687582
1 yieldbasis (YB) sang GBP
0.332556
1 yieldbasis (YB) sang EUR
0.386484
1 yieldbasis (YB) sang USD
$0.4494
1 yieldbasis (YB) sang MYR
RM1.896468
1 yieldbasis (YB) sang TRY
18.865812
1 yieldbasis (YB) sang JPY
¥68.3088
1 yieldbasis (YB) sang ARS
ARS$655.099368
1 yieldbasis (YB) sang RUB
36.284556
1 yieldbasis (YB) sang INR
39.506754
1 yieldbasis (YB) sang IDR
Rp7,489.997004
1 yieldbasis (YB) sang PHP
26.352816
1 yieldbasis (YB) sang EGP
￡E.21.36897
1 yieldbasis (YB) sang BRL
R$2.42676
1 yieldbasis (YB) sang CAD
C$0.624666
1 yieldbasis (YB) sang BDT
54.862752
1 yieldbasis (YB) sang NGN
657.013812
1 yieldbasis (YB) sang COP
$1,748.63787
1 yieldbasis (YB) sang ZAR
R.7.810572
1 yieldbasis (YB) sang UAH
18.73998
1 yieldbasis (YB) sang TZS
T.Sh.1,115.132172
1 yieldbasis (YB) sang VES
Bs94.374
1 yieldbasis (YB) sang CLP
$426.93
1 yieldbasis (YB) sang PKR
Rs127.09032
1 yieldbasis (YB) sang KZT
241.741248
1 yieldbasis (YB) sang THB
฿14.735826
1 yieldbasis (YB) sang TWD
NT$13.832532
1 yieldbasis (YB) sang AED
د.إ1.649298
1 yieldbasis (YB) sang CHF
Fr0.355026
1 yieldbasis (YB) sang HKD
HK$3.491838
1 yieldbasis (YB) sang AMD
֏171.589908
1 yieldbasis (YB) sang MAD
.د.م4.147962
1 yieldbasis (YB) sang MXN
$8.277948
1 yieldbasis (YB) sang SAR
ريال1.68525
1 yieldbasis (YB) sang ETB
Br67.383036
1 yieldbasis (YB) sang KES
KSh58.057986
1 yieldbasis (YB) sang JOD
د.أ0.3186246
1 yieldbasis (YB) sang PLN
1.64031
1 yieldbasis (YB) sang RON
лв1.968372
1 yieldbasis (YB) sang SEK
kr4.228854
1 yieldbasis (YB) sang BGN
лв0.754992
1 yieldbasis (YB) sang HUF
Ft151.209618
1 yieldbasis (YB) sang CZK
9.428412
1 yieldbasis (YB) sang KWD
د.ك0.1375164
1 yieldbasis (YB) sang ILS
1.48302
1 yieldbasis (YB) sang BOB
Bs3.096366
1 yieldbasis (YB) sang AZN
0.76398
1 yieldbasis (YB) sang TJS
SM4.13448
1 yieldbasis (YB) sang GEL
1.21338
1 yieldbasis (YB) sang AOA
Kz409.659558
1 yieldbasis (YB) sang BHD
.د.ب0.1689744
1 yieldbasis (YB) sang BMD
$0.4494
1 yieldbasis (YB) sang DKK
kr2.894136
1 yieldbasis (YB) sang HNL
L11.787762
1 yieldbasis (YB) sang MUR
20.461182
1 yieldbasis (YB) sang NAD
$7.84203
1 yieldbasis (YB) sang NOK
kr4.489506
1 yieldbasis (YB) sang NZD
$0.781956
1 yieldbasis (YB) sang PAB
B/.0.4494
1 yieldbasis (YB) sang PGK
K1.88748
1 yieldbasis (YB) sang QAR
ر.ق1.631322
1 yieldbasis (YB) sang RSD
дин.45.438834
1 yieldbasis (YB) sang UZS
soʻm5,414.456586
1 yieldbasis (YB) sang ALL
L37.385586
1 yieldbasis (YB) sang ANG
ƒ0.804426
1 yieldbasis (YB) sang AWG
ƒ0.80892
1 yieldbasis (YB) sang BBD
$0.8988
1 yieldbasis (YB) sang BAM
KM0.754992
1 yieldbasis (YB) sang BIF
Fr1,321.6854
1 yieldbasis (YB) sang BND
$0.579726
1 yieldbasis (YB) sang BSD
$0.4494
1 yieldbasis (YB) sang JMD
$72.142182
1 yieldbasis (YB) sang KHR
1,812.09315
1 yieldbasis (YB) sang KMF
Fr190.5456
1 yieldbasis (YB) sang LAK
9,769.565022
1 yieldbasis (YB) sang LKR
රු136.096296
1 yieldbasis (YB) sang MDL
L7.648788
1 yieldbasis (YB) sang MGA
Ar2,006.247432
1 yieldbasis (YB) sang MOP
P3.590706
1 yieldbasis (YB) sang MVR
6.87582
1 yieldbasis (YB) sang MWK
MK777.50694
1 yieldbasis (YB) sang MZN
MT28.71666
1 yieldbasis (YB) sang NPR
रु63.001386
1 yieldbasis (YB) sang PYG
3,187.1448
1 yieldbasis (YB) sang RWF
Fr651.1806
1 yieldbasis (YB) sang SBD
$3.698562
1 yieldbasis (YB) sang SCR
6.143298
1 yieldbasis (YB) sang SRD
$17.814216
1 yieldbasis (YB) sang SVC
$3.923262
1 yieldbasis (YB) sang SZL
L7.84203
1 yieldbasis (YB) sang TMT
m1.577394
1 yieldbasis (YB) sang TND
د.ت1.3194384
1 yieldbasis (YB) sang TTD
$3.042438
1 yieldbasis (YB) sang UGX
Sh1,565.7096
1 yieldbasis (YB) sang XAF
Fr253.911
1 yieldbasis (YB) sang XCD
$1.21338
1 yieldbasis (YB) sang XOF
Fr253.911
1 yieldbasis (YB) sang XPF
Fr45.8388
1 yieldbasis (YB) sang BWP
P6.444396
1 yieldbasis (YB) sang BZD
$0.8988
1 yieldbasis (YB) sang CVE
$42.697494
1 yieldbasis (YB) sang DJF
Fr79.5438
1 yieldbasis (YB) sang DOP
$28.51443
1 yieldbasis (YB) sang DZD
د.ج58.651194
1 yieldbasis (YB) sang FJD
$1.03362
1 yieldbasis (YB) sang GNF
Fr3,907.533
1 yieldbasis (YB) sang GTQ
Q3.433416
1 yieldbasis (YB) sang GYD
$93.85719
1 yieldbasis (YB) sang ISK
kr54.8268

Nguồn yieldbasis

Để hiểu thêm về yieldbasis, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức yieldbasis
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về yieldbasis

Hôm nay giá của yieldbasis (YB) là bao nhiêu?
Giá YB theo thời gian thực bằng USD là 0.4494 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của YB sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của YB sang USD là $ 0.4494. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của yieldbasis là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của YB là $ 39.51M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của YB là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của YB là 87.92M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YB là bao nhiêu?
YB đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.9394352030918264 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của YB là bao nhiêu?
YB từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.35919482061601 USD.
Khối lượng giao dịch của YB là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của YB là $ 1.69M USD.
YB có tăng giá trong năm nay không?
YB có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá YB để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 15:49:35 (UTC+8)

