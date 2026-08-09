Giá JOE(JOE)
Giá JOE (JOE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.028, biến động 9.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JOE sang VND là ₫ 0.028 mỗi JOE.
JOE hiện xếp hạng #828 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.80M, với nguồn cung lưu hành 457.18M JOE. Trong vòng 24 giờ qua, JOE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02523 (thấp) đến ₫ 0.0289 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 132,197.5157826948512995, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 730.47078819070847765.
Về hiệu suất ngắn hạn, JOE biến động -2.75% trong giờ qua và +15.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.12K.
No.828
91.43%
AVAX_CCHAIN
Vốn hoá thị trường hiện tại của JOE là ₫ 12.80M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.12K. Nguồn cung lưu hành của JOE là 457.18M, với tổng nguồn cung là 464573155. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.00M.
-2.75%
+9.94%
+15.99%
+15.99%
Theo dõi biến động giá của JOE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +67.0463307
|+9.94%
|30 ngày
|₫ -0.00099
|-3.42%
|60 ngày
|₫ -0.00168
|-5.67%
|90 ngày
|₫ -0.02431
|-46.48%
Hôm nay, JOE đã biến động ₫ +67.0463307 (+9.94%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00099 (-3.42%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JOE đã biến động ₫ -0.00168 (-5.67%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02431 (-46.48%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá JOE.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của JOE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường JOE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
JOE_USDT在4小时周期上运行于0.02548水平，价格已突破R1阻力位0.0253，并正逼近R2枢纽位0.02549。当前价位位于中枢0.02518之上，短期结构呈现向上偏移的态势。均线系统与枢纽点位形成共振，买盘力量推动价格脱离震荡区间的核心区域。 MA和EMA均显示出1-2买入信号，快慢线同向确认短期动能集中。MACD指标出现金叉，多头动能正在逐步累积。RSI指标处于中性区间，未出现超买或超卖的极端值，表明上涨过程中并未伴随过度投机情绪。波动率保持稳定，KDJ与StochRSI数值配合布林带开口状态，显示价格沿上轨运行且无明显背离迹象。 近期关键阻力位于R2枢纽位0.02549，距离现价不足0.2%，构成即时测试目标。下方第一支撑位S1为0.02499，距现价约1.9%，可提供短期回调缓冲。中枢0.02518作为多空分界线，距离现价1.2%，是判断市场结构是否回归震荡的核心参考。远端支撑S2位于0.02487，距现价2.4%。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của JOE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Trader Joe (JOE) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng canh tác lợi nhuận trên mạng lưới Avalanche. Nó cho phép người dùng giao dịch trực tiếp các token dựa trên Avalanche từ ví của họ một cách không cần phép và không giữ cọc, và kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản cho các hồ bơi khác nhau. Cơ chế đồng thuận của JOE dựa trên mô hình Chứng minh Cổ phần (PoS) của Avalanche. Nền tảng cũng có một token độc đáo có tên là JOE, được sử dụng để quyết định quản trị và khuyến khích sự tham gia của người dùng trong hệ sinh thái. Như một nhân tố chính trong hệ sinh thái Avalanche, Trader Joe nhằm cung cấp trải nghiệm giao dịch mượt mà và hiệu quả trong khi thúc đẩy một phương pháp tiếp cận do cộng đồng phát triển nền tảng.
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Sở hữu JOE mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua JOE (JOE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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