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Giá JOE theo thời gian thực hôm nay là 0.028 VND. Vốn hoá thị trường của JOE là 12,801,086.396 VND. Theo dõi cập nhật giá JOE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá JOE theo thời gian thực hôm nay là 0.028 VND. Vốn hoá thị trường của JOE là 12,801,086.396 VND. Theo dõi cập nhật giá JOE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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JOE là gì

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Giá JOE(JOE)

Giá theo thời gian thực 1 JOE sang VND

₫741.5567
₫741.5567₫741.5567
+9.94%1D
VND
Biểu đồ giá JOE (JOE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:20:03 (UTC+8)

Giá JOE hôm nay

Giá JOE (JOE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.028, biến động 9.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JOE sang VND là ₫ 0.028 mỗi JOE.

JOE hiện xếp hạng #828 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.80M, với nguồn cung lưu hành 457.18M JOE. Trong vòng 24 giờ qua, JOE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02523 (thấp) đến ₫ 0.0289 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 132,197.5157826948512995, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 730.47078819070847765.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOE biến động -2.75% trong giờ qua và +15.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.12K.

Thông tin thị trường JOE (JOE)

No.828

₫ 12.80M
₫ 12.80M₫ 12.80M

₫ 86.12K
₫ 86.12K₫ 86.12K

₫ 14.00M
₫ 14.00M₫ 14.00M

457.18M
457.18M 457.18M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

91.43%

AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của JOE là ₫ 12.80M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.12K. Nguồn cung lưu hành của JOE là 457.18M, với tổng nguồn cung là 464573155. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.00M.

Lịch sử giá JOE theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02523
₫ 0.02523₫ 0.02523
Thấp nhất 24H
₫ 0.0289
₫ 0.0289₫ 0.0289
Cao nhất 24H

₫ 0.02523
₫ 0.02523₫ 0.02523

₫ 0.0289
₫ 0.0289₫ 0.0289

₫ 132,197.5157826948512995
₫ 132,197.5157826948512995₫ 132,197.5157826948512995

₫ 730.47078819070847765
₫ 730.47078819070847765₫ 730.47078819070847765

-2.75%

+9.94%

+15.99%

+15.99%

Lịch sử giá theo VND của JOE (JOE)

Theo dõi biến động giá của JOE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +67.0463307+9.94%
30 ngày₫ -0.00099-3.42%
60 ngày₫ -0.00168-5.67%
90 ngày₫ -0.02431-46.48%
Biến động giá JOE hôm nay

Hôm nay, JOE đã biến động ₫ +67.0463307 (+9.94%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá JOE trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00099 (-3.42%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá JOE trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JOE đã biến động ₫ -0.00168 (-5.67%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá JOE trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02431 (-46.48%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của JOE (JOE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá JOE.

Phân tích JOE

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của JOE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường JOE hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường JOE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

JOE_USDT在4小时周期上运行于0.02548水平，价格已突破R1阻力位0.0253，并正逼近R2枢纽位0.02549。当前价位位于中枢0.02518之上，短期结构呈现向上偏移的态势。均线系统与枢纽点位形成共振，买盘力量推动价格脱离震荡区间的核心区域。 MA和EMA均显示出1-2买入信号，快慢线同向确认短期动能集中。MACD指标出现金叉，多头动能正在逐步累积。RSI指标处于中性区间，未出现超买或超卖的极端值，表明上涨过程中并未伴随过度投机情绪。波动率保持稳定，KDJ与StochRSI数值配合布林带开口状态，显示价格沿上轨运行且无明显背离迹象。 近期关键阻力位于R2枢纽位0.02549，距离现价不足0.2%，构成即时测试目标。下方第一支撑位S1为0.02499，距现价约1.9%，可提供短期回调缓冲。中枢0.02518作为多空分界线，距离现价1.2%，是判断市场结构是否回归震荡的核心参考。远端支撑S2位于0.02487，距现价2.4%。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá JOE?

Giá token JOE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên DEX Trader Joe
2. Sự phát triển và mức độ ứng dụng của hệ sinh thái Avalanche
3. Tâm lý và xu hướng của thị trường DeFi
4. Tính tiện ích của token trong việc quản trị và chia sẻ phí
5. Phần thưởng staking và cơ chế tokenomics
6. Các thông báo về quan hệ đối tác
7. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa
8. Cạnh tranh từ các nền tảng DEX khác
9. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến DeFi
10. Các bản cập nhật kỹ thuật và cải tiến giao thức

Tại sao mọi người muốn biết giá JOE hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token JOE hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần giá thực tế theo thời gian thực để thực hiện các lệnh mua/bán một cách có lợi nhuận. Các nhà đầu tư theo dõi diễn biến hàng ngày để đánh giá giá trị của danh mục nắm giữ và đưa ra những quyết định chiến lược về quy mô vị thế hoặc tái cân bằng danh mục.

Dự đoán giá JOE

Dự đoán giá JOE (JOE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của JOE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá JOE (JOE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của JOE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá JOE sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá JOE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá JOE.

Giới thiệu JOE

Trader Joe (JOE) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng canh tác lợi nhuận trên mạng lưới Avalanche. Nó cho phép người dùng giao dịch trực tiếp các token dựa trên Avalanche từ ví của họ một cách không cần phép và không giữ cọc, và kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản cho các hồ bơi khác nhau. Cơ chế đồng thuận của JOE dựa trên mô hình Chứng minh Cổ phần (PoS) của Avalanche. Nền tảng cũng có một token độc đáo có tên là JOE, được sử dụng để quyết định quản trị và khuyến khích sự tham gia của người dùng trong hệ sinh thái. Như một nhân tố chính trong hệ sinh thái Avalanche, Trader Joe nhằm cung cấp trải nghiệm giao dịch mượt mà và hiệu quả trong khi thúc đẩy một phương pháp tiếp cận do cộng đồng phát triển nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư JOE tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với JOE? Mua JOE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua JOE. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua JOE (JOE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và JOE sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua JOE (JOE)

Bạn có thể làm gì với JOE

Sở hữu JOE mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua JOE (JOE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Maker
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Taker
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Maker
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

JOE (JOE) là gì

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

Nguồn JOE

Để hiểu thêm về JOE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức JOE
Block Explorer

Danh mục :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về JOE

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:20:03 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành JOE (JOE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về JOE

JOE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short JOE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch JOE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường JOE (JOE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá JOE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
JOE/USDT
₫741.5567
₫741.5567₫741.5567
+9.60%
3.21M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán JOE sang VND

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JOE
JOE
VND
VND

1 JOE = 736.82 VND