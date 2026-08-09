Giá JOE hôm nay

Giá JOE (JOE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.028, biến động 9.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JOE sang VND là ₫ 0.028 mỗi JOE.

JOE hiện xếp hạng #828 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.80M, với nguồn cung lưu hành 457.18M JOE. Trong vòng 24 giờ qua, JOE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02523 (thấp) đến ₫ 0.0289 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 132,197.5157826948512995, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 730.47078819070847765.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOE biến động -2.75% trong giờ qua và +15.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.12K.

Thông tin thị trường JOE (JOE)

Xếp hạng No.828 Vốn hóa thị trường ₫ 12.80M₫ 12.80M ₫ 12.80M Khối lượng (24H) ₫ 86.12K₫ 86.12K ₫ 86.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14.00M₫ 14.00M ₫ 14.00M Nguồn cung lưu thông 457.18M 457.18M 457.18M Nguồn cung tối đa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tổng cung 464,573,155 464,573,155 464,573,155 Tỷ lệ lưu hành 91.43% Blockchain công khai AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của JOE là ₫ 12.80M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.12K. Nguồn cung lưu hành của JOE là 457.18M, với tổng nguồn cung là 464573155. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.00M.