Giá Audiera hôm nay

Giá Audiera (BEAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.21416, biến động 17.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEAT sang VND là ₫ 3.21416 mỗi BEAT.

Audiera hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 515.93M, với nguồn cung lưu hành 160.52M BEAT. Trong vòng 24 giờ qua, BEAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.28463 (thấp) đến ₫ 3.41822 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAT biến động -3.15% trong giờ qua và -23.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.37M.

Thông tin thị trường Audiera (BEAT)

Vốn hóa thị trường ₫ 515.93M₫ 515.93M ₫ 515.93M Khối lượng (24H) ₫ 2.37M₫ 2.37M ₫ 2.37M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.21B₫ 3.21B ₫ 3.21B Nguồn cung lưu thông 160.52M 160.52M 160.52M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 16.05% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Audiera là ₫ 515.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.37M. Nguồn cung lưu hành của BEAT là 160.52M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.21B.