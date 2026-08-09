Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Audiera theo thời gian thực hôm nay là 3.21416 VND. Vốn hoá thị trường của BEAT là 515,926,247.19056 VND. Theo dõi cập nhật giá BEAT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Audiera theo thời gian thực hôm nay là 3.21416 VND. Vốn hoá thị trường của BEAT là 515,926,247.19056 VND. Theo dõi cập nhật giá BEAT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về BEAT

Thông tin giá BEAT

BEAT là gì

Whitepaper BEAT

Website chính thức BEAT

Tokenomics của BEAT

Dự báo giá BEAT

Lịch sử BEAT

Hướng dẫn mua BEAT

Chuyển đổi BEAT sang fiat

BEAT Spot

BEAT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Audiera

Giá Audiera(BEAT)

Giá theo thời gian thực 1 BEAT sang VND

₫84,619.30345
₫84,619.30345₫84,619.30345
+17.69%1D
VND
Biểu đồ giá Audiera (BEAT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:30:43 (UTC+8)

Giá Audiera hôm nay

Giá Audiera (BEAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 3.21416, biến động 17.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEAT sang VND là ₫ 3.21416 mỗi BEAT.

Audiera hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 515.93M, với nguồn cung lưu hành 160.52M BEAT. Trong vòng 24 giờ qua, BEAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.28463 (thấp) đến ₫ 3.41822 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAT biến động -3.15% trong giờ qua và -23.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.37M.

Thông tin thị trường Audiera (BEAT)

₫ 515.93M
₫ 515.93M₫ 515.93M

₫ 2.37M
₫ 2.37M₫ 2.37M

₫ 3.21B
₫ 3.21B₫ 3.21B

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Audiera là ₫ 515.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.37M. Nguồn cung lưu hành của BEAT là 160.52M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.21B.

Lịch sử giá Audiera theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 2.28463
₫ 2.28463₫ 2.28463
Thấp nhất 24H
₫ 3.41822
₫ 3.41822₫ 3.41822
Cao nhất 24H

₫ 2.28463
₫ 2.28463₫ 2.28463

₫ 3.41822
₫ 3.41822₫ 3.41822

--
----

--
----

-3.15%

+17.69%

-23.62%

-23.62%

Lịch sử giá theo VND của Audiera (BEAT)

Theo dõi biến động giá của Audiera trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +12,719.1390775+17.69%
30 ngày₫ +0.94766+41.81%
60 ngày₫ -2.09752-39.49%
90 ngày₫ +2.6567+476.57%
Biến động giá Audiera hôm nay

Hôm nay, BEAT đã biến động ₫ +12,719.1390775 (+17.69%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Audiera trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.94766 (+41.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Audiera trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BEAT đã biến động ₫ -2.09752 (-39.49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Audiera trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +2.6567 (+476.57%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Audiera (BEAT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Audiera.

Phân tích Audiera

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Audiera. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Audiera hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BEAT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

BEAT_USDT đang giao dịch quanh mức 2.12013 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện đang nằm trong một vùng giá rất hẹp, dưới ngưỡng trung tâm 2.1229. Mức hỗ trợ S1 tại 2.0839 tạo thành một điểm tựa gần cho giá. Mức kháng cự R1 ở 2.1609 đóng vai trò là ranh giới trực tiếp phía trên. Cả phe mua và phe bán đều đang trong trạng thái giằng co quanh đường trung tâm. Trong ngắn hạn, nhóm đường trung bình động 5-6 đã phát ra tín hiệu mua. Chỉ báo MACD đã hoàn tất cú giao cắt vàng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm cho thấy sự phân tầng về hướng di chuyển. Động lực của phe mua tập trung vào việc phục hồi các đường trung bình động ngắn hạn. Biến động thị trường duy trì ở mức thấp với xu hướng thu hẹp. Hiện tại, thị trường thiếu đi sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch cần thiết để tạo đột phá theo một chiều. Hỗ trợ gần nhất nằm tại 2.0839, cách giá hiện tại khoảng 1,7%. Kháng cự đầu tiên phía trên xuất hiện tại 2.1609, cách giá hiện tại khoảng 1,9%. Mốc tham chiếu xa hơn là S2 tại 2.046, còn mức kháng cự R2 được xác định ở 2.1999. Điểm nút then chốt 2.1229 sẽ quyết định hướng đi ngắn hạn của thị trường.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Audiera?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token Audiera (BEAT):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tính tiện ích của token và mức độ áp dụng trong hệ sinh thái Audiera
4. Các thông báo về hợp tác chiến lược và những phát triển của nền tảng
5. Động lực cung ứng, bao gồm việc đốt hoặc phát hành token
6. Tin tức về quy định pháp lý ảnh hưởng đến toàn bộ không gian tiền mã hóa
7. Sự cạnh tranh từ các nền tảng âm thanh dựa trên blockchain tương tự

Tại sao mọi người muốn biết giá Audiera hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Audiera (BEAT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, giám sát xu hướng thị trường và đánh giá hiệu suất đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa sự biến động của thị trường.

Dự đoán giá Audiera

Dự đoán giá Audiera (BEAT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BEAT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Audiera (BEAT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Audiera có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Audiera sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BEAT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Audiera.

Hướng dẫn mua & đầu tư Audiera tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Audiera? Mua BEAT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Audiera. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Audiera (BEAT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Audiera sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Audiera (BEAT)

Bạn có thể làm gì với Audiera

Sở hữu Audiera mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Audiera (BEAT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Audiera (BEAT) là gì

Audiera ($BEAT) tiên phong nền kinh tế tham gia “agent-native”: con người và AI tự trị là những người tham gia bình đẳng. Các agent sở hữu ví, kiếm/chi tiêu on-chain, sáng tạo âm nhạc, thi đấu nhịp điệu — không còn chỉ là công cụ. Được vận hành bởi $BEAT trên BNB Chain để tạo động lực và thịnh vượng chung.

Nguồn Audiera

Để hiểu thêm về Audiera, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Audiera
Block Explorer

Danh mục :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Audiera

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:30:43 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Audiera (BEAT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Audiera

BEAT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BEAT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BEAT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Audiera (BEAT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Audiera theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BEAT/USDT
₫84,064.8464
₫84,064.8464₫84,064.8464
+17.25%
870.46K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,064.81805
₫6,064.81805₫6,064.81805

-8.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫75,113.5360
₫75,113.5360₫75,113.5360

+142.41%

JMDT

JMDT

JMDT

₫26,388.6820
₫26,388.6820₫26,388.6820

+3.55%

STONK

STONK

STONK

₫178.047290
₫178.047290₫178.047290

-3.57%

Squid

Squid

QUID

₫2,350.71895
₫2,350.71895₫2,350.71895

-1.56%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,763.278150
₫4,763.278150₫4,763.278150

+154.23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫75,113.5360
₫75,113.5360₫75,113.5360

+142.41%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫120.522700
₫120.522700₫120.522700

+162.31%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫205.25700
₫205.25700₫205.25700

+30.00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.6655895
₫6.6655895₫6.6655895

+68.86%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BEAT sang VND

Số lượng

BEAT
BEAT
VND
VND

1 BEAT = 84,580.6204 VND