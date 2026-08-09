Giá MANTRA(MANTRA)
Giá MANTRA (MANTRA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005774, biến động 4.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANTRA sang VND là ₫ 0.005774 mỗi MANTRA.
MANTRA hiện xếp hạng #458 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.52M, với nguồn cung lưu hành 5.28B MANTRA. Trong vòng 24 giờ qua, MANTRA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005482 (thấp) đến ₫ 0.005796 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 699.73174007543685645, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 172.53560683227595855.
Về hiệu suất ngắn hạn, MANTRA biến động +0.57% trong giờ qua và -3.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.98K.
No.458
52.84%
MANTRA
Vốn hoá thị trường hiện tại của MANTRA là ₫ 30.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.98K. Nguồn cung lưu hành của MANTRA là 5.28B, với tổng nguồn cung là 7237657438.02854852. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 57.74M.
+0.57%
+4.48%
-3.66%
-3.66%
Theo dõi biến động giá của MANTRA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +6.51628714
|+4.48%
|30 ngày
|₫ -0.000937
|-13.97%
|60 ngày
|₫ -0.001839
|-24.16%
|90 ngày
|₫ -0.005243
|-47.60%
Hôm nay, MANTRA đã biến động ₫ +6.51628714 (+4.48%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000937 (-13.97%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MANTRA đã biến động ₫ -0.001839 (-24.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.005243 (-47.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MANTRA (MANTRA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá MANTRA.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của MANTRA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MANTRA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
MANTRA_USDT在4小时周期内运行于0.005513中枢上方。当前价格0.005626已突破R2阻力位0.005573。价格结构呈现向上发散形态。短期均线组与EMA组均发出买入信号。指标体系在方向上保持一致性。市场处于枢纽点之上的延伸区间。 MACD形成金叉结构，多头动能在快线端集中释放。RSI处于中性区域，指标未出现极端超买读数。KDJ与StochRSI数值配合价格上行。波动率随价格突破中枢而放大，快慢指标同向运行，动能分布集中于上涨一侧。布林带开口状态确认波动扩张。 近端参考价位为R2水平0.005573，该位置距现价约0.9%。下方第一支撑位于S1点位0.005487，距离现价约2.5%。远端防守位设于S2的0.005453。上方缺乏近期历史阻力数据，价格偏离中枢幅度有限，交易区间围绕0.005513展开。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của MANTRA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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MANTRA là một hệ sinh thái tài sản thế giới thực (RWA) được thiết kế để đưa các tài sản tài chính được quản lý lên blockchain. Nó kết hợp cơ sở hạ tầng tài sản ảo được cấp phép với Layer 1 hiệu suất cao, tương thích EVM, được xây dựng chuyên biệt cho RWA được token hóa và các ứng dụng tài sản kỹ thuật số tuân thủ quy định.
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