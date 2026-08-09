Giá MANTRA hôm nay

Giá MANTRA (MANTRA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005774, biến động 4.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANTRA sang VND là ₫ 0.005774 mỗi MANTRA.

MANTRA hiện xếp hạng #458 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.52M, với nguồn cung lưu hành 5.28B MANTRA. Trong vòng 24 giờ qua, MANTRA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005482 (thấp) đến ₫ 0.005796 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 699.73174007543685645, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 172.53560683227595855.

Về hiệu suất ngắn hạn, MANTRA biến động +0.57% trong giờ qua và -3.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.98K.

Thông tin thị trường MANTRA (MANTRA)

Xếp hạng No.458 Vốn hóa thị trường ₫ 30.52M₫ 30.52M ₫ 30.52M Khối lượng (24H) ₫ 61.98K₫ 61.98K ₫ 61.98K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 57.74M₫ 57.74M ₫ 57.74M Nguồn cung lưu thông 5.28B 5.28B 5.28B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 Tỷ lệ lưu hành 52.84% Blockchain công khai MANTRA

Vốn hoá thị trường hiện tại của MANTRA là ₫ 30.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.98K. Nguồn cung lưu hành của MANTRA là 5.28B, với tổng nguồn cung là 7237657438.02854852. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 57.74M.