Giá Mavryk Network theo thời gian thực hôm nay là 0.0458 USD. Theo dõi cập nhật giá MVRK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MVRK dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Mavryk Network(MVRK)

Giá theo thời gian thực 1 MVRK sang USD

$0.0458
+3.85%1D
USD
Biểu đồ giá Mavryk Network (MVRK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:13:11 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Mavryk Network (MVRK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0438
Thấp nhất 24H
$ 0.0642
Cao nhất 24H

$ 0.0438
$ 0.0642
--
--
-2.14%

+3.85%

-24.68%

-24.68%

Giá thời gian thực của Mavryk Network (MVRK) là $ 0.0458. Trong 24 giờ qua, MVRK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0438 và cao nhất là $ 0.0642, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MVRK là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MVRK đã biến động -2.14% trong 1 giờ qua, +3.85% trong 24 giờ và -24.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mavryk Network (MVRK)

--
$ 23.37K
$ 45.80M
--
1,000,000,000
MAVRYK

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mavryk Network là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 23.37K. Nguồn cung lưu hành của MVRK là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.80M.

Lịch sử giá theo USD của Mavryk Network (MVRK)

Theo dõi biến động giá của Mavryk Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.001698+3.85%
30 ngày$ -0.073-61.45%
60 ngày$ +0.0208+83.20%
90 ngày$ +0.0208+83.20%
Biến động giá Mavryk Network hôm nay

Hôm nay, MVRK đã biến động $ +0.001698 (+3.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Mavryk Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.073 (-61.45%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Mavryk Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MVRK đã biến động $ +0.0208 (+83.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Mavryk Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0208 (+83.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Mavryk Network (MVRK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Mavryk Network.

Mavryk Network (MVRK) là gì

Mavryk Network là blockchain Layer-1 thế hệ tiếp theo hỗ trợ mã hóa hơn $10 tỷ tài sản thế giới thực (RWA), với token gốc $MVRK là cốt lõi của hệ sinh thái.

Mavryk Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Mavryk Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MVRK để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Mavryk Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Mavryk Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Mavryk Network (USD)

Mavryk Network (MVRK) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Mavryk Network (MVRK) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Mavryk Network.

Xem ngay dự đoán giá Mavryk Network!

Tokenomics của Mavryk Network (MVRK)

Hiểu rõ tokenomics của Mavryk Network (MVRK) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MVRK ngay!

Cách mua Mavryk Network (MVRK)

Bạn đang tìm cách mua Mavryk Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Mavryk Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MVRK/Tiền tệ địa phương

1 Mavryk Network (MVRK) sang VND
1,205.227
1 Mavryk Network (MVRK) sang AUD
A$0.070532
1 Mavryk Network (MVRK) sang GBP
0.033892
1 Mavryk Network (MVRK) sang EUR
0.039388
1 Mavryk Network (MVRK) sang USD
$0.0458
1 Mavryk Network (MVRK) sang MYR
RM0.193734
1 Mavryk Network (MVRK) sang TRY
1.922684
1 Mavryk Network (MVRK) sang JPY
¥6.9616
1 Mavryk Network (MVRK) sang ARS
ARS$66.763576
1 Mavryk Network (MVRK) sang RUB
3.732242
1 Mavryk Network (MVRK) sang INR
4.02124
1 Mavryk Network (MVRK) sang IDR
Rp763.333028
1 Mavryk Network (MVRK) sang PHP
2.678384
1 Mavryk Network (MVRK) sang EGP
￡E.2.178248
1 Mavryk Network (MVRK) sang BRL
R$0.24732
1 Mavryk Network (MVRK) sang CAD
C$0.063662
1 Mavryk Network (MVRK) sang BDT
5.586684
1 Mavryk Network (MVRK) sang NGN
66.958684
1 Mavryk Network (MVRK) sang COP
$178.21009
1 Mavryk Network (MVRK) sang ZAR
R.0.798294
1 Mavryk Network (MVRK) sang UAH
1.908486
1 Mavryk Network (MVRK) sang TZS
T.Sh.113.647204
1 Mavryk Network (MVRK) sang VES
Bs9.618
1 Mavryk Network (MVRK) sang CLP
$43.51
1 Mavryk Network (MVRK) sang PKR
Rs12.93392
1 Mavryk Network (MVRK) sang KZT
24.623454
1 Mavryk Network (MVRK) sang THB
฿1.502698
1 Mavryk Network (MVRK) sang TWD
NT$1.408808
1 Mavryk Network (MVRK) sang AED
د.إ0.168086
1 Mavryk Network (MVRK) sang CHF
Fr0.036182
1 Mavryk Network (MVRK) sang HKD
HK$0.355866
1 Mavryk Network (MVRK) sang AMD
֏17.487356
1 Mavryk Network (MVRK) sang MAD
.د.م0.422734
1 Mavryk Network (MVRK) sang MXN
$0.844094
1 Mavryk Network (MVRK) sang SAR
ريال0.17175
1 Mavryk Network (MVRK) sang ETB
Br6.885114
1 Mavryk Network (MVRK) sang KES
KSh5.899498
1 Mavryk Network (MVRK) sang JOD
د.أ0.0324722
1 Mavryk Network (MVRK) sang PLN
0.166712
1 Mavryk Network (MVRK) sang RON
лв0.200604
1 Mavryk Network (MVRK) sang SEK
kr0.430978
1 Mavryk Network (MVRK) sang BGN
лв0.076944
1 Mavryk Network (MVRK) sang HUF
Ft15.369106
1 Mavryk Network (MVRK) sang CZK
0.959052
1 Mavryk Network (MVRK) sang KWD
د.ك0.0140148
1 Mavryk Network (MVRK) sang ILS
0.150682
1 Mavryk Network (MVRK) sang BOB
Bs0.315562
1 Mavryk Network (MVRK) sang AZN
0.07786
1 Mavryk Network (MVRK) sang TJS
SM0.42136
1 Mavryk Network (MVRK) sang GEL
0.12366
1 Mavryk Network (MVRK) sang AOA
Kz41.902878
1 Mavryk Network (MVRK) sang BHD
.د.ب0.0172666
1 Mavryk Network (MVRK) sang BMD
$0.0458
1 Mavryk Network (MVRK) sang DKK
kr0.294494
1 Mavryk Network (MVRK) sang HNL
L1.199502
1 Mavryk Network (MVRK) sang MUR
2.082068
1 Mavryk Network (MVRK) sang NAD
$0.79921
1 Mavryk Network (MVRK) sang NOK
kr0.458916
1 Mavryk Network (MVRK) sang NZD
$0.079692
1 Mavryk Network (MVRK) sang PAB
B/.0.0458
1 Mavryk Network (MVRK) sang PGK
K0.191902
1 Mavryk Network (MVRK) sang QAR
ر.ق0.166712
1 Mavryk Network (MVRK) sang RSD
дин.4.627174
1 Mavryk Network (MVRK) sang UZS
soʻm551.807102
1 Mavryk Network (MVRK) sang ALL
L3.811934
1 Mavryk Network (MVRK) sang ANG
ƒ0.081982
1 Mavryk Network (MVRK) sang AWG
ƒ0.08244
1 Mavryk Network (MVRK) sang BBD
$0.0916
1 Mavryk Network (MVRK) sang BAM
KM0.076944
1 Mavryk Network (MVRK) sang BIF
Fr134.6978
1 Mavryk Network (MVRK) sang BND
$0.059082
1 Mavryk Network (MVRK) sang BSD
$0.0458
1 Mavryk Network (MVRK) sang JMD
$7.346778
1 Mavryk Network (MVRK) sang KHR
184.67705
1 Mavryk Network (MVRK) sang KMF
Fr19.4192
1 Mavryk Network (MVRK) sang LAK
995.652154
1 Mavryk Network (MVRK) sang LKR
රු13.857706
1 Mavryk Network (MVRK) sang MDL
L0.776768
1 Mavryk Network (MVRK) sang MGA
Ar205.38094
1 Mavryk Network (MVRK) sang MOP
P0.365484
1 Mavryk Network (MVRK) sang MVR
0.70074
1 Mavryk Network (MVRK) sang MWK
MK79.37598
1 Mavryk Network (MVRK) sang MZN
MT2.92662
1 Mavryk Network (MVRK) sang NPR
रु6.415206
1 Mavryk Network (MVRK) sang PYG
322.5236
1 Mavryk Network (MVRK) sang RWF
Fr66.3642
1 Mavryk Network (MVRK) sang SBD
$0.376934
1 Mavryk Network (MVRK) sang SCR
0.621048
1 Mavryk Network (MVRK) sang SRD
$1.815512
1 Mavryk Network (MVRK) sang SVC
$0.399376
1 Mavryk Network (MVRK) sang SZL
L0.79921
1 Mavryk Network (MVRK) sang TMT
m0.160758
1 Mavryk Network (MVRK) sang TND
د.ت0.1344688
1 Mavryk Network (MVRK) sang TTD
$0.310066
1 Mavryk Network (MVRK) sang UGX
Sh159.5672
1 Mavryk Network (MVRK) sang XAF
Fr25.877
1 Mavryk Network (MVRK) sang XCD
$0.12366
1 Mavryk Network (MVRK) sang XOF
Fr25.877
1 Mavryk Network (MVRK) sang XPF
Fr4.6716
1 Mavryk Network (MVRK) sang BWP
P0.656314
1 Mavryk Network (MVRK) sang BZD
$0.0916
1 Mavryk Network (MVRK) sang CVE
$4.347794
1 Mavryk Network (MVRK) sang DJF
Fr8.1066
1 Mavryk Network (MVRK) sang DOP
$2.911506
1 Mavryk Network (MVRK) sang DZD
د.ج5.976442
1 Mavryk Network (MVRK) sang FJD
$0.10534
1 Mavryk Network (MVRK) sang GNF
Fr398.231
1 Mavryk Network (MVRK) sang GTQ
Q0.349912
1 Mavryk Network (MVRK) sang GYD
$9.557544
1 Mavryk Network (MVRK) sang ISK
kr5.5876

Nguồn Mavryk Network

Để hiểu thêm về Mavryk Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Mavryk Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Mavryk Network

Hôm nay giá của Mavryk Network (MVRK) là bao nhiêu?
Giá MVRK theo thời gian thực bằng USD là 0.0458 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MVRK sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MVRK sang USD là $ 0.0458. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Mavryk Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MVRK là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MVRK là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MVRK là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MVRK là bao nhiêu?
MVRK đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MVRK là bao nhiêu?
MVRK từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của MVRK là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MVRK là $ 23.37K USD.
MVRK có tăng giá trong năm nay không?
MVRK có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MVRK để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Mavryk Network (MVRK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

