Giá Piggycell hôm nay

Giá Piggycell (PIGGY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01708, biến động 0.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIGGY sang VND là ₫ 0.01708 mỗi PIGGY.

Piggycell hiện xếp hạng #1621 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 724.82K, với nguồn cung lưu hành 42.44M PIGGY. Trong vòng 24 giờ qua, PIGGY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0166 (thấp) đến ₫ 0.02415 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 70,376.795306773412370, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 200.68162140918147830.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIGGY biến động +0.11% trong giờ qua và -1.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 29.35K.

Thông tin thị trường Piggycell (PIGGY)

Xếp hạng No.1621 Vốn hóa thị trường ₫ 724.82K₫ 724.82K ₫ 724.82K Khối lượng (24H) ₫ 29.35K₫ 29.35K ₫ 29.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.71M₫ 1.71M ₫ 1.71M Nguồn cung lưu thông 42.44M 42.44M 42.44M Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tỷ lệ lưu hành 42.43% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Piggycell là ₫ 724.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 29.35K. Nguồn cung lưu hành của PIGGY là 42.44M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.71M.