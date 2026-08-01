Giá Neptune hôm nay

Giá Neptune (XNT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1994, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XNT sang VND là ₫ 0.1994 mỗi XNT.

Neptune hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- XNT. Trong vòng 24 giờ qua, XNT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1601 (thấp) đến ₫ 0.2144 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XNT biến động 0.00% trong giờ qua và -11.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.10K.

Thông tin thị trường Neptune (XNT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.10K₫ 1.10K ₫ 1.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 487.62K₫ 487.62K ₫ 487.62K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,445,421 2,445,421 2,445,421 Blockchain công khai NEPTUNE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Neptune là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.10K. Nguồn cung lưu hành của XNT là --, với tổng nguồn cung là 2445421. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 487.62K.