Giá Superform hôm nay

Giá Superform (SUPERFORM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05823, biến động 1.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUPERFORM sang VND là ₫ 0.05823 mỗi SUPERFORM.

Superform hiện xếp hạng #870 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.17M, với nguồn cung lưu hành 191.88M SUPERFORM. Trong vòng 24 giờ qua, SUPERFORM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0573 (thấp) đến ₫ 0.05924 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,891.3945795541399170, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 726.66639798185353405.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUPERFORM biến động -1.09% trong giờ qua và -10.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.66K.

Thông tin thị trường Superform (SUPERFORM)

Xếp hạng No.870 Vốn hóa thị trường ₫ 11.17M₫ 11.17M ₫ 11.17M Khối lượng (24H) ₫ 54.66K₫ 54.66K ₫ 54.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 58.23M₫ 58.23M ₫ 58.23M Nguồn cung lưu thông 191.88M 191.88M 191.88M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 19.18% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Superform là ₫ 11.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.66K. Nguồn cung lưu hành của SUPERFORM là 191.88M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 58.23M.