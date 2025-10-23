Giá Alphabet xStock theo thời gian thực hôm nay là 252.42 USD. Theo dõi cập nhật giá GOOGLX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOOGLX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Alphabet xStock theo thời gian thực hôm nay là 252.42 USD. Theo dõi cập nhật giá GOOGLX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOOGLX dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Alphabet xStock

Giá Alphabet xStock(GOOGLX)

Giá theo thời gian thực 1 GOOGLX sang USD

$252.38
$252.38$252.38
-0.13%1D
USD
Biểu đồ giá Alphabet xStock (GOOGLX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:50:47 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Alphabet xStock (GOOGLX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 249.9
$ 249.9$ 249.9
Thấp nhất 24H
$ 256.74
$ 256.74$ 256.74
Cao nhất 24H

$ 249.9
$ 249.9$ 249.9

$ 256.74
$ 256.74$ 256.74

$ 258.38779037881517
$ 258.38779037881517$ 258.38779037881517

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.37%

-0.13%

+0.86%

+0.86%

Giá thời gian thực của Alphabet xStock (GOOGLX) là $ 252.42. Trong 24 giờ qua, GOOGLX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 249.9 và cao nhất là $ 256.74, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOOGLX là $ 258.38779037881517, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 169.44795144400413.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOOGLX đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -0.13% trong 24 giờ và +0.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1357

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

$ 53.91K
$ 53.91K$ 53.91K

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.22854273
22,599.22854273 22,599.22854273

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alphabet xStock là $ 5.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 53.91K. Nguồn cung lưu hành của GOOGLX là 22.60K, với tổng nguồn cung là 22599.22854273. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.70M.

Lịch sử giá theo USD của Alphabet xStock (GOOGLX)

Theo dõi biến động giá của Alphabet xStock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.3285-0.13%
30 ngày$ -0.57-0.23%
60 ngày$ +45.84+22.18%
90 ngày$ +60.19+31.31%
Biến động giá Alphabet xStock hôm nay

Hôm nay, GOOGLX đã biến động $ -0.3285 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Alphabet xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.57 (-0.23%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Alphabet xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GOOGLX đã biến động $ +45.84 (+22.18%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Alphabet xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +60.19 (+31.31%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Alphabet xStock (GOOGLX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Alphabet xStock.

Alphabet xStock (GOOGLX) là gì

Alphabet xStock (GOOGLx) là chứng chỉ theo dõi (tracker certificate) được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. GOOGLx theo dõi giá cổ phiếu Alphabet Inc. Class A (tài sản cơ sở). GOOGLx được thiết kế nhằm mang đến cho những người tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện quyền tiếp cận hợp quy với giá cổ phiếu Alphabet Inc. Class A, đồng thời vẫn giữ được các lợi ích của công nghệ blockchain.

Alphabet xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Alphabet xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GOOGLX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Alphabet xStock trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Alphabet xStock trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Alphabet xStock (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Alphabet xStock (GOOGLX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Alphabet xStock.

Xem ngay dự đoán giá Alphabet xStock!

Tokenomics của Alphabet xStock (GOOGLX)

Hiểu rõ tokenomics của Alphabet xStock (GOOGLX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GOOGLX ngay!

Cách mua Alphabet xStock (GOOGLX)

Bạn đang tìm cách mua Alphabet xStock? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Alphabet xStock trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GOOGLX/Tiền tệ địa phương

1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang VND
6,642,432.3
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang AUD
A$388.7268
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang GBP
186.7908
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang EUR
217.0812
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang USD
$252.42
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MYR
RM1,067.7366
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TRY
10,594.0674
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang JPY
¥38,367.84
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ARS
ARS$367,957.6824
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang RUB
20,569.7058
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang INR
22,154.9034
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang IDR
Rp4,206,998.3172
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang PHP
14,751.4248
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang EGP
￡E.12,007.6194
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BRL
R$1,363.068
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang CAD
C$350.8638
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BDT
30,790.1916
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang NGN
369,573.1704
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang COP
$982,178.841
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ZAR
R.4,399.6806
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang UAH
10,518.3414
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TZS
T.Sh.626,349.9396
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang VES
Bs53,008.2
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang CLP
$239,799
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang PKR
Rs71,283.408
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang KZT
135,708.5646
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang THB
฿8,284.4244
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TWD
NT$7,761.915
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang AED
د.إ926.3814
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang CHF
Fr199.4118
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang HKD
HK$1,961.3034
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang AMD
֏96,379.0044
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MAD
.د.م2,329.8366
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MXN
$4,654.6248
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SAR
ريال946.575
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ETB
Br37,946.2986
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang KES
KSh32,514.2202
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang JOD
د.أ178.96578
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang PLN
918.8088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang RON
лв1,105.5996
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SEK
kr2,375.2722
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BGN
лв424.0656
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang HUF
Ft84,732.3456
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang CZK
5,285.6748
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang KWD
د.ك77.24052
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ILS
830.4618
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BOB
Bs1,739.1738
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang AZN
429.114
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TJS
SM2,322.264
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang GEL
681.534
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang AOA
Kz230,941.5822
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BHD
.د.ب95.16234
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BMD
$252.42
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang DKK
kr1,623.0606
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang HNL
L6,610.8798
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MUR
11,475.0132
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang NAD
$4,404.729
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang NOK
kr2,529.2484
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang NZD
$439.2108
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang PAB
B/.252.42
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang PGK
K1,057.6398
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang QAR
ر.ق918.8088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang RSD
дин.25,499.4684
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang UZS
soʻm3,041,204.1198
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ALL
L21,008.9166
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ANG
ƒ451.8318
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang AWG
ƒ454.356
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BBD
$504.84
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BAM
KM424.0656
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BIF
Fr742,367.22
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BND
$325.6218
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BSD
$252.42
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang JMD
$40,490.6922
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang KHR
1,017,820.545
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang KMF
Fr107,026.08
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang LAK
5,487,391.1946
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang LKR
රු76,374.7194
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MDL
L4,281.0432
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MGA
Ar1,131,927.006
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MOP
P2,014.3116
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MVR
3,862.026
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MWK
MK437,469.102
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang MZN
MT16,129.638
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang NPR
रु35,356.4694
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang PYG
1,777,541.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang RWF
Fr365,756.58
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SBD
$2,077.4166
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SCR
3,422.8152
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SRD
$10,005.9288
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SVC
$2,201.1024
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang SZL
L4,404.729
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TMT
m885.9942
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TND
د.ت740.34786
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang TTD
$1,708.8834
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang UGX
Sh879,431.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang XAF
Fr142,617.3
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang XCD
$681.534
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang XOF
Fr142,617.3
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang XPF
Fr25,746.84
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BWP
P3,617.1786
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang BZD
$504.84
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang CVE
$23,962.2306
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang DJF
Fr44,678.34
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang DOP
$16,046.3394
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang DZD
د.ج32,938.2858
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang FJD
$580.566
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang GNF
Fr2,194,791.9
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang GTQ
Q1,928.4888
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang GYD
$52,675.0056
1 Alphabet xStock (GOOGLX) sang ISK
kr30,795.24

Nguồn Alphabet xStock

Để hiểu thêm về Alphabet xStock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Alphabet xStock
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Alphabet xStock

Hôm nay giá của Alphabet xStock (GOOGLX) là bao nhiêu?
Giá GOOGLX theo thời gian thực bằng USD là 252.42 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GOOGLX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GOOGLX sang USD là $ 252.42. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Alphabet xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GOOGLX là $ 5.70M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GOOGLX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GOOGLX là 22.60K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOOGLX là bao nhiêu?
GOOGLX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 258.38779037881517 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GOOGLX là bao nhiêu?
GOOGLX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 169.44795144400413 USD.
Khối lượng giao dịch của GOOGLX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GOOGLX là $ 53.91K USD.
GOOGLX có tăng giá trong năm nay không?
GOOGLX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GOOGLX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:50:47 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Alphabet xStock (GOOGLX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

