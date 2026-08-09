Giá Perle hôm nay

Giá Perle (PRL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2994, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRL sang VND là ₫ 0.2994 mỗi PRL.

Perle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PRL. Trong vòng 24 giờ qua, PRL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2951 (thấp) đến ₫ 0.3116 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRL biến động +0.40% trong giờ qua và +18.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 84.45K.

Thông tin thị trường Perle (PRL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 84.45K₫ 84.45K ₫ 84.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 299.40M₫ 299.40M ₫ 299.40M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Perle là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 84.45K. Nguồn cung lưu hành của PRL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 299.40M.