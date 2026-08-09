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Giá Perle theo thời gian thực hôm nay là 0.2994 VND. Vốn hoá thị trường của PRL là -- VND. Theo dõi cập nhật giá PRL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Perle theo thời gian thực hôm nay là 0.2994 VND. Vốn hoá thị trường của PRL là -- VND. Theo dõi cập nhật giá PRL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Perle(PRL)

Giá theo thời gian thực 1 PRL sang VND

₫7,883.974
₫7,883.974₫7,883.974
-0.19%1D
VND
Biểu đồ giá Perle (PRL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:11:38 (UTC+8)

Giá Perle hôm nay

Giá Perle (PRL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2994, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRL sang VND là ₫ 0.2994 mỗi PRL.

Perle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PRL. Trong vòng 24 giờ qua, PRL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2951 (thấp) đến ₫ 0.3116 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRL biến động +0.40% trong giờ qua và +18.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 84.45K.

Thông tin thị trường Perle (PRL)

--
----

₫ 84.45K
₫ 84.45K₫ 84.45K

₫ 299.40M
₫ 299.40M₫ 299.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Perle là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 84.45K. Nguồn cung lưu hành của PRL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 299.40M.

Lịch sử giá Perle theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2951
₫ 0.2951₫ 0.2951
Thấp nhất 24H
₫ 0.3116
₫ 0.3116₫ 0.3116
Cao nhất 24H

₫ 0.2951
₫ 0.2951₫ 0.2951

₫ 0.3116
₫ 0.3116₫ 0.3116

--
----

--
----

+0.40%

-0.19%

+18.66%

+18.66%

Lịch sử giá theo VND của Perle (PRL)

Theo dõi biến động giá của Perle trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -15.008066-0.19%
30 ngày₫ +0.1257+72.36%
60 ngày₫ +0.122+68.77%
90 ngày₫ +0.025+9.11%
Biến động giá Perle hôm nay

Hôm nay, PRL đã biến động ₫ -15.008066 (-0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Perle trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.1257 (+72.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Perle trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PRL đã biến động ₫ +0.122 (+68.77%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Perle trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.025 (+9.11%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Perle (PRL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Perle.

Phân tích Perle

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Perle. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Perle hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường PRL: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

PRL_USDT在4小时周期上运行于0.2797中枢上方，当前价格0.282已突破R1阻力位0.2815。价格目前位于S2至R2区间偏上的位置，枢纽体系显示多方在短期结构中占据优势。技术指标的一致性也指向多头占优的格局，价格已稳守关键分水岭。 MACD指标形成金叉，动能柱转为正值，表明买盘力量开始逐步聚集。RSI处于中性区域，尚未出现超买信号，上涨空间尚未被完全透支。均线组与EMA组暂无明确的方向指引，快慢指标呈现分层状态，短期波动率维持正常水平，未见极端发散迹象。 近期重点关注R2价位0.2835，距离当前价格仅0.0015，将成为即时测试的目标。下方R1价位0.2815则转化为第一道防守位，距离现价0.0005。若出现回调，中枢0.2797将提供次级支撑，距离现价0.0023。远端参考S1价位0.2777，作为结构性底部边界。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Dự đoán giá Perle

Dự đoán giá Perle (PRL) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PRL vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Perle (PRL) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Perle có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Perle sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PRL cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Perle.

Hướng dẫn mua & đầu tư Perle tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Perle? Mua PRL nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Perle. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Perle (PRL).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Perle sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Perle (PRL)

Bạn có thể làm gì với Perle

Sở hữu Perle mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Perle (PRL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Perle (PRL) là gì

Perle là lớp trí tuệ độc lập dành cho AI, với dữ liệu được con người xác minh và kiểm toán.

Nguồn Perle

Để hiểu thêm về Perle, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Perle
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Perle

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:11:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Perle (PRL)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Perle

PRL USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PRL với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PRL USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Perle (PRL) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Perle theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PRL/USDC
₫7,897.1315
₫7,897.1315₫7,897.1315
-0.09%
189.15K (USDT)
PRL/USDT
₫7,894.5
₫7,894.5₫7,894.5
-0.09%
281.36K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán PRL sang VND

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PRL
PRL
VND
VND

1 PRL = 7,878.711 VND