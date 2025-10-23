Giá Tesla xStock theo thời gian thực hôm nay là 427.45 USD. Theo dõi cập nhật giá TSLAX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TSLAX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Tesla xStock theo thời gian thực hôm nay là 427.45 USD. Theo dõi cập nhật giá TSLAX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TSLAX dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Tesla xStock

Giá Tesla xStock(TSLAX)

Giá theo thời gian thực 1 TSLAX sang USD

-1.74%1D
USD
Biểu đồ giá Tesla xStock (TSLAX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:45:37 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Tesla xStock (TSLAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 421.37
Thấp nhất 24H
$ 445.8
Cao nhất 24H

$ 421.37
$ 445.8
$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
+0.59%

-1.73%

-1.63%

-1.63%

Giá thời gian thực của Tesla xStock (TSLAX) là $ 427.45. Trong 24 giờ qua, TSLAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 421.37 và cao nhất là $ 445.8, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TSLAX là $ 474.6824248978316, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 290.2836164741007.

Về hiệu suất ngắn hạn, TSLAX đã biến động +0.59% trong 1 giờ qua, -1.73% trong 24 giờ và -1.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tesla xStock (TSLAX)

No.600

$ 37.61M
$ 137.77K
$ 37.61M
88.00K
--
87,998.21616169
87,998.21616169 87,998.21616169

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tesla xStock là $ 37.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 137.77K. Nguồn cung lưu hành của TSLAX là 88.00K, với tổng nguồn cung là 87998.21616169. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.61M.

Lịch sử giá theo USD của Tesla xStock (TSLAX)

Theo dõi biến động giá của Tesla xStock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -7.5693-1.73%
30 ngày$ -7.56-1.74%
60 ngày$ +86.19+25.25%
90 ngày$ +118.94+38.55%
Biến động giá Tesla xStock hôm nay

Hôm nay, TSLAX đã biến động $ -7.5693 (-1.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tesla xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -7.56 (-1.74%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tesla xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TSLAX đã biến động $ +86.19 (+25.25%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tesla xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +118.94 (+38.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tesla xStock (TSLAX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tesla xStock.

Tesla xStock (TSLAX) là gì

Tesla xStock (TSLAx) là chứng chỉ theo dõi (tracker certificate) được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. TSLAx theo dõi giá cổ phiếu Tesla, Inc. (tài sản cơ sở). TSLAx được thiết kế nhằm mang đến cho những người tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện quyền tiếp cận hợp quy với giá cổ phiếu Tesla, Inc., đồng thời vẫn giữ được các lợi ích của công nghệ blockchain.

Tesla xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Tesla xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TSLAX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Tesla xStock trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Tesla xStock trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Tesla xStock (USD)

Tesla xStock (TSLAX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Tesla xStock (TSLAX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Tesla xStock.

Xem ngay dự đoán giá Tesla xStock!

Tokenomics của Tesla xStock (TSLAX)

Hiểu rõ tokenomics của Tesla xStock (TSLAX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TSLAX ngay!

Cách mua Tesla xStock (TSLAX)

Bạn đang tìm cách mua Tesla xStock? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Tesla xStock trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TSLAX/Tiền tệ địa phương

1 Tesla xStock (TSLAX) sang VND
11,248,346.75
1 Tesla xStock (TSLAX) sang AUD
A$658.273
1 Tesla xStock (TSLAX) sang GBP
316.313
1 Tesla xStock (TSLAX) sang EUR
367.607
1 Tesla xStock (TSLAX) sang USD
$427.45
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MYR
RM1,803.839
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TRY
17,944.351
1 Tesla xStock (TSLAX) sang JPY
¥64,972.4
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ARS
ARS$623,102.414
1 Tesla xStock (TSLAX) sang RUB
34,832.9005
1 Tesla xStock (TSLAX) sang INR
37,521.561
1 Tesla xStock (TSLAX) sang IDR
Rp7,124,163.817
1 Tesla xStock (TSLAX) sang PHP
25,022.923
1 Tesla xStock (TSLAX) sang EGP
￡E.20,329.522
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BRL
R$2,308.23
1 Tesla xStock (TSLAX) sang CAD
C$594.1555
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BDT
52,183.096
1 Tesla xStock (TSLAX) sang NGN
624,923.351
1 Tesla xStock (TSLAX) sang COP
$1,663,229.3225
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ZAR
R.7,450.4535
1 Tesla xStock (TSLAX) sang UAH
17,824.665
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TZS
T.Sh.1,060,665.881
1 Tesla xStock (TSLAX) sang VES
Bs89,764.5
1 Tesla xStock (TSLAX) sang CLP
$406,077.5
1 Tesla xStock (TSLAX) sang PKR
Rs120,882.86
1 Tesla xStock (TSLAX) sang KZT
229,933.904
1 Tesla xStock (TSLAX) sang THB
฿14,028.909
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TWD
NT$13,161.1855
1 Tesla xStock (TSLAX) sang AED
د.إ1,568.7415
1 Tesla xStock (TSLAX) sang CHF
Fr337.6855
1 Tesla xStock (TSLAX) sang HKD
HK$3,321.2865
1 Tesla xStock (TSLAX) sang AMD
֏163,208.959
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MAD
.د.م3,945.3635
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MXN
$7,882.178
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SAR
ريال1,602.9375
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ETB
Br64,091.853
1 Tesla xStock (TSLAX) sang KES
KSh55,111.1285
1 Tesla xStock (TSLAX) sang JOD
د.أ303.06205
1 Tesla xStock (TSLAX) sang PLN
1,560.1925
1 Tesla xStock (TSLAX) sang RON
лв1,872.231
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SEK
kr4,022.3045
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BGN
лв718.116
1 Tesla xStock (TSLAX) sang HUF
Ft143,486.416
1 Tesla xStock (TSLAX) sang CZK
8,950.803
1 Tesla xStock (TSLAX) sang KWD
د.ك130.7997
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ILS
1,406.3105
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BOB
Bs2,945.1305
1 Tesla xStock (TSLAX) sang AZN
726.665
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TJS
SM3,932.54
1 Tesla xStock (TSLAX) sang GEL
1,154.115
1 Tesla xStock (TSLAX) sang AOA
Kz391,078.2795
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BHD
.د.ب160.7212
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BMD
$427.45
1 Tesla xStock (TSLAX) sang DKK
kr2,748.5035
1 Tesla xStock (TSLAX) sang HNL
L11,212.0135
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MUR
19,431.877
1 Tesla xStock (TSLAX) sang NAD
$7,459.0025
1 Tesla xStock (TSLAX) sang NOK
kr4,283.049
1 Tesla xStock (TSLAX) sang NZD
$743.763
1 Tesla xStock (TSLAX) sang PAB
B/.427.45
1 Tesla xStock (TSLAX) sang PGK
K1,795.29
1 Tesla xStock (TSLAX) sang QAR
ر.ق1,551.6435
1 Tesla xStock (TSLAX) sang RSD
дин.43,189.548
1 Tesla xStock (TSLAX) sang UZS
soʻm5,149,998.8155
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ALL
L35,559.5655
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ANG
ƒ765.1355
1 Tesla xStock (TSLAX) sang AWG
ƒ769.41
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BBD
$854.9
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BAM
KM718.116
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BIF
Fr1,257,130.45
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BND
$551.4105
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BSD
$427.45
1 Tesla xStock (TSLAX) sang JMD
$68,618.5485
1 Tesla xStock (TSLAX) sang KHR
1,723,585.2625
1 Tesla xStock (TSLAX) sang KMF
Fr181,238.8
1 Tesla xStock (TSLAX) sang LAK
9,292,391.1185
1 Tesla xStock (TSLAX) sang LKR
රු129,448.958
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MDL
L7,275.199
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MGA
Ar1,908,256.486
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MOP
P3,415.3255
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MVR
6,539.985
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MWK
MK739,531.245
1 Tesla xStock (TSLAX) sang MZN
MT27,314.055
1 Tesla xStock (TSLAX) sang NPR
रु59,924.2155
1 Tesla xStock (TSLAX) sang PYG
3,031,475.4
1 Tesla xStock (TSLAX) sang RWF
Fr619,375.05
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SBD
$3,517.9135
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SCR
5,796.222
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SRD
$16,944.118
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SVC
$3,731.6385
1 Tesla xStock (TSLAX) sang SZL
L7,459.0025
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TMT
m1,500.3495
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TND
د.ت1,254.9932
1 Tesla xStock (TSLAX) sang TTD
$2,893.8365
1 Tesla xStock (TSLAX) sang UGX
Sh1,489,235.8
1 Tesla xStock (TSLAX) sang XAF
Fr241,509.25
1 Tesla xStock (TSLAX) sang XCD
$1,154.115
1 Tesla xStock (TSLAX) sang XOF
Fr241,509.25
1 Tesla xStock (TSLAX) sang XPF
Fr43,599.9
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BWP
P6,129.633
1 Tesla xStock (TSLAX) sang BZD
$854.9
1 Tesla xStock (TSLAX) sang CVE
$40,612.0245
1 Tesla xStock (TSLAX) sang DJF
Fr75,658.65
1 Tesla xStock (TSLAX) sang DOP
$27,121.7025
1 Tesla xStock (TSLAX) sang DZD
د.ج55,773.676
1 Tesla xStock (TSLAX) sang FJD
$983.135
1 Tesla xStock (TSLAX) sang GNF
Fr3,716,677.75
1 Tesla xStock (TSLAX) sang GTQ
Q3,265.718
1 Tesla xStock (TSLAX) sang GYD
$89,272.9325
1 Tesla xStock (TSLAX) sang ISK
kr52,148.9

Nguồn Tesla xStock

Để hiểu thêm về Tesla xStock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Tesla xStock
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tesla xStock

Hôm nay giá của Tesla xStock (TSLAX) là bao nhiêu?
Giá TSLAX theo thời gian thực bằng USD là 427.45 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TSLAX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TSLAX sang USD là $ 427.45. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Tesla xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TSLAX là $ 37.61M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TSLAX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TSLAX là 88.00K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TSLAX là bao nhiêu?
TSLAX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 474.6824248978316 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TSLAX là bao nhiêu?
TSLAX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 290.2836164741007 USD.
Khối lượng giao dịch của TSLAX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TSLAX là $ 137.77K USD.
TSLAX có tăng giá trong năm nay không?
TSLAX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TSLAX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:45:37 (UTC+8)

Thông tin hàng đầu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

