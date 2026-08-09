Giá REAL hôm nay

Giá REAL (ASSET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.26271, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASSET sang VND là ₫ 0.26271 mỗi ASSET.

REAL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ASSET. Trong vòng 24 giờ qua, ASSET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.25761 (thấp) đến ₫ 0.26987 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASSET biến động -0.03% trong giờ qua và +0.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 444.14K.

Thông tin thị trường REAL (ASSET)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 444.14K₫ 444.14K ₫ 444.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 262.71M₫ 262.71M ₫ 262.71M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của REAL là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 444.14K. Nguồn cung lưu hành của ASSET là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 262.71M.