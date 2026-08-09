Giá Coinweb hôm nay

Giá Coinweb (CWEB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007137, biến động 1.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CWEB sang VND là ₫ 0.0007137 mỗi CWEB.

Coinweb hiện xếp hạng #1472 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.75M, với nguồn cung lưu hành 2.46B CWEB. Trong vòng 24 giờ qua, CWEB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0007127 (thấp) đến ₫ 0.0007257 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,028.8884335024141315, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 22.96814833080338540.

Về hiệu suất ngắn hạn, CWEB biến động -0.06% trong giờ qua và -2.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.51K.

Thông tin thị trường Coinweb (CWEB)

Xếp hạng No.1472 Vốn hóa thị trường ₫ 1.75M₫ 1.75M ₫ 1.75M Khối lượng (24H) ₫ 55.51K₫ 55.51K ₫ 55.51K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.42M₫ 5.42M ₫ 5.42M Nguồn cung lưu thông 2.46B 2.46B 2.46B Tổng cung 7,597,398,622.55741 7,597,398,622.55741 7,597,398,622.55741 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coinweb là ₫ 1.75M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.51K. Nguồn cung lưu hành của CWEB là 2.46B, với tổng nguồn cung là 7597398622.55741. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.42M.