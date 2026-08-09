Giá Convex Finance(CVX)
Giá Convex Finance (CVX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.603, biến động 5.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CVX sang VND là ₫ 1.603 mỗi CVX.
Convex Finance hiện xếp hạng #157 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 157.29M, với nguồn cung lưu hành 98.12M CVX. Trong vòng 24 giờ qua, CVX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.497 (thấp) đến ₫ 1.603 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,649,639.40743850867855, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,477.1619857136542725.
Về hiệu suất ngắn hạn, CVX biến động +4.42% trong giờ qua và +23.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 76.42K.
No.157
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Convex Finance là ₫ 157.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 76.42K. Nguồn cung lưu hành của CVX là 98.12M, với tổng nguồn cung là 99973690.31021002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 160.26M.
+4.42%
+5.09%
+23.21%
+23.21%
Theo dõi biến động giá của Convex Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2,050.76458
|+5.09%
|30 ngày
|₫ +0.343
|+27.22%
|60 ngày
|₫ +0.389
|+32.04%
|90 ngày
|₫ -0.251
|-13.54%
Hôm nay, CVX đã biến động ₫ +2,050.76458 (+5.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.343 (+27.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CVX đã biến động ₫ +0.389 (+32.04%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.251 (-13.54%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Convex Finance (CVX)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Convex Finance.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Convex Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CVX: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
CVX_USDT在4小时周期内运行于1.521水平，价格位于中枢1.5119上方。当前价位处于S1与R1构成的震荡区间内。枢纽体系显示价格贴近阻力位R1（1.5289）。从结构上看，市场呈现多空平衡状态。均线组未提供明确的方向性指引。MACD指标形成死叉信号，RSI指标处于中性区域，动能分布呈现分散特征，快慢指标出现分层现象。波动率维持低位运行。近端阻力位R1位于1.5289，距离现价0.0079；下方支撑位S1位于1.4919，距离现价0.0291；远端参考位S2位于1.4749。关键价位间距表明上行空间受限，而下行缓冲空间相对充足。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Convex Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Convex Finance (CVX) là một nền tảng phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum, được thiết kế để tối ưu hóa tương tác với giao thức Curve Finance. Nó nhằm mục đích đơn giản hóa việc staking và yield farming cho những người sở hữu Token DAO Curve (CRV), cung cấp một lựa chọn thay thế cho việc tương tác trực tiếp với nền tảng Curve. Những người sở hữu CVX có thể bỏ phiếu về các đề xuất quản trị và kiếm được phần thưởng dưới dạng token CVX. Nền tảng sử dụng một mô hình tokenomics độc đáo nơi người dùng nhận được token Convex (CVX) và token Curve (CRV) dưới dạng phần thưởng cho việc staking token cung cấp thanh khoản của họ. Hệ thống phần thưởng kép này đã đặt Convex Finance trở thành một đối tác quan trọng trong hệ sinh thái DeFi, đặc biệt là cho những người dùng đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ yield farming.
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Sở hữu Convex Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Convex cho phép các nhà cung cấp thanh khoản Curve.fi kiếm được phí giao dịch và yêu cầu CRV được tăng cường mà không cần tự khóa CRV. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể nhận được phần thưởng khai thác thanh khoản và CRV được tăng cường với nỗ lực tối thiểu.
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