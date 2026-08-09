Giá Convex Finance hôm nay

Giá Convex Finance (CVX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.603, biến động 5.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CVX sang VND là ₫ 1.603 mỗi CVX.

Convex Finance hiện xếp hạng #157 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 157.29M, với nguồn cung lưu hành 98.12M CVX. Trong vòng 24 giờ qua, CVX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.497 (thấp) đến ₫ 1.603 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,649,639.40743850867855, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,477.1619857136542725.

Về hiệu suất ngắn hạn, CVX biến động +4.42% trong giờ qua và +23.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 76.42K.

Thông tin thị trường Convex Finance (CVX)

Xếp hạng No.157 Vốn hóa thị trường ₫ 157.29M₫ 157.29M ₫ 157.29M Khối lượng (24H) ₫ 76.42K₫ 76.42K ₫ 76.42K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 160.26M₫ 160.26M ₫ 160.26M Nguồn cung lưu thông 98.12M 98.12M 98.12M Tổng cung 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Convex Finance là ₫ 157.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 76.42K. Nguồn cung lưu hành của CVX là 98.12M, với tổng nguồn cung là 99973690.31021002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 160.26M.