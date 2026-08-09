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Giá Convex Finance theo thời gian thực hôm nay là 1.603 VND. Vốn hoá thị trường của CVX là 157,286,866.95621927468 VND. Theo dõi cập nhật giá CVX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Convex Finance theo thời gian thực hôm nay là 1.603 VND. Vốn hoá thị trường của CVX là 157,286,866.95621927468 VND. Theo dõi cập nhật giá CVX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Convex Finance(CVX)

Giá theo thời gian thực 1 CVX sang VND

₫42,340.835
₫42,340.835₫42,340.835
+5.09%1D
VND
Biểu đồ giá Convex Finance (CVX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:32:36 (UTC+8)

Giá Convex Finance hôm nay

Giá Convex Finance (CVX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.603, biến động 5.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CVX sang VND là ₫ 1.603 mỗi CVX.

Convex Finance hiện xếp hạng #157 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 157.29M, với nguồn cung lưu hành 98.12M CVX. Trong vòng 24 giờ qua, CVX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.497 (thấp) đến ₫ 1.603 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,649,639.40743850867855, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,477.1619857136542725.

Về hiệu suất ngắn hạn, CVX biến động +4.42% trong giờ qua và +23.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 76.42K.

Thông tin thị trường Convex Finance (CVX)

No.157

₫ 157.29M
₫ 157.29M₫ 157.29M

₫ 76.42K
₫ 76.42K₫ 76.42K

₫ 160.26M
₫ 160.26M₫ 160.26M

98.12M
98.12M 98.12M

99,973,690.31021002
99,973,690.31021002 99,973,690.31021002

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Convex Finance là ₫ 157.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 76.42K. Nguồn cung lưu hành của CVX là 98.12M, với tổng nguồn cung là 99973690.31021002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 160.26M.

Lịch sử giá Convex Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.497
₫ 1.497₫ 1.497
Thấp nhất 24H
₫ 1.603
₫ 1.603₫ 1.603
Cao nhất 24H

₫ 1.497
₫ 1.497₫ 1.497

₫ 1.603
₫ 1.603₫ 1.603

₫ 1,649,639.40743850867855
₫ 1,649,639.40743850867855₫ 1,649,639.40743850867855

₫ 19,477.1619857136542725
₫ 19,477.1619857136542725₫ 19,477.1619857136542725

+4.42%

+5.09%

+23.21%

+23.21%

Lịch sử giá theo VND của Convex Finance (CVX)

Theo dõi biến động giá của Convex Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2,050.76458+5.09%
30 ngày₫ +0.343+27.22%
60 ngày₫ +0.389+32.04%
90 ngày₫ -0.251-13.54%
Biến động giá Convex Finance hôm nay

Hôm nay, CVX đã biến động ₫ +2,050.76458 (+5.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Convex Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.343 (+27.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Convex Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CVX đã biến động ₫ +0.389 (+32.04%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Convex Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.251 (-13.54%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Convex Finance (CVX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Convex Finance.

Phân tích Convex Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Convex Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Convex Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CVX: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

CVX_USDT在4小时周期内运行于1.521水平，价格位于中枢1.5119上方。当前价位处于S1与R1构成的震荡区间内。枢纽体系显示价格贴近阻力位R1（1.5289）。从结构上看，市场呈现多空平衡状态。均线组未提供明确的方向性指引。MACD指标形成死叉信号，RSI指标处于中性区域，动能分布呈现分散特征，快慢指标出现分层现象。波动率维持低位运行。近端阻力位R1位于1.5289，距离现价0.0079；下方支撑位S1位于1.4919，距离现价0.0291；远端参考位S2位于1.4749。关键价位间距表明上行空间受限，而下行缓冲空间相对充足。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Convex Finance?

Giá CVX bị ảnh hưởng bởi: 1) Hiệu suất của hệ sinh thái Curve Finance và giá trị token CRV, 2) Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong giao thức Convex, 3) Phần thưởng farming lợi suất và tỷ lệ APY, 4) Tâm lý thị trường DeFi và xu hướng mining thanh khoản, 5) Các đề xuất quản trị và cập nhật giao thức, 6) Sự cạnh tranh từ các công cụ tối ưu hóa lợi suất khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá Convex Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Convex Finance (CVX) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, tối ưu hóa farming lợi suất và phân tích tâm lý thị trường. Những người nắm giữ CVX cần biết giá hiện tại để tính toán lợi nhuận, đánh giá phần thưởng staking cũng như xác định điểm vào/ra hợp lý cho các chiến lược DeFi.

Dự đoán giá Convex Finance

Dự đoán giá Convex Finance (CVX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CVX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Convex Finance (CVX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Convex Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Convex Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CVX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Convex Finance.

Giới thiệu Convex Finance

Convex Finance (CVX) là một nền tảng phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum, được thiết kế để tối ưu hóa tương tác với giao thức Curve Finance. Nó nhằm mục đích đơn giản hóa việc staking và yield farming cho những người sở hữu Token DAO Curve (CRV), cung cấp một lựa chọn thay thế cho việc tương tác trực tiếp với nền tảng Curve. Những người sở hữu CVX có thể bỏ phiếu về các đề xuất quản trị và kiếm được phần thưởng dưới dạng token CVX. Nền tảng sử dụng một mô hình tokenomics độc đáo nơi người dùng nhận được token Convex (CVX) và token Curve (CRV) dưới dạng phần thưởng cho việc staking token cung cấp thanh khoản của họ. Hệ thống phần thưởng kép này đã đặt Convex Finance trở thành một đối tác quan trọng trong hệ sinh thái DeFi, đặc biệt là cho những người dùng đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ yield farming.

Hướng dẫn mua & đầu tư Convex Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Convex Finance? Mua CVX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Convex Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Convex Finance (CVX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Convex Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Convex Finance (CVX)

Bạn có thể làm gì với Convex Finance

Sở hữu Convex Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Convex Finance (CVX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Convex Finance (CVX) là gì

Convex cho phép các nhà cung cấp thanh khoản Curve.fi kiếm được phí giao dịch và yêu cầu CRV được tăng cường mà không cần tự khóa CRV. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể nhận được phần thưởng khai thác thanh khoản và CRV được tăng cường với nỗ lực tối thiểu.

Nguồn Convex Finance

Để hiểu thêm về Convex Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Convex Finance
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Convex Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:32:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Convex Finance (CVX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Convex Finance

CVX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CVX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CVX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Convex Finance (CVX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Convex Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CVX/USDT
₫42,182.945
₫42,182.945₫42,182.945
+4.77%
49.89K (USDT)

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CVX sang VND

Số lượng

CVX
CVX
VND
VND

1 CVX = 42,182.945 VND