Giá 0x(ZRX)
Giá 0x (ZRX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08218, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZRX sang VND là ₫ 0.08218 mỗi ZRX.
0x hiện xếp hạng #290 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 69.72M, với nguồn cung lưu hành 848.40M ZRX. Trong vòng 24 giờ qua, ZRX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08198 (thấp) đến ₫ 0.08333 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 66,614.053593873973755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,053.29405382080318160.
Về hiệu suất ngắn hạn, ZRX biến động -0.04% trong giờ qua và +4.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.05K.
No.290
84.83%
2017-08-17 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của 0x là ₫ 69.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.05K. Nguồn cung lưu hành của ZRX là 848.40M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 82.18M.
-0.04%
-0.13%
+4.99%
+4.99%
Theo dõi biến động giá của 0x trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -2.8149962
|-0.13%
|30 ngày
|₫ -0.00639
|-7.22%
|60 ngày
|₫ -0.00276
|-3.25%
|90 ngày
|₫ -0.044
|-34.88%
Hôm nay, ZRX đã biến động ₫ -2.8149962 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00639 (-7.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZRX đã biến động ₫ -0.00276 (-3.25%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.044 (-34.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của 0x. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZRX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ZRX_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,0796. Mức giá hiện tại 0,08015 nằm giữa vùng kháng cự R1 ở 0,08 và R2 ở 0,0804. Giá cả đang nằm ở nửa trên của hệ thống trung tâm; nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy sự sắp xếp mua vào, trong khi cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì hình thái điều chỉnh dao động. Chỉ báo MACD đã tạo ra giao cắt giảm, hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa xuất hiện tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI đều có xu hướng giảm, cho thấy lực mua và lực bán đang chuyển dịch ở vùng giá cao; đồng thời, độ biến động thị trường cũng dần thu hẹp do dải Bollinger co lại, khiến thị trường bước vào giai đoạn tĩnh lặng trước khi xác định hướng đi tiếp theo. Kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,0804, cách giá hiện tại khoảng 0,3%; nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 0,0808. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới nằm ở 0,08, cách giá hiện tại khoảng 0,18%. Mức hỗ trợ then chốt nằm tại trung tâm 0,0796, cách giá hiện tại khoảng 0,68%. Nếu phá vỡ mức này, mức hỗ trợ tham khảo tiếp theo sẽ là S1 ở 0,0792. Hiện tại, các mức giá tập trung khá dày đặc; cần quan sát kết quả cuộc chiến xung quanh ngưỡng 0,08 để xác nhận hướng đi ngắn hạn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của 0x có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
0x (ZRX) là một giao thức mở cho phép trao đổi tài sản ngang hàng trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để tạo điều kiện trao đổi tài sản dựa trên Ethereum với độ ma sát thấp, đóng vai trò như một lớp cơ sở hạ tầng quan trọng cho nền kinh tế token đang nở rộ bằng cách cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trao đổi tùy chỉnh của riêng họ với nhiều ứng dụng hướng đến người dùng. ZRX là token tiện ích bản địa của giao thức 0x, và được sử dụng để quản lý hệ thống nâng cấp của giao thức, cho phép các hợp đồng thông minh cơ bản của nó được thay thế và cải tiến theo thời gian.
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Sở hữu 0x mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua 0x (ZRX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
0X là một giao thức mã nguồn mở dành cho các sàn giao dịch phi tập trung trên Ethereum để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch không đáng tin cậy và có độ ma sát thấp đối với các tài sản Ethereum như mã thông báo ERC20. Giao thức được thiết kế để phục vụ như một tiêu chuẩn mở và mô-đun chung để tạo điều kiện cho khả năng tương tác giữa các ứng dụng phi tập trung (DApps) với khả năng giao dịch.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
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