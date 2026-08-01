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Giá 0x theo thời gian thực hôm nay là 0.08218 VND. Vốn hoá thị trường của ZRX là 69,721,229.5389037167712 VND. Theo dõi cập nhật giá ZRX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá 0x theo thời gian thực hôm nay là 0.08218 VND. Vốn hoá thị trường của ZRX là 69,721,229.5389037167712 VND. Theo dõi cập nhật giá ZRX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá 0x(ZRX)

Giá theo thời gian thực 1 ZRX sang VND

₫2,162.5667
₫2,162.5667₫2,162.5667
-0.13%1D
VND
Biểu đồ giá 0x (ZRX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:13:11 (UTC+8)

Giá 0x hôm nay

Giá 0x (ZRX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08218, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZRX sang VND là ₫ 0.08218 mỗi ZRX.

0x hiện xếp hạng #290 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 69.72M, với nguồn cung lưu hành 848.40M ZRX. Trong vòng 24 giờ qua, ZRX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08198 (thấp) đến ₫ 0.08333 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 66,614.053593873973755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,053.29405382080318160.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZRX biến động -0.04% trong giờ qua và +4.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.05K.

Thông tin thị trường 0x (ZRX)

No.290

₫ 69.72M
₫ 69.72M₫ 69.72M

₫ 56.05K
₫ 56.05K₫ 56.05K

₫ 82.18M
₫ 82.18M₫ 82.18M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

₫ 1,315.75
₫ 1,315.75₫ 1,315.75

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của 0x là ₫ 69.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.05K. Nguồn cung lưu hành của ZRX là 848.40M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 82.18M.

Lịch sử giá 0x theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.08198
₫ 0.08198₫ 0.08198
Thấp nhất 24H
₫ 0.08333
₫ 0.08333₫ 0.08333
Cao nhất 24H

₫ 0.08198
₫ 0.08198₫ 0.08198

₫ 0.08333
₫ 0.08333₫ 0.08333

₫ 66,614.053593873973755
₫ 66,614.053593873973755₫ 66,614.053593873973755

₫ 2,053.29405382080318160
₫ 2,053.29405382080318160₫ 2,053.29405382080318160

-0.04%

-0.13%

+4.99%

+4.99%

Lịch sử giá theo VND của 0x (ZRX)

Theo dõi biến động giá của 0x trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -2.8149962-0.13%
30 ngày₫ -0.00639-7.22%
60 ngày₫ -0.00276-3.25%
90 ngày₫ -0.044-34.88%
Biến động giá 0x hôm nay

Hôm nay, ZRX đã biến động ₫ -2.8149962 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá 0x trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00639 (-7.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá 0x trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZRX đã biến động ₫ -0.00276 (-3.25%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá 0x trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.044 (-34.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của 0x (ZRX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá 0x.

Phân tích 0x

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của 0x. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường 0x hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZRX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ZRX_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,0796. Mức giá hiện tại 0,08015 nằm giữa vùng kháng cự R1 ở 0,08 và R2 ở 0,0804. Giá cả đang nằm ở nửa trên của hệ thống trung tâm; nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy sự sắp xếp mua vào, trong khi cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì hình thái điều chỉnh dao động. Chỉ báo MACD đã tạo ra giao cắt giảm, hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa xuất hiện tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI đều có xu hướng giảm, cho thấy lực mua và lực bán đang chuyển dịch ở vùng giá cao; đồng thời, độ biến động thị trường cũng dần thu hẹp do dải Bollinger co lại, khiến thị trường bước vào giai đoạn tĩnh lặng trước khi xác định hướng đi tiếp theo. Kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,0804, cách giá hiện tại khoảng 0,3%; nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 0,0808. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới nằm ở 0,08, cách giá hiện tại khoảng 0,18%. Mức hỗ trợ then chốt nằm tại trung tâm 0,0796, cách giá hiện tại khoảng 0,68%. Nếu phá vỡ mức này, mức hỗ trợ tham khảo tiếp theo sẽ là S1 ở 0,0792. Hiện tại, các mức giá tập trung khá dày đặc; cần quan sát kết quả cuộc chiến xung quanh ngưỡng 0,08 để xác nhận hướng đi ngắn hạn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá 0x?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token 0x (ZRX):

1. Mức độ áp dụng của giao thức – Việc ngày càng nhiều DEX sử dụng giao thức 0x làm tăng nhu cầu đối với ZRX.
2. Sự phát triển của thị trường DeFi – Khối lượng giao dịch phi tập trung gia tăng giúp thúc đẩy tính tiện ích của token.
3. Kinh tế học token – Các khoản thưởng staking và sự tham gia vào quá trình quản trị thúc đẩy nhu cầu đối với ZRX.
4. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có tác động đến giá cả của ZRX.
5. Cạnh tranh – Các giao thức DEX khác ảnh hưởng đến thị phần của 0x.
6. Diễn biến quy định – Những thay đổi trong chính sách liên quan đến DeFi và DEX có thể tác động đến ZRX.
7. Nâng cấp kỹ thuật – Các cải tiến về giao thức giúp nâng cao chức năng và hiệu suất.
8. Thông báo hợp tác – Những tích hợp mới mở rộng phạm vi tiếp cận của hệ sinh thái.

Tại sao mọi người muốn biết giá 0x hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của 0x (ZRX) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách có lợi nhuận. Còn các nhà đầu tư theo dõi biến động hàng ngày để đánh giá hiệu quả đầu tư và điều chỉnh lại danh mục nắm giữ.

Dự đoán giá 0x

Dự đoán giá 0x (ZRX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ZRX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá 0x (ZRX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của 0x có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá 0x sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ZRX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá 0x.

Giới thiệu 0x

0x (ZRX) là một giao thức mở cho phép trao đổi tài sản ngang hàng trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để tạo điều kiện trao đổi tài sản dựa trên Ethereum với độ ma sát thấp, đóng vai trò như một lớp cơ sở hạ tầng quan trọng cho nền kinh tế token đang nở rộ bằng cách cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trao đổi tùy chỉnh của riêng họ với nhiều ứng dụng hướng đến người dùng. ZRX là token tiện ích bản địa của giao thức 0x, và được sử dụng để quản lý hệ thống nâng cấp của giao thức, cho phép các hợp đồng thông minh cơ bản của nó được thay thế và cải tiến theo thời gian.

Hướng dẫn mua & đầu tư 0x tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với 0x? Mua ZRX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua 0x. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua 0x (ZRX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và 0x sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua 0x (ZRX)

Bạn có thể làm gì với 0x

Sở hữu 0x mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua 0x (ZRX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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0x (ZRX) là gì

0X là một giao thức mã nguồn mở dành cho các sàn giao dịch phi tập trung trên Ethereum để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch không đáng tin cậy và có độ ma sát thấp đối với các tài sản Ethereum như mã thông báo ERC20. Giao thức được thiết kế để phục vụ như một tiêu chuẩn mở và mô-đun chung để tạo điều kiện cho khả năng tương tác giữa các ứng dụng phi tập trung (DApps) với khả năng giao dịch.

Nguồn 0x

Để hiểu thêm về 0x, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức 0x
Block Explorer

Danh mục :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về 0x

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:13:11 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành 0x (ZRX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về 0x

ZRX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ZRX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ZRX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường 0x (ZRX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá 0x theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ZRX/USDT
₫2,163.6193
₫2,163.6193₫2,163.6193
-0.04%
680.07K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ZRX sang VND

Số lượng

ZRX
ZRX
VND
VND

1 ZRX = 2,162.5667 VND