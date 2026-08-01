Giá 0x hôm nay

Giá 0x (ZRX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08218, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZRX sang VND là ₫ 0.08218 mỗi ZRX.

0x hiện xếp hạng #290 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 69.72M, với nguồn cung lưu hành 848.40M ZRX. Trong vòng 24 giờ qua, ZRX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08198 (thấp) đến ₫ 0.08333 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 66,614.053593873973755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,053.29405382080318160.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZRX biến động -0.04% trong giờ qua và +4.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.05K.

Thông tin thị trường 0x (ZRX)

Xếp hạng No.290 Vốn hóa thị trường ₫ 69.72M₫ 69.72M ₫ 69.72M Khối lượng (24H) ₫ 56.05K₫ 56.05K ₫ 56.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 82.18M₫ 82.18M ₫ 82.18M Nguồn cung lưu thông 848.40M 848.40M 848.40M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 84.83% Ngày phát hành 2017-08-17 00:00:00 Giá phát hành ₫ 1,315.75₫ 1,315.75 ₫ 1,315.75 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của 0x là ₫ 69.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.05K. Nguồn cung lưu hành của ZRX là 848.40M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 82.18M.