Giá FUNToken hôm nay

Giá FUNToken (FUNTOKEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0042664, biến động 9.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FUNTOKEN sang VND là ₫ 0.0042664 mỗi FUNTOKEN.

FUNToken hiện xếp hạng #659 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 46.10M, với nguồn cung lưu hành 10.81B FUNTOKEN. Trong vòng 24 giờ qua, FUNTOKEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0038581 (thấp) đến ₫ 0.0043053 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,890.6279559433454325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 8.53404085276697085.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUNTOKEN biến động +2.25% trong giờ qua và -13.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.23K.

Thông tin thị trường FUNToken (FUNTOKEN)

Xếp hạng No.659 Vốn hóa thị trường ₫ 46.10M₫ 46.10M ₫ 46.10M Khối lượng (24H) ₫ 77.23K₫ 77.23K ₫ 77.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 46.10M₫ 46.10M ₫ 46.10M Nguồn cung lưu thông 10.81B 10.81B 10.81B Tổng cung 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của FUNToken là ₫ 46.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.23K. Nguồn cung lưu hành của FUNTOKEN là 10.81B, với tổng nguồn cung là 10806201658.39802549. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.10M.