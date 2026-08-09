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Giá FUNToken theo thời gian thực hôm nay là 0.0042664 VND. Vốn hoá thị trường của FUNTOKEN là 46,103,578.755389335950536 VND. Theo dõi cập nhật giá FUNTOKEN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FUNToken theo thời gian thực hôm nay là 0.0042664 VND. Vốn hoá thị trường của FUNTOKEN là 46,103,578.755389335950536 VND. Theo dõi cập nhật giá FUNTOKEN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá FUNToken(FUNTOKEN)

Giá theo thời gian thực 1 FUNTOKEN sang VND

₫112.7571435
₫112.7571435₫112.7571435
+9.44%1D
VND
Biểu đồ giá FUNToken (FUNTOKEN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:25:27 (UTC+8)

Giá FUNToken hôm nay

Giá FUNToken (FUNTOKEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0042664, biến động 9.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FUNTOKEN sang VND là ₫ 0.0042664 mỗi FUNTOKEN.

FUNToken hiện xếp hạng #659 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 46.10M, với nguồn cung lưu hành 10.81B FUNTOKEN. Trong vòng 24 giờ qua, FUNTOKEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0038581 (thấp) đến ₫ 0.0043053 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,890.6279559433454325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 8.53404085276697085.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUNTOKEN biến động +2.25% trong giờ qua và -13.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.23K.

Thông tin thị trường FUNToken (FUNTOKEN)

No.659

₫ 46.10M
₫ 46.10M₫ 46.10M

₫ 77.23K
₫ 77.23K₫ 77.23K

₫ 46.10M
₫ 46.10M₫ 46.10M

10.81B
10.81B 10.81B

10,806,201,658.39802549
10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của FUNToken là ₫ 46.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.23K. Nguồn cung lưu hành của FUNTOKEN là 10.81B, với tổng nguồn cung là 10806201658.39802549. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.10M.

Lịch sử giá FUNToken theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0038581
₫ 0.0038581₫ 0.0038581
Thấp nhất 24H
₫ 0.0043053
₫ 0.0043053₫ 0.0043053
Cao nhất 24H

₫ 0.0038581
₫ 0.0038581₫ 0.0038581

₫ 0.0043053
₫ 0.0043053₫ 0.0043053

₫ 8,890.6279559433454325
₫ 8,890.6279559433454325₫ 8,890.6279559433454325

₫ 8.53404085276697085
₫ 8.53404085276697085₫ 8.53404085276697085

+2.25%

+9.44%

-13.64%

-13.64%

Lịch sử giá theo VND của FUNToken (FUNTOKEN)

Theo dõi biến động giá của FUNToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +9.726127875+9.44%
30 ngày₫ +0.000967+29.30%
60 ngày₫ +0.0022803+114.81%
90 ngày₫ +0.0036906+640.95%
Biến động giá FUNToken hôm nay

Hôm nay, FUNTOKEN đã biến động ₫ +9.726127875 (+9.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FUNToken trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000967 (+29.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FUNToken trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FUNTOKEN đã biến động ₫ +0.0022803 (+114.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FUNToken trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0036906 (+640.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FUNToken (FUNTOKEN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FUNToken.

Phân tích FUNToken

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FUNToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FUNToken?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá FUNToken:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ áp dụng và sử dụng trên các nền tảng trò chơi/giải trí
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp nền tảng
5. Tin tức liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến token tiện ích
6. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
7. Tính tiện ích của token và nhu cầu sử dụng các dịch vụ trong lĩnh vực trò chơi
8. Sự tương tác của cộng đồng và mức độ lan tỏa trên mạng xã hội
9. Những phát triển kỹ thuật và cập nhật nền tảng
10. Động lực cung ứng và cấu trúc tokenomics

Tại sao mọi người muốn biết giá FUNToken hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FUNToken hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá giá trị danh mục đầu tư, phân tích xu hướng thị trường và quản lý rủi ro. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tốt sự biến động của thị trường, đánh giá hiệu suất đầu tư cũng như xác định các điểm vào/ra hợp lý nhất trong đồng tiền điện tử tập trung vào lĩnh vực game này.

Dự đoán giá FUNToken

Dự đoán giá FUNToken (FUNTOKEN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FUNTOKEN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FUNToken (FUNTOKEN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FUNToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FUNToken sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FUNTOKEN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FUNToken.

Giới thiệu FUNToken

FunFair (FUN) là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm cung cấp trải nghiệm casino chất lượng cao, chi phí thấp, minh bạch và 'Đảm Bảo Công Bằng'. Token tiện ích bản địa của nền tảng, FUN, là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái và được sử dụng cho mọi khía cạnh của trải nghiệm chơi game trên nền tảng. Token FUN cung cấp năng lượng cho mọi khía cạnh của nền tảng và giao thức casino dựa trên Ethereum của FunFair. Những thay đổi trong tính năng hoặc quy tắc của nền tảng được điều chỉnh bởi những người sở hữu token FUN, thể hiện một giao thức quản trị dân chủ. Nền tảng FunFair và token FUN của nó cung cấp một môi trường chơi game phi tập trung, nơi không cần đến sự can thiệp của bên trung gian, và người chơi có thể hoàn toàn tin tưởng vào tính toàn vẹn của những trò chơi mà họ đang tham gia.

Hướng dẫn mua & đầu tư FUNToken tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FUNToken? Mua FUNTOKEN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FUNToken. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FUNToken (FUNTOKEN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FUNToken sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FUNToken (FUNTOKEN)

Bạn có thể làm gì với FUNToken

Sở hữu FUNToken mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FUNToken (FUNTOKEN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

FUNToken (FUNTOKEN) là gì

Dựa trên Ethereum và Polygon, FUNToken blockchain được tạo ra như một giải pháp giao dịch nhanh chóng, minh bạch và thực sự công bằng cho hệ sinh thái iGaming và người chơi.

Nguồn FUNToken

Để hiểu thêm về FUNToken, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức FUNToken
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FUNToken

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:25:27 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FUNToken (FUNTOKEN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FUNToken

FUNTOKEN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FUNTOKEN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FUNTOKEN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FUNToken (FUNTOKEN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FUNToken theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FUNTOKEN/USDT
₫113.1676575
₫113.1676575₫113.1676575
+9.78%
19.42M (USDT)
FUNTOKEN/USDC
₫113.04924
₫113.04924₫113.04924
+9.26%
15.88M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FUNTOKEN sang VND

Số lượng

FUNTOKEN
FUNTOKEN
VND
VND

1 FUNTOKEN = 112.270316 VND