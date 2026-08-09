Giá FUNToken(FUNTOKEN)
Giá FUNToken (FUNTOKEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0042664, biến động 9.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FUNTOKEN sang VND là ₫ 0.0042664 mỗi FUNTOKEN.
FUNToken hiện xếp hạng #659 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 46.10M, với nguồn cung lưu hành 10.81B FUNTOKEN. Trong vòng 24 giờ qua, FUNTOKEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0038581 (thấp) đến ₫ 0.0043053 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,890.6279559433454325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 8.53404085276697085.
Về hiệu suất ngắn hạn, FUNTOKEN biến động +2.25% trong giờ qua và -13.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.23K.
No.659
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của FUNToken là ₫ 46.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.23K. Nguồn cung lưu hành của FUNTOKEN là 10.81B, với tổng nguồn cung là 10806201658.39802549. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.10M.
+2.25%
+9.44%
-13.64%
-13.64%
Theo dõi biến động giá của FUNToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +9.726127875
|+9.44%
|30 ngày
|₫ +0.000967
|+29.30%
|60 ngày
|₫ +0.0022803
|+114.81%
|90 ngày
|₫ +0.0036906
|+640.95%
Hôm nay, FUNTOKEN đã biến động ₫ +9.726127875 (+9.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000967 (+29.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FUNTOKEN đã biến động ₫ +0.0022803 (+114.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0036906 (+640.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FUNToken (FUNTOKEN)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá FUNToken.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FUNToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của FUNToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
FunFair (FUN) là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm cung cấp trải nghiệm casino chất lượng cao, chi phí thấp, minh bạch và 'Đảm Bảo Công Bằng'. Token tiện ích bản địa của nền tảng, FUN, là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái và được sử dụng cho mọi khía cạnh của trải nghiệm chơi game trên nền tảng. Token FUN cung cấp năng lượng cho mọi khía cạnh của nền tảng và giao thức casino dựa trên Ethereum của FunFair. Những thay đổi trong tính năng hoặc quy tắc của nền tảng được điều chỉnh bởi những người sở hữu token FUN, thể hiện một giao thức quản trị dân chủ. Nền tảng FunFair và token FUN của nó cung cấp một môi trường chơi game phi tập trung, nơi không cần đến sự can thiệp của bên trung gian, và người chơi có thể hoàn toàn tin tưởng vào tính toàn vẹn của những trò chơi mà họ đang tham gia.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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