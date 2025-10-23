SLIMEX (SLX) là gì

"Slime nhỏ, tác động lớn – Mỗi lần đào mở khoá bước tiếp theo." SLIMEX là hệ sinh thái game Web3 tương tác được hỗ trợ bởi $SLX, bắt nguồn từ tựa game idle RPG nổi tiếng Slime Miner và mở rộng thông qua IP Slime trong các trò chơi và dịch vụ. Dự án kết hợp khả năng tiếp cận quy mô Web2 với quyền sở hữu Web3, mang đến lối chơi theo mùa, tích hợp NFT và phần thưởng có thể mở rộng. Với hơn 22 triệu người dùng và 150,000+ người chơi mỗi ngày, SLIMEX đang xây dựng mạng lưới thế hệ tiếp theo - nơi trò chơi, nhà sáng tạo và nền kinh tế tương tác cùng phát triển.

SLIMEX đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC!



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra khả năng stake SLX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về SLIMEX trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.



Dự đoán giá SLIMEX (USD)

SLIMEX (SLX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản SLIMEX (SLX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho SLIMEX.

Xem ngay dự đoán giá SLIMEX!

Tokenomics của SLIMEX (SLX)

Hiểu rõ tokenomics của SLIMEX (SLX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SLX ngay!

Cách mua SLIMEX (SLX)

Bạn đang tìm cách mua SLIMEX? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua SLIMEX trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SLX/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn SLIMEX

Để hiểu thêm về SLIMEX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SLIMEX Hôm nay giá của SLIMEX (SLX) là bao nhiêu? Giá SLX theo thời gian thực bằng USD là 0.00916 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của SLX sang USD là bao nhiêu? $ 0.00916 . Truy cập Giá hiện tại của SLX sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của SLIMEX là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của SLX là $ 15.87M USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của SLX là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của SLX là 1.73B USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SLX là bao nhiêu? SLX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.0201275829066775 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SLX là bao nhiêu? SLX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.005582250839159196 USD . Khối lượng giao dịch của SLX là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SLX là $ 1.04M USD . SLX có tăng giá trong năm nay không? SLX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SLX để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành SLIMEX (SLX)

Thông tin hàng đầu

