Giá ForTON hôm nay

Giá ForTON (FRT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 14.74, biến động 11.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRT sang VND là ₫ 14.74 mỗi FRT.

ForTON hiện xếp hạng #4017 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 FRT. Trong vòng 24 giờ qua, FRT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 14.17 (thấp) đến ₫ 16.83 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,931,758.33073422966367525, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 39,730.22730749964373825.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRT biến động -0.95% trong giờ qua và -13.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 74.62K.

Thông tin thị trường ForTON (FRT)

Xếp hạng No.4017 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 74.62K₫ 74.62K ₫ 74.62K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.37M₫ 7.37M ₫ 7.37M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 500,000 500,000 500,000 Tổng cung 499,644 499,644 499,644 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai TONCOIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của ForTON là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 74.62K. Nguồn cung lưu hành của FRT là 0.00, với tổng nguồn cung là 499644. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.37M.