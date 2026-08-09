Giá Metal Blockchain hôm nay

Giá Metal Blockchain (METAL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.102, biến động 2.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá METAL sang VND là ₫ 0.102 mỗi METAL.

Metal Blockchain hiện xếp hạng #3778 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 METAL. Trong vòng 24 giờ qua, METAL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0986 (thấp) đến ₫ 0.10281 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 43,325.9815134936367290, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 928.37942214415649680.

Về hiệu suất ngắn hạn, METAL biến động 0.00% trong giờ qua và +3.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 4.03K.

Thông tin thị trường Metal Blockchain (METAL)

Xếp hạng No.3778 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 4.03K₫ 4.03K ₫ 4.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 34.00M₫ 34.00M ₫ 34.00M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 333,333,333 333,333,333 333,333,333 Blockchain công khai PROTO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metal Blockchain là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 4.03K. Nguồn cung lưu hành của METAL là 0.00, với tổng nguồn cung là 333333333. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.00M.