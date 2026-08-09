Giá Ethereum Classic hôm nay

Giá Ethereum Classic (ETC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 6.48, biến động 0.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETC sang VND là ₫ 6.48 mỗi ETC.

Ethereum Classic hiện xếp hạng #53 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.02B, với nguồn cung lưu hành 157.11M ETC. Trong vòng 24 giờ qua, ETC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 6.47 (thấp) đến ₫ 6.59 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,635,589.65655920, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11,906.11685022711759910.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETC biến động -0.31% trong giờ qua và -2.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 37.59K.

Thông tin thị trường Ethereum Classic (ETC)

Xếp hạng No.53 Vốn hóa thị trường ₫ 1.02B₫ 1.02B ₫ 1.02B Khối lượng (24H) ₫ 37.59K₫ 37.59K ₫ 37.59K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.37B₫ 1.37B ₫ 1.37B Nguồn cung lưu thông 157.11M 157.11M 157.11M Nguồn cung tối đa 210,700,000 210,700,000 210,700,000 Tổng cung 210,700,000 210,700,000 210,700,000 Tỷ lệ lưu hành 74.56% Thị phần 0.05% Ngày phát hành 2015-11-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 19,796.7745₫ 19,796.7745 ₫ 19,796.7745 Blockchain công khai ETC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ethereum Classic là ₫ 1.02B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 37.59K. Nguồn cung lưu hành của ETC là 157.11M, với tổng nguồn cung là 210700000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.37B.