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Giá Ethereum Classic theo thời gian thực hôm nay là 6.48 VND. Vốn hoá thị trường của ETC là 1,018,058,840.759475792 VND. Theo dõi cập nhật giá ETC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Ethereum Classic theo thời gian thực hôm nay là 6.48 VND. Vốn hoá thị trường của ETC là 1,018,058,840.759475792 VND. Theo dõi cập nhật giá ETC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Ethereum Classic(ETC)

Giá theo thời gian thực 1 ETC sang VND

₫170,784.35
₫170,784.35₫170,784.35
-0.91%1D
VND
Biểu đồ giá Ethereum Classic (ETC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:04:15 (UTC+8)

Giá Ethereum Classic hôm nay

Giá Ethereum Classic (ETC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 6.48, biến động 0.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETC sang VND là ₫ 6.48 mỗi ETC.

Ethereum Classic hiện xếp hạng #53 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.02B, với nguồn cung lưu hành 157.11M ETC. Trong vòng 24 giờ qua, ETC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 6.47 (thấp) đến ₫ 6.59 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,635,589.65655920, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11,906.11685022711759910.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETC biến động -0.31% trong giờ qua và -2.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 37.59K.

Thông tin thị trường Ethereum Classic (ETC)

No.53

₫ 1.02B
₫ 1.02B₫ 1.02B

₫ 37.59K
₫ 37.59K₫ 37.59K

₫ 1.37B
₫ 1.37B₫ 1.37B

157.11M
157.11M 157.11M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

74.56%

0.05%

2015-11-01 00:00:00

₫ 19,796.7745
₫ 19,796.7745₫ 19,796.7745

ETC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ethereum Classic là ₫ 1.02B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 37.59K. Nguồn cung lưu hành của ETC là 157.11M, với tổng nguồn cung là 210700000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.37B.

Lịch sử giá Ethereum Classic theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 6.47
₫ 6.47₫ 6.47
Thấp nhất 24H
₫ 6.59
₫ 6.59₫ 6.59
Cao nhất 24H

₫ 6.47
₫ 6.47₫ 6.47

₫ 6.59
₫ 6.59₫ 6.59

₫ 4,635,589.65655920
₫ 4,635,589.65655920₫ 4,635,589.65655920

₫ 11,906.11685022711759910
₫ 11,906.11685022711759910₫ 11,906.11685022711759910

-0.31%

-0.91%

-2.71%

-2.71%

Lịch sử giá theo VND của Ethereum Classic (ETC)

Theo dõi biến động giá của Ethereum Classic trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1,568.4101-0.91%
30 ngày₫ -0.61-8.61%
60 ngày₫ -0.41-5.96%
90 ngày₫ -3.23-33.27%
Biến động giá Ethereum Classic hôm nay

Hôm nay, ETC đã biến động ₫ -1,568.4101 (-0.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ethereum Classic trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.61 (-8.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ethereum Classic trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ETC đã biến động ₫ -0.41 (-5.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ethereum Classic trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -3.23 (-33.27%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ethereum Classic (ETC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ethereum Classic.

Phân tích Ethereum Classic

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ethereum Classic. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Ethereum Classic hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ETC: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

ETC_USDT在4小时周期内运行于中枢6.5286附近。价格位于S1与R1构成的窄幅区间内。枢纽点重合度较高，显示市场结构正在收敛。当前价位处于多空平衡带的中心位置。均线系统呈现短期多头排列趋势。MACD指标形成金叉，确认动能向上。RSI指数处于中性区域，尚未出现极端值。快慢指标同向运行，表明短期内买盘占据优势。波动率维持低位，等待方向选择。 上方R1阻力位为6.5613，距离现价约0.03；下方S1支撑位为6.5123，距离现价约0.02。远端R2阻力位6.5776可作为上行参考，近端S2支撑位6.4796则构成下行防线。关键价位分布紧凑，限制了单边行情的幅度。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Ethereum Classic?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá Ethereum Classic (ETC):

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Biến động giá Bitcoin (hiệu ứng tương quan)
3. Sự thay đổi về an ninh mạng và tỷ lệ băm (hash rate)
4. Các cập nhật phát triển và cải tiến giao thức
5. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
6. Tin tức về quy định và các vấn đề tuân thủ
7. Cạnh tranh từ các nền tảng hợp đồng thông minh khác
8. Lợi nhuận khai thác và sự ủng hộ của thợ đào
9. Việc niêm yết và hủy niêm yết trên các sàn giao dịch
10. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử

Những yếu tố này tương tác với nhau, tạo nên sự biến động giá trên thị trường ETC.

Tại sao mọi người muốn biết giá Ethereum Classic hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Ethereum Classic (ETC) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Những biến động về giá giúp các nhà giao dịch nhận diện được cơ hội cũng như rủi ro trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Dự đoán giá Ethereum Classic

Dự đoán giá Ethereum Classic (ETC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ETC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Ethereum Classic (ETC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Ethereum Classic có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Ethereum Classic sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ETC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Ethereum Classic.

Giới thiệu Ethereum Classic

Ethereum Classic (ETC) là một loại tiền điện tử dựa trên mã nguồn mở, blockchain, hỗ trợ hợp đồng thông minh. Nó được tạo ra vào năm 2016 sau một hard fork từ mạng Ethereum (ETH) gốc, do những bất đồng về cách xử lý cuộc tấn công DAO. ETC hoạt động dưới cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW), tương tự như Bitcoin, và nó duy trì blockchain Ethereum gốc, giữ nguyên các hồ sơ giao dịch cũ. Mục đích chung của ETC là tạo điều kiện cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và các thỏa thuận thông qua blockchain của nó, cho phép các nhà phát triển xây dựng và quản lý các ứng dụng và người dùng tương tác với chúng. Mô hình phát hành tài sản của nó được giới hạn, với tổng cung tối đa là 210 triệu ETC.

Hướng dẫn mua & đầu tư Ethereum Classic tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Ethereum Classic? Mua ETC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Ethereum Classic. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Ethereum Classic (ETC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Ethereum Classic sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Ethereum Classic (ETC)

Bạn có thể làm gì với Ethereum Classic

Sở hữu Ethereum Classic mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Ethereum Classic (ETC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Ethereum Classic (ETC) là gì

Ethereum Classic là một nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung với các ứng dụng được lập trình đầy đủ, không trục trặc, không kiểm duyệt, không gian lận và không bị bên thứ ba can thiệp. Ethereum Classic là sự tiếp nối của chuỗi khối Ethereum ban đầu - lưu giữ lịch sử không bị sửa đổi của phiên bản cổ điển; không bị can thiệp từ bên ngoài và can thiệp chủ quan vào các giao dịch.

Whitepaper

Nguồn Ethereum Classic

Để hiểu thêm về Ethereum Classic, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Ethereum Classic
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ethereum Classic

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:04:15 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Ethereum Classic (ETC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Ethereum Classic

ETC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ETC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ETC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Ethereum Classic (ETC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ethereum Classic theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ETC/USDT
₫171,047.5
₫171,047.5₫171,047.5
-0.76%
6.15K (USDT)
ETC/USDC
₫170,810.665
₫170,810.665₫170,810.665
-1.00%
8.35K (USDT)
ETC/BTC
₫2.6315
₫2.6315₫2.6315
-0.59%
1.19K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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ETC
ETC
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VND

1 ETC = 170,521.2 VND