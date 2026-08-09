Giá Ethereum Classic(ETC)
Giá Ethereum Classic (ETC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 6.48, biến động 0.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETC sang VND là ₫ 6.48 mỗi ETC.
Ethereum Classic hiện xếp hạng #53 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.02B, với nguồn cung lưu hành 157.11M ETC. Trong vòng 24 giờ qua, ETC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 6.47 (thấp) đến ₫ 6.59 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,635,589.65655920, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 11,906.11685022711759910.
Về hiệu suất ngắn hạn, ETC biến động -0.31% trong giờ qua và -2.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 37.59K.
No.53
74.56%
0.05%
2015-11-01 00:00:00
ETC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Ethereum Classic là ₫ 1.02B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 37.59K. Nguồn cung lưu hành của ETC là 157.11M, với tổng nguồn cung là 210700000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.37B.
-0.31%
-0.91%
-2.71%
-2.71%
Theo dõi biến động giá của Ethereum Classic trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1,568.4101
|-0.91%
|30 ngày
|₫ -0.61
|-8.61%
|60 ngày
|₫ -0.41
|-5.96%
|90 ngày
|₫ -3.23
|-33.27%
Hôm nay, ETC đã biến động ₫ -1,568.4101 (-0.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.61 (-8.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ETC đã biến động ₫ -0.41 (-5.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -3.23 (-33.27%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ethereum Classic (ETC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ethereum Classic.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Ethereum Classic. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ETC: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
ETC_USDT在4小时周期内运行于中枢6.5286附近。价格位于S1与R1构成的窄幅区间内。枢纽点重合度较高，显示市场结构正在收敛。当前价位处于多空平衡带的中心位置。均线系统呈现短期多头排列趋势。MACD指标形成金叉，确认动能向上。RSI指数处于中性区域，尚未出现极端值。快慢指标同向运行，表明短期内买盘占据优势。波动率维持低位，等待方向选择。 上方R1阻力位为6.5613，距离现价约0.03；下方S1支撑位为6.5123，距离现价约0.02。远端R2阻力位6.5776可作为上行参考，近端S2支撑位6.4796则构成下行防线。关键价位分布紧凑，限制了单边行情的幅度。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Ethereum Classic có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ethereum Classic (ETC) là một loại tiền điện tử dựa trên mã nguồn mở, blockchain, hỗ trợ hợp đồng thông minh. Nó được tạo ra vào năm 2016 sau một hard fork từ mạng Ethereum (ETH) gốc, do những bất đồng về cách xử lý cuộc tấn công DAO. ETC hoạt động dưới cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW), tương tự như Bitcoin, và nó duy trì blockchain Ethereum gốc, giữ nguyên các hồ sơ giao dịch cũ. Mục đích chung của ETC là tạo điều kiện cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và các thỏa thuận thông qua blockchain của nó, cho phép các nhà phát triển xây dựng và quản lý các ứng dụng và người dùng tương tác với chúng. Mô hình phát hành tài sản của nó được giới hạn, với tổng cung tối đa là 210 triệu ETC.
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Sở hữu Ethereum Classic mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Ethereum Classic (ETC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ethereum Classic là một nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung với các ứng dụng được lập trình đầy đủ, không trục trặc, không kiểm duyệt, không gian lận và không bị bên thứ ba can thiệp. Ethereum Classic là sự tiếp nối của chuỗi khối Ethereum ban đầu - lưu giữ lịch sử không bị sửa đổi của phiên bản cổ điển; không bị can thiệp từ bên ngoài và can thiệp chủ quan vào các giao dịch.
Để hiểu thêm về Ethereum Classic, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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