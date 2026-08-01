Giá WINK hôm nay

Giá WINK (WIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00003139, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WIN sang VND là ₫ 0.00003139 mỗi WIN.

WINK hiện xếp hạng #765 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.19M, với nguồn cung lưu hành 993.70B WIN. Trong vòng 24 giờ qua, WIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00003031 (thấp) đến ₫ 0.00003147 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 78.02029090, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.42661150216281535.

Về hiệu suất ngắn hạn, WIN biến động +0.03% trong giờ qua và +11.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.81K.

Thông tin thị trường WINK (WIN)

Xếp hạng No.765 Vốn hóa thị trường ₫ 31.19M₫ 31.19M ₫ 31.19M Khối lượng (24H) ₫ 53.81K₫ 53.81K ₫ 53.81K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 31.19M₫ 31.19M ₫ 31.19M Nguồn cung lưu thông 993.70B 993.70B 993.70B Nguồn cung tối đa 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 Tổng cung 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 Tỷ lệ lưu hành 99.99% Ngày phát hành 2019-07-29 00:00:00 Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của WINK là ₫ 31.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.81K. Nguồn cung lưu hành của WIN là 993.70B, với tổng nguồn cung là 993701854154.286054. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.19M.