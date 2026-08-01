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Giá WINK theo thời gian thực hôm nay là 0.00003139 VND. Vốn hoá thị trường của WIN là 31,192,301.20190303923506 VND. Theo dõi cập nhật giá WIN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá WINK theo thời gian thực hôm nay là 0.00003139 VND. Vốn hoá thị trường của WIN là 31,192,301.20190303923506 VND. Theo dõi cập nhật giá WIN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá WINK(WIN)

Giá theo thời gian thực 1 WIN sang VND

₫0.82602785
₫0.82602785₫0.82602785
+0.06%1D
VND
Biểu đồ giá WINK (WIN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:41:38 (UTC+8)

Giá WINK hôm nay

Giá WINK (WIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00003139, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WIN sang VND là ₫ 0.00003139 mỗi WIN.

WINK hiện xếp hạng #765 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.19M, với nguồn cung lưu hành 993.70B WIN. Trong vòng 24 giờ qua, WIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00003031 (thấp) đến ₫ 0.00003147 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 78.02029090, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.42661150216281535.

Về hiệu suất ngắn hạn, WIN biến động +0.03% trong giờ qua và +11.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.81K.

Thông tin thị trường WINK (WIN)

No.765

₫ 31.19M
₫ 31.19M₫ 31.19M

₫ 53.81K
₫ 53.81K₫ 53.81K

₫ 31.19M
₫ 31.19M₫ 31.19M

993.70B
993.70B 993.70B

993,701,859,243.3864
993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864

993,701,854,154.286054
993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054

99.99%

2019-07-29 00:00:00

TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của WINK là ₫ 31.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.81K. Nguồn cung lưu hành của WIN là 993.70B, với tổng nguồn cung là 993701854154.286054. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.19M.

Lịch sử giá WINK theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00003031
₫ 0.00003031₫ 0.00003031
Thấp nhất 24H
₫ 0.00003147
₫ 0.00003147₫ 0.00003147
Cao nhất 24H

₫ 0.00003031
₫ 0.00003031₫ 0.00003031

₫ 0.00003147
₫ 0.00003147₫ 0.00003147

₫ 78.02029090
₫ 78.02029090₫ 78.02029090

₫ 0.42661150216281535
₫ 0.42661150216281535₫ 0.42661150216281535

+0.03%

+0.06%

+11.11%

+11.11%

Lịch sử giá theo VND của WINK (WIN)

Theo dõi biến động giá của WINK trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.0004953195+0.06%
30 ngày₫ +0.0000104+49.54%
60 ngày₫ +0.00001434+84.10%
90 ngày₫ +0.00000874+38.58%
Biến động giá WINK hôm nay

Hôm nay, WIN đã biến động ₫ +0.0004953195 (+0.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá WINK trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000104 (+49.54%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá WINK trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WIN đã biến động ₫ +0.00001434 (+84.10%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá WINK trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.00000874 (+38.58%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của WINK (WIN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá WINK.

Phân tích WINK

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của WINK. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường WINK hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WIN: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

WIN_USDT在4小时周期内呈现多空分化格局。当前价格为1.941E-5，位于中枢支撑位1.893E-5上方，处于R1阻力1.918E-5与R2阻力1.946E-5之间的窄幅区间内。MA及EMA均线组仍维持买入信号，价格运行于短期均线支撑之上。 MACD指标显示死叉信号，且均线组出现背离现象。RSI指数维持在中性区间波动，短期动能较为分散。快慢指标尚未形成一致的方向，多空力量呈现胶着状态。 R2阻力1.946E-5距离当前价格仅0.26%，构成近端压制；下方S1支撑1.864E-5距当前价格3.97%，中枢支撑1.893E-5距当前价格2.47%，形成分层防守结构；而S2支撑1.839E-5距当前价格5.25%，则作为远端参考价位。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá WINK?

Giá của WINkTRON (WIN) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Hiệu suất của hệ sinh thái TRON – WIN hoạt động trên blockchain TRON.
2. Mức độ áp dụng trong lĩnh vực game và DeFi – WIN cung cấp năng lượng cho các nền tảng game và hoạt động yield farming.
3. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking.
4. Tâm lý thị trường đối với các token ngành game.
5. Mối tương quan với giá TRON (TRX).
6. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa.
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các token ngành game/cờ bạc.
8. Các mối quan hệ đối tác và tích hợp với các nền tảng khác.
9. Cơ chế cung ứng token và cơ chế đốt token.
10. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá WINK hôm nay?

Mọi người muốn biết giá WIN hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà đầu tư cần có giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Giám sát giá trị và hiệu suất của các khoản đầu tư.
3. Định thời điểm thị trường – Xác định điểm vào/ra lệnh giao dịch.
4. Quản lý rủi ro – Đánh giá mức lỗ/lãi để xác định quy mô vị thế.

Dự đoán giá WINK

Dự đoán giá WINK (WIN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WIN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá WINK (WIN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của WINK có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá WINK sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WIN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá WINK.

Giới thiệu WINK

WINk (WIN) là một nền tảng game dựa trên blockchain cho phép người dùng chơi game, giao lưu và cược trên nhiều hệ sinh thái blockchain khác nhau. Mục đích chính của nó là cung cấp một nền tảng phi tập trung cho một loạt các trò chơi, bao gồm cả những trò chơi liên quan đến đánh bạc, xã hội và trò chơi dựa trên kỹ năng. WINk sử dụng token WIN để cược và quản lý, cho phép người giữ token kiếm được cổ tức từ lợi nhuận của nền tảng và tham gia vào quá trình ra quyết định. Nền tảng hoạt động trên blockchain TRON, tận dụng khả năng xử lý lớn và khả năng mở rộng của nó để cung cấp trải nghiệm chơi game mượt mà. Số lượng token WIN được cố định, với một mô hình giảm phát đang được áp dụng liên quan đến việc đốt token thường xuyên.

Hướng dẫn mua & đầu tư WINK tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với WINK? Mua WIN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua WINK. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua WINK (WIN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và WINK sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua WINK (WIN)

Bạn có thể làm gì với WINK

Sở hữu WINK mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua WINK (WIN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

WINK (WIN) là gì

Hệ sinh thái TRON toàn diện đầu tiên WINkLink đầy đủ tích hợp hoàn toàn thế giới thực với không gian blockchain sẽ có thể cung cấp các số ngẫu nhiên đáng tin cậy, không thể đoán trước và có thể xác minh được, đồng thời khôi phục hoàn toàn niềm tin và cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách khai thác dữ liệu, sự kiện và hệ thống thanh toán, v.v.

Nguồn WINK

Để hiểu thêm về WINK, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức WINK
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEducation

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về WINK

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:41:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành WINK (WIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về WINK

WIN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WIN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WIN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường WINK (WIN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá WINK theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WIN/USDT
₫0.82339635
₫0.82339635₫0.82339635
-0.22%
1.76B (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WIN sang VND

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WIN
WIN
VND
VND

1 WIN = 0.82602785 VND