Giá Isekai Blade hôm nay

Giá Isekai Blade (ISEK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003197, biến động 83.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ISEK sang VND là ₫ 0.003197 mỗi ISEK.

Isekai Blade hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ISEK. Trong vòng 24 giờ qua, ISEK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00144 (thấp) đến ₫ 0.0096 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ISEK biến động +20.59% trong giờ qua và -78.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.40M.

Thông tin thị trường Isekai Blade (ISEK)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 3.40M₫ 3.40M ₫ 3.40M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.60M₫ 1.60M ₫ 1.60M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Isekai Blade là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.40M. Nguồn cung lưu hành của ISEK là --, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.60M.