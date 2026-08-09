Giá Osmosis hôm nay

Giá Osmosis (OSMO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03013, biến động 3.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OSMO sang VND là ₫ 0.03013 mỗi OSMO.

Osmosis hiện xếp hạng #523 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 23.42M, với nguồn cung lưu hành 777.24M OSMO. Trong vòng 24 giờ qua, OSMO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02882 (thấp) đến ₫ 0.03296 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 294,878.501419685611985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 762.51378208833304185.

Về hiệu suất ngắn hạn, OSMO biến động -0.83% trong giờ qua và +11.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.51K.

Thông tin thị trường Osmosis (OSMO)

Xếp hạng No.523 Vốn hóa thị trường ₫ 23.42M₫ 23.42M ₫ 23.42M Khối lượng (24H) ₫ 61.51K₫ 61.51K ₫ 61.51K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 30.13M₫ 30.13M ₫ 30.13M Nguồn cung lưu thông 777.24M 777.24M 777.24M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 977,504,992.990048 977,504,992.990048 977,504,992.990048 Tỷ lệ lưu hành 77.72% Blockchain công khai OSMO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Osmosis là ₫ 23.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.51K. Nguồn cung lưu hành của OSMO là 777.24M, với tổng nguồn cung là 977504992.990048. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.13M.