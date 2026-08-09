Giá Tron hôm nay

Giá Tron (TRX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3299, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRX sang VND là ₫ 0.3299 mỗi TRX.

Tron hiện xếp hạng #8 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.28B, với nguồn cung lưu hành 94.83B TRX. Trong vòng 24 giờ qua, TRX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3287 (thấp) đến ₫ 0.3304 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,596.35513315679703895, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 28.71650682995104890.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRX biến động -0.07% trong giờ qua và +0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.63M.

Thông tin thị trường Tron (TRX)

Xếp hạng No.8 Vốn hóa thị trường ₫ 31.28B₫ 31.28B ₫ 31.28B Khối lượng (24H) ₫ 2.63M₫ 2.63M ₫ 2.63M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 31.28B₫ 31.28B ₫ 31.28B Nguồn cung lưu thông 94.83B 94.83B 94.83B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 Thị phần 1.35% Ngày phát hành 2017-07-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 39.4725₫ 39.4725 ₫ 39.4725 Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tron là ₫ 31.28B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.63M. Nguồn cung lưu hành của TRX là 94.83B, với tổng nguồn cung là 94831167511.389864. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.28B.