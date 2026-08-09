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Giá Tron theo thời gian thực hôm nay là 0.3299 VND. Vốn hoá thị trường của TRX là 31,284,787,872.5067904336 VND. Theo dõi cập nhật giá TRX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Tron theo thời gian thực hôm nay là 0.3299 VND. Vốn hoá thị trường của TRX là 31,284,787,872.5067904336 VND. Theo dõi cập nhật giá TRX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Tron(TRX)

Giá theo thời gian thực 1 TRX sang VND

₫8,681.3185
₫8,681.3185₫8,681.3185
+0.30%1D
VND
Biểu đồ giá Tron (TRX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:59:57 (UTC+8)

Giá Tron hôm nay

Giá Tron (TRX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3299, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRX sang VND là ₫ 0.3299 mỗi TRX.

Tron hiện xếp hạng #8 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.28B, với nguồn cung lưu hành 94.83B TRX. Trong vòng 24 giờ qua, TRX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3287 (thấp) đến ₫ 0.3304 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,596.35513315679703895, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 28.71650682995104890.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRX biến động -0.07% trong giờ qua và +0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.63M.

Thông tin thị trường Tron (TRX)

No.8

₫ 31.28B
₫ 31.28B₫ 31.28B

₫ 2.63M
₫ 2.63M₫ 2.63M

₫ 31.28B
₫ 31.28B₫ 31.28B

94.83B
94.83B 94.83B

--
----

94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864

1.35%

2017-07-01 00:00:00

₫ 39.4725
₫ 39.4725₫ 39.4725

TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tron là ₫ 31.28B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.63M. Nguồn cung lưu hành của TRX là 94.83B, với tổng nguồn cung là 94831167511.389864. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.28B.

Lịch sử giá Tron theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3287
₫ 0.3287₫ 0.3287
Thấp nhất 24H
₫ 0.3304
₫ 0.3304₫ 0.3304
Cao nhất 24H

₫ 0.3287
₫ 0.3287₫ 0.3287

₫ 0.3304
₫ 0.3304₫ 0.3304

₫ 11,596.35513315679703895
₫ 11,596.35513315679703895₫ 11,596.35513315679703895

₫ 28.71650682995104890
₫ 28.71650682995104890₫ 28.71650682995104890

-0.07%

+0.30%

+0.76%

+0.76%

Lịch sử giá theo VND của Tron (TRX)

Theo dõi biến động giá của Tron trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +25.966057+0.30%
30 ngày₫ -0.0009-0.28%
60 ngày₫ +0.0071+2.19%
90 ngày₫ -0.021-5.99%
Biến động giá Tron hôm nay

Hôm nay, TRX đã biến động ₫ +25.966057 (+0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tron trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0009 (-0.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tron trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TRX đã biến động ₫ +0.0071 (+2.19%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tron trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.021 (-5.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tron (TRX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tron.

Phân tích Tron

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Tron. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Tron hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TRX: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

TRX_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động phía trên trung tâm 0,32866, với mức giá hiện tại 0,329 nằm sát ngay bên cạnh mức kháng cự R1 là 0,32907. Giá cả đang ở nửa trên của dải dao động giữa trung tâm S2 và kháng cự R2, cuộc chiến giữa phe mua và phe bán tập trung quanh đường trung tâm. Hệ thống chỉ báo cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía mua; nhóm đường trung bình di động và nhóm EMA vẫn duy trì trạng thái dao động quanh đường số 0, chưa hình thành các tín hiệu phân kỳ rõ rệt. Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, biểu đồ cột động lượng chuyển từ âm sang dương, cho thấy lực mua đang dần được tích lũy. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, chưa rơi vào các vùng cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái cân bằng. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt tăng, hướng đi của đường nhanh và chậm đều cùng chiều, xác nhận sự tồn tại của đà phục hồi ngắn hạn. Dải Bollinger thu hẹp lại, độ biến động đang ở trạng thái nén thấp, báo hiệu một điểm bùng phát sắp xảy ra. Mức giá tham chiếu gần nhất phía trên là R1 ở mức 0,32907, cách mức giá hiện tại chưa đầy 0,0001; nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là R2 ở mức 0,32949. Phía dưới, hỗ trợ gần nhất nằm tại trung tâm 0,32866; nếu phá vỡ xuống sâu hơn, cần chú ý đến mức hỗ trợ S1 ở 0,32824 và S2 ở 0,32783. Các mức giá gần đây phân bố dày đặc, trong khi khoảng không gian xa hơn còn khá hạn chế, khiến biên độ giao dịch trở nên rất hẹp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Tron?

Giá Tron (TRX) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Mức độ áp dụng nền tảng blockchain của Tron và tỷ lệ sử dụng dApp
3. Các mối quan hệ đối tác và tích hợp với những công ty lớn
4. Tin tức về quy định cũng như các chính sách của chính phủ đối với tiền mã hóa
5. Những phát triển kỹ thuật và các bản nâng cấp mạng lưới
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
7. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác như Ethereum
8. Các tuyên bố công khai và hoạt động marketing của Justin Sun
9. Số lượng token bị đốt và những thay đổi trong nguồn cung
10. Dòng vốn đầu tư tổ chức và các chuyển động của các nhà đầu tư cá voi

Tại sao mọi người muốn biết giá Tron hôm nay?

Mọi người muốn biết giá TRX hôm nay để đưa ra các quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm đầu tư. Là một loại tiền điện tử có tính biến động cao, giá TRX dao động rất nhanh, do đó dữ liệu theo thời gian thực đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các cơ hội mua/bán, chốt lời hoặc cắt lỗ trong chiến lược đầu tư.

Dự đoán giá Tron

Dự đoán giá Tron (TRX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TRX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Tron (TRX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Tron có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Tron sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TRX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Tron.

Giới thiệu Tron

TRON (TRX) là một nền tảng phi tập trung dựa trên blockchain, nhằm mục đích xây dựng một hệ thống giải trí nội dung số toàn cầu miễn phí với công nghệ lưu trữ phân tán, và cho phép chia sẻ nội dung số dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Nó được thành lập bởi tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore, Tron Foundation. TRON tận tâm cung cấp một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) bằng cách cung cấp khả năng xử lý cao, khả năng mở rộng cao và khả năng sẵn có cao cho tất cả các Ứng dụng Phi tập trung (DApps) trong hệ sinh thái TRON. Giao thức TRON sử dụng cơ chế đồng thuận Delegated Proof-of-Stake (DPoS), cho phép tốc độ và hiệu quả giao dịch cao hơn. TRX, tiền điện tử bản địa của mạng TRON, được sử dụng cho giao dịch và dịch vụ tính toán trong hệ sinh thái.

Hướng dẫn mua & đầu tư Tron tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Tron? Mua TRX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Tron. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Tron (TRX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Tron sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Tron (TRX)

Bạn có thể làm gì với Tron

Sở hữu Tron mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Tron (TRX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Tron (TRX) là gì

TRON: Phi tập trung Web TRON được dành riêng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho một Internet thực sự phi tập trung. Giao thức TRON, một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trên thế giới cung cấp khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và hỗ trợ điện toán thông lượng cao (HTC), đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái TRON. Nó cũng cung cấp khả năng tương thích tốt hơn cho các hợp đồng thông minh Ethereum thông qua một nền tảng hợp đồng thông minh sáng tạo, có thể cắm được. Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018, TRON đã mua lại BitTorrent Inc., một công ty công nghệ Internet có trụ sở tại San Francisco. Nó thiết kế các công nghệ phân tán mở rộng quy mô hiệu quả, giữ trí thông minh ở mức cao nhất và giúp người sáng tạo cũng như người tiêu dùng kiểm soát nội dung và dữ liệu của họ. Hàng tháng, hơn 170 triệu người sử dụng các sản phẩm do BitTorrent Inc. phát triển. Các giao thức của nó di chuyển tới 40% lưu lượng truy cập Internet trên thế giới hàng ngày. Hiện TRON là một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trên thế giới với hơn 100 triệu người dùng.

Whitepaper

Nguồn Tron

Để hiểu thêm về Tron, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Tron
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tron

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:59:57 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Tron (TRX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Tron

TRX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TRX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TRX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Tron (TRX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Tron theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TRX/USDT
₫8,678.687
₫8,678.687₫8,678.687
+0.24%
7.95M (USDT)
TRX/USDC
₫8,681.3185
₫8,681.3185₫8,681.3185
+0.42%
81.69K (USDT)
TRX/BTC
₫0.13320653
₫0.13320653₫0.13320653
+0.19%
26.98K (USDT)
TRX/EUR
₫7,507.6695
₫7,507.6695₫7,507.6695
+0.28%
184.54K (USDT)
TRX/USD1
₫8,676.0555
₫8,676.0555₫8,676.0555
+0.24%
381.82K (USDT)

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+24.47%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TRX sang VND

Số lượng

TRX
TRX
VND
VND

1 TRX = 8,681.3185 VND