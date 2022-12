() là gì

TRON: Phi tập trung Web TRON được dành riêng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho một Internet thực sự phi tập trung. Giao thức TRON, một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trên thế giới cung cấp khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và hỗ trợ điện toán thông lượng cao (HTC), đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái TRON. Nó cũng cung cấp khả năng tương thích tốt hơn cho các hợp đồng thông minh Ethereum thông qua một nền tảng hợp đồng thông minh sáng tạo, có thể cắm được. Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018, TRON đã mua lại BitTorrent Inc., một công ty công nghệ Internet có trụ sở tại San Francisco. Nó thiết kế các công nghệ phân tán mở rộng quy mô hiệu quả, giữ trí thông minh ở mức cao nhất và giúp người sáng tạo cũng như người tiêu dùng kiểm soát nội dung và dữ liệu của họ. Hàng tháng, hơn 170 triệu người sử dụng các sản phẩm do BitTorrent Inc. phát triển. Các giao thức của nó di chuyển tới 40% lưu lượng truy cập Internet trên thế giới hàng ngày. Hiện TRON là một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trên thế giới với hơn 100 triệu người dùng.

được niêm yết trên MEXC, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake những coin ny ngay bây giờ trên nền tảng của chúng tôi!



Bạn đang tìm cách mua một số ? Quá trình chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Bạn có thể dễ dàng mua token trên MEXC chỉ bằng cách làm theo các hướng dẫn đơn giản của chúng tôi qua liên kết này.

