Giá Tron(TRX)
Giá Tron (TRX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3299, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRX sang VND là ₫ 0.3299 mỗi TRX.
Tron hiện xếp hạng #8 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.28B, với nguồn cung lưu hành 94.83B TRX. Trong vòng 24 giờ qua, TRX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3287 (thấp) đến ₫ 0.3304 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,596.35513315679703895, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 28.71650682995104890.
Về hiệu suất ngắn hạn, TRX biến động -0.07% trong giờ qua và +0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.63M.
No.8
1.35%
2017-07-01 00:00:00
TRX
Vốn hoá thị trường hiện tại của Tron là ₫ 31.28B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.63M. Nguồn cung lưu hành của TRX là 94.83B, với tổng nguồn cung là 94831167511.389864. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.28B.
-0.07%
+0.30%
+0.76%
+0.76%
Theo dõi biến động giá của Tron trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +25.966057
|+0.30%
|30 ngày
|₫ -0.0009
|-0.28%
|60 ngày
|₫ +0.0071
|+2.19%
|90 ngày
|₫ -0.021
|-5.99%
Hôm nay, TRX đã biến động ₫ +25.966057 (+0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0009 (-0.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TRX đã biến động ₫ +0.0071 (+2.19%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.021 (-5.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tron (TRX)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tron.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Tron. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TRX: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
TRX_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động phía trên trung tâm 0,32866, với mức giá hiện tại 0,329 nằm sát ngay bên cạnh mức kháng cự R1 là 0,32907. Giá cả đang ở nửa trên của dải dao động giữa trung tâm S2 và kháng cự R2, cuộc chiến giữa phe mua và phe bán tập trung quanh đường trung tâm. Hệ thống chỉ báo cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía mua; nhóm đường trung bình di động và nhóm EMA vẫn duy trì trạng thái dao động quanh đường số 0, chưa hình thành các tín hiệu phân kỳ rõ rệt. Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, biểu đồ cột động lượng chuyển từ âm sang dương, cho thấy lực mua đang dần được tích lũy. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, chưa rơi vào các vùng cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái cân bằng. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt tăng, hướng đi của đường nhanh và chậm đều cùng chiều, xác nhận sự tồn tại của đà phục hồi ngắn hạn. Dải Bollinger thu hẹp lại, độ biến động đang ở trạng thái nén thấp, báo hiệu một điểm bùng phát sắp xảy ra. Mức giá tham chiếu gần nhất phía trên là R1 ở mức 0,32907, cách mức giá hiện tại chưa đầy 0,0001; nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là R2 ở mức 0,32949. Phía dưới, hỗ trợ gần nhất nằm tại trung tâm 0,32866; nếu phá vỡ xuống sâu hơn, cần chú ý đến mức hỗ trợ S1 ở 0,32824 và S2 ở 0,32783. Các mức giá gần đây phân bố dày đặc, trong khi khoảng không gian xa hơn còn khá hạn chế, khiến biên độ giao dịch trở nên rất hẹp.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Tron có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
TRON (TRX) là một nền tảng phi tập trung dựa trên blockchain, nhằm mục đích xây dựng một hệ thống giải trí nội dung số toàn cầu miễn phí với công nghệ lưu trữ phân tán, và cho phép chia sẻ nội dung số dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Nó được thành lập bởi tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore, Tron Foundation. TRON tận tâm cung cấp một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) bằng cách cung cấp khả năng xử lý cao, khả năng mở rộng cao và khả năng sẵn có cao cho tất cả các Ứng dụng Phi tập trung (DApps) trong hệ sinh thái TRON. Giao thức TRON sử dụng cơ chế đồng thuận Delegated Proof-of-Stake (DPoS), cho phép tốc độ và hiệu quả giao dịch cao hơn. TRX, tiền điện tử bản địa của mạng TRON, được sử dụng cho giao dịch và dịch vụ tính toán trong hệ sinh thái.
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Sở hữu Tron mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Tron (TRX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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TRON: Phi tập trung Web TRON được dành riêng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho một Internet thực sự phi tập trung. Giao thức TRON, một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trên thế giới cung cấp khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và hỗ trợ điện toán thông lượng cao (HTC), đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái TRON. Nó cũng cung cấp khả năng tương thích tốt hơn cho các hợp đồng thông minh Ethereum thông qua một nền tảng hợp đồng thông minh sáng tạo, có thể cắm được. Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018, TRON đã mua lại BitTorrent Inc., một công ty công nghệ Internet có trụ sở tại San Francisco. Nó thiết kế các công nghệ phân tán mở rộng quy mô hiệu quả, giữ trí thông minh ở mức cao nhất và giúp người sáng tạo cũng như người tiêu dùng kiểm soát nội dung và dữ liệu của họ. Hàng tháng, hơn 170 triệu người sử dụng các sản phẩm do BitTorrent Inc. phát triển. Các giao thức của nó di chuyển tới 40% lưu lượng truy cập Internet trên thế giới hàng ngày. Hiện TRON là một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trên thế giới với hơn 100 triệu người dùng.
Để hiểu thêm về Tron, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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