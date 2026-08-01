Giá Stupid Faces hôm nay

Giá Stupid Faces (UPID) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.066, biến động 8.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UPID sang VND là ₫ 0.066 mỗi UPID.

Stupid Faces hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- UPID. Trong vòng 24 giờ qua, UPID được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06009 (thấp) đến ₫ 0.089 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPID biến động -0.62% trong giờ qua và +230.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 540.11K.

Thông tin thị trường Stupid Faces (UPID)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 540.11K₫ 540.11K ₫ 540.11K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 66.00M₫ 66.00M ₫ 66.00M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stupid Faces là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 540.11K. Nguồn cung lưu hành của UPID là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 66.00M.