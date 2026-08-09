Giá Asteroid hôm nay

Giá Asteroid (ASTEROID1) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001505, biến động 7.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASTEROID1 sang VND là ₫ 0.001505 mỗi ASTEROID1.

Asteroid hiện xếp hạng #1369 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.51M, với nguồn cung lưu hành 1.00B ASTEROID1. Trong vòng 24 giờ qua, ASTEROID1 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001495 (thấp) đến ₫ 0.001647 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 459.97192032358103940, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.07218064203366920.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASTEROID1 biến động -0.73% trong giờ qua và -2.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.44K.

Thông tin thị trường Asteroid (ASTEROID1)

Xếp hạng No.1369 Vốn hóa thị trường ₫ 1.51M₫ 1.51M ₫ 1.51M Khối lượng (24H) ₫ 61.44K₫ 61.44K ₫ 61.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.51M₫ 1.51M ₫ 1.51M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Asteroid là ₫ 1.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.44K. Nguồn cung lưu hành của ASTEROID1 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.51M.