Giá DPIN hôm nay

Giá DPIN (DPN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.16, biến động 1.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DPN sang VND là ₫ 2.16 mỗi DPN.

DPIN hiện xếp hạng #4290 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 DPN. Trong vòng 24 giờ qua, DPN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.16 (thấp) đến ₫ 2.226 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 261,515.224331154486555, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 45,723.8551385273847095.

Về hiệu suất ngắn hạn, DPN biến động 0.00% trong giờ qua và +7.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.04.

Thông tin thị trường DPIN (DPN)

Xếp hạng No.4290 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 8.04₫ 8.04 ₫ 8.04 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 453.60M₫ 453.60M ₫ 453.60M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Tổng cung 26,231,479 26,231,479 26,231,479 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của DPIN là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.04. Nguồn cung lưu hành của DPN là 0.00, với tổng nguồn cung là 26231479. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 453.60M.