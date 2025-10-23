Mitosis (MITO) là gì

Mitosis là một giao thức DeFi chuyển đổi các vị thế thanh khoản kém linh hoạt thành các block xây dựng có thể lập trình và kết hợp được bằng cách chuyển đổi khoản nạp của người dùng thành tài sản Vanilla trên Mitosis Chain, sau đó có thể được cam kết cho các cơ hội tạo lợi nhuận thông qua ma trận (Matrix - các chiến dịch được chọn lọc) hoặc EOL (phân bổ theo định hướng quản trị tập thể). Giao thức này giải quyết các vấn đề về hiệu quả thanh khoản của DeFi bằng cách tập hợp các khoản nạp cá nhân để cung cấp sức mạnh thương lượng tập thể nhằm tiếp cận lợi nhuận cao cấp trước đây chỉ dành riêng cho những người tham gia lớn, đồng thời hỗ trợ giao dịch, sử dụng token vị thế (miAssets/maAssets) làm tài sản thế chấp hoặc kết hợp thành các công cụ tài chính phức tạp. Thông qua hệ thống ba token (MITO, gMITO, LMITO) và cơ chế quản trị, Mitosis tạo ra sự liên kết khuyến khích bền vững giúp dân chủ hóa quyền tiếp cận lợi nhuận vượt trội, đồng thời mở ra khả năng kỹ thuật tài chính tiên tiến vốn chưa từng có trong tài chính phi tập trung.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Mitosis Hôm nay giá của Mitosis (MITO) là bao nhiêu? Giá MITO theo thời gian thực bằng USD là 0.10838 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của MITO sang USD là bao nhiêu? $ 0.10838 . Truy cập Giá hiện tại của MITO sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Mitosis là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của MITO là $ 21.27M USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của MITO là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của MITO là 196.27M USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MITO là bao nhiêu? MITO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MITO là bao nhiêu? MITO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của MITO là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MITO là $ 71.57K USD . MITO có tăng giá trong năm nay không? MITO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MITO để xem phân tích chi tiết hơn.

